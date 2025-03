Zastanawiasz się, czy piwo to izotonik? Sprawa nie jest taka prosta, jak się wydaje, gdyż piwo piwu nierówne i różne rodzaje piwa w różny sposób działają na organizm. Piwa z alkoholem nie są dobre w uzupełnianiu elektrolitów, ani w nawadnianiu. Piwa bezalkoholowe nawadniają całkiem nieźle i dostarczają pewnych ilości naturalnych elektrolitów oraz węglowodanów, ale nadal nie są w tym tak dobre jak izotoniki. Ale można to łatwo poprawić.

Spis treści:

Odpowiedź na to pytanie brzmi: zależy jakie piwo.

Aby napój był izotonikiem, musi nawadniać i dostarczać soli mineralnych (elektrolitów) oraz węglowodanów. Tak się składa, że wszystkie piwa zawierają elektrolity, ale nie wszystkie są izotonikami. Zawartość alkoholu w piwie sprawia, że napój nie jest izotoniczny, a hipertoniczny, odwadniający. To oznacza, że piwo zawierające alkohol nie ma takich właściwości nawadniających jak napoje izotoniczne, choć elektrolity i węglowodany w nich zwarte wchłaniać się będą całkiem nieźle.

Z kolei piwa bezalkoholowe mieszczą się w granicach norm dla napojów izotonicznych. To taki naturalny izotonik. Jednak po dostaniu się do żołądka, zawarty w nim kwas zmienia je w napoje hipotoniczne, czyli dobrze nawadniające i uzupełniające elektrolity, ale węglowodany wchłaniają się wtedy wolniej.

Kolejna sprawa to fakt, że o ile węglowodanów w piwie może być tyle, co w napojach izotonicznych, to zawartość w nich elektrolitów, np. sodu, jest znacznie niższa.

Podsumowując: Piwo bezalkoholowe mogłoby być oznaczone jako napój zawierający składniki mineralne i izotoniczne. Nie jest jednak idealnym napojem izotonicznym. Ze względu na brak wystarczającej ilości sodu korzyści płynące z picia takiego napoju będą mniejsze niż z picia izotoników.

Jeśli przeczytałaś poprzednią część artykułu, wiesz już, że piwo nie jest najlepsze w uzupełnianiu elektrolitów. Głównie dlatego, że zawiera ich niewielkie ilości, zwłaszcza sodu.

Dlatego żadne piwo nie jest najlepszym sposobem na uzupełnianie elektrolitów po wysiłku fizycznym, gdy zapotrzebowanie na nie jest podwyższone. Dużo lepiej sięgnąć po napój hipertoniczny, z którego elektrolity wchłaniają się skuteczniej.

Jak pisaliśmy wyżej, piwo bezalkoholowe nawadnia lepiej niż piwo zawierające alkohol. Poprzez dodatek soli, można nieco zwiększyć właściwości nawadniające piw, zarówno bezalkoholowych jak i tych z alkoholem. Niestety pogarsza to smak napoju. Wiadomo jednak, że większe znaczenie dla nawadniania organizmu ma właśnie zawartość soli w piwie niż ilość zawartego w nim alkoholu (mowa oczywiście o normalnych piwach, a nie mocnych).

Jedno z badań wykazało, że piwa o niskiej zawartości alkoholu (1%, 2% maksimum do 4%) nawadniają po wysiłku fizycznym w takim samym stopniu jak woda. Nawet te bez ekstra dodatku soli.

Ale piwo bezalkoholowe może nawadniać lepiej od wody. Wystarczy dodać do niego nieco soli lub zjeść je z solonymi krakersami czy preclami.