Zastanawiałaś się kiedyś, czy pistacje są zdrowe? Nie ty jedna, dlatego przygotowaliśmy kompendium wiedzy o tym, co w pistacjach jest zdrowego, a co może i komu szkodzić. Bo jak to zwykle bywa w przypadku produktów spożywczych, znaczenie ma stan zdrowia osoby sięgającej po pistacje, ale i sposób ich podania. Oto co warto na ten temat wiedzieć.

Spis treści:

Pistacje (Pistacia vera L.) są jednymi z najzdrowszych orzechów, bogatych w składniki odżywcze i bioaktywne związki, które mogą przynosić korzyści zdrowotne. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Przyjrzyjmy się zatem pistacjom bliżej.

Pistacje są dobrym źródłem roślinnego białka i z tego względu są wartościowym składnikiem diety, szczególnie dla wegetarian i wegan.

Zawarte w pistacjach zdrowe tłuszcze nienasycone (m.in. kwasy oleinowy i linolowy) korzystnie wpływają na profil lipidowy krwi.

Pistacje są cennych źródłem błonnika, który wspomaga pracę jelit i obniża poziom cholesterolu.

Witamina B6 wspiera funkcje układu nerwowego i syntezę hemoglobiny. Z kolei witamina K odgrywa kluczową rolę w krzepnięciu krwi i sprzyja zdrowiu kości.

Pistacje są bogate w potas, który pomaga regulować ciśnienie krwi oraz w żelazo i magnez, które wspomagają transport tlenu i pracę mięśni.

Pistacje to też cenne źródło substancji bioaktywnych. Polifenole i flawonoidy działają antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie, co może zmniejszać ryzyko chorób serca. Z kolei fitosterole obniżają poziom ”złego cholesterolu”, a karotenoidy (luteina i zeaksantyna) wspierają zdrowie oczu.

Tak, zawierają lub mogą zawierać substancje, których wpływ na organizm może nie być korzystny:

Uwaga! Pistacje, mimo zdrowych tłuszczów, mogą prowadzić do nadmiernej podaży kalorii, jeśli są spożywane w dużych ilościach.

Prażone pistacje stają się bardziej chrupkie, a obróbka termiczna może zwiększyć biodostępność niektórych cennych składników tych orzechów. Taka przekąska ma też większą trwałość, ale na tym kończą się jej zalety.

Prażenie może sprzyjać niszczeniu części witamin i przeciwutleniaczy, które nie lubią wysokiej temperatury. Także zdrowe nienasycone tłuszcze zawarte w pistacjach źle znoszą wysokie temperatury, co może prowadzić do tworzenia się wolnych rodników (mają działanie szkodliwe, prozapalne)

Często do prażenia pistacji używa się dodatku oleju i soli, co nie jest zdrowe. Tłuszcze zwiększają kaloryczność takiej przekąski i są narażone na jełczenie, co oznacza, że powstają z nich szkodliwe dla zdrowia substancje. Sól natomiast może sprzyjać obrzękom i zwiększać ryzyko chorób serca.

Jeśli jesteś amatorką prażonych pistacji, wybieraj te prażone na sucho i w niezbyt wysokich temperaturach. Możesz pistacje uprażyć samodzielnie na suchej patelni lub w piekarniku – to najlepszy sposób, aby mieć pewność, że orzeszki zachowały maksimum cennych składników.

Solone pistacje wielu osobom wyjątkowo smakują, w dodatku można je dłużej przechowywać bez ryzyka, że się zepsują, gdyż sól je konserwuje. Dodatek soli nie zmienia zawartości cennych substancji i makroskładników w pistacjach. Nadal są więc one dobrym źródłem białka, witamin, błonnika i np. polifenoli.

Jedyną ich wadą jest to, że dostarczają dużej ilości soli, a z tego wynikają 3 wady solonych pistacji:

Jeśli więc lubisz solone pistacje, spożywaj je w umiarkowanych ilościach, niezbyt często i unikaj dodatkowego dosalania innych potraw.