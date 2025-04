Spis treści:

Czarny pieprz (Piper Nigrum L.), nazywany też „czarnym złotem” albo „królową przypraw”, jest jedną z najczęściej stosowanych przypraw na świecie. Na polskich stołach obok solniczki dumnie stoją pieprzniczki, i bardzo dobrze, ponieważ naukowcy tym czarnym ziarenkom przypisują wiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Pieprz zawiera mnóstwo cennych związków, które mogą działać prozdrowotnie na organizm, w tym olejek eteryczny, oleorezyny i alkaloidy.

Chociaż pieprz jest powszechnie stosowany, to niestety istnieje niewiele dużych prac naukowych na temat właściwości tej przyprawy. Większość badań przeprowadzono na zwierzętach lub w warunkach laboratoryjnych. Mimo wszystko możemy wyciągnąć z nich wnioski, które powinny nas skłaniać do śmiałego sięgania po tę przyprawę.

Nie ma jednoznacznych zaleceń co do dawkowania tej przyprawy. Najważniejsze jest to, aby nie przesadzać z ilością pieprzu. I nie jest to chyba zbyt trudne zadanie, bo oprócz oczywistych nieprzyjemnych doznań żołądkowych, zbyt duża ilość czarnego pieprzu po prostu bardzo źle wpływa na smak potraw.

Istnieją suplementy z czarnym pieprzem, które mogą ułatwić odpowiednie dawkowanie.

Pieprz stosowany z umiarem nie jest szkodliwy. Gdy dodajemy go do jedzenia w zbyt dużych porcjach, istnieje ryzyko, że pojawią się dolegliwości trawienne:

Dzieje się tak, ponieważ nadmiar piperyny podrażnia błonę śluzową żołądka i może wywoływać stan zapalny. Szczególne zagrożenie związane z pieprzem dotyczy nie tyle spożycia, co aspiracji pieprzu do dróg oddechowych. W skrajnych przypadkach może prowadzić do niewydolności oddechowej. Zwłaszcza należy ograniczać dostęp małych dzieci do pieprzu.

Skoro wiemy już, że pieprz jest zdrowy, to pojawia się jeszcze pytanie, który jest najzdrowszy. Istnieje kilka rodzajów pieprzu, np. biały, zielony, pieprz cayenne. Jaki będzie najlepszym wyborem? Okazuje się, że czarny pieprz zalicza się do czołówki najcenniejszych. Zawiera większą dawkę piperyny i innych składników odżywczych niż pieprzy biały, a porównywalnie działa pieprz cayenne.