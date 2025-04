fot. Fotolia

Reklama

Coraz więcej mówi się o otyłości polskich dzieci. Jak ma się regularne spożycie soków do otyłości wśród dzieci?

Mam nadzieję, że wiele z prowadzonych działań edukacyjnych zatrzyma proces tycia polskich dzieci, a wręcz spowoduje, że polskie dzieci będą mieściły się w normie masy ciała. Otyłość i nadwaga wynikają ze zbyt małej aktywności fizycznej względem spożywanej, zwiększającej się ilości kalorii w ciągu dnia. Dzieci i młodzież spożywają zdecydowanie zbyt dużo słodyczy, dosładzanych napojów gazowanych, drożdżówek czy jedzenia typu fast food. W ich codziennej diecie mało jest natomiast warzyw i owoców w różnych formach, wody oraz produktów pełnoziarnistych. Jeśli chodzi o regularne spożycie soków to badania prof. Wądołowskiej pokazują, że to nie soki sprzyjają nadwadze u dzieci. Wądołowska pokazuje, że nawet codzienne spożycie soków w diecie zrównoważonej nie ma związku ze wzrostem wagi ani u młodzieży, ani u dorosłych. Spożycie soków w diecie dziecka w zalecanej dziennej ilości przynosi głównie gamę drogocennych witamin i minerałów. Nadwaga nie idzie więc w parze ze spożyciem soków.

Jakie korzyści przynosi regularne spożywanie soków?

100% soki, jak i musy, są źródłem witamin i minerałów. Organizm w ciągu dnia potrzebuje stałej dostawy tych substancji odżywczych, więc trzeba dostarczać je regularnie co kilka godzin, aby zapewnić organizmowi możliwość homeostazy. Witamin nie da się magazynować w organizmie, dlatego owoce i warzywa powinny być spożywane w każdym posiłku. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Dla ułatwienia, jedną z zalecanych pięciu porcji możemy zamienić na sok lub mus. Wtedy również zapewnimy sobie właśnie niezbędną dawkę tych drogocennych substancji, gwarantując wzmacnianie organizmu i zapewnienie dobrej koncentracji. Zatem soki chronią, poprzez swój skład, przed nowotworami, przed chronicznym zmęczeniem czy obniżeniem odporności. Soki dostarczają witamin C, A (w postaci prowitaminy), z grupy B: B6, B2, potasu, magnezu, folianów i jednocześnie urozmaicają codzienną dietę.

Czy soki to produkty naturalne?

Jak najbardziej! Soki to produkty naturalne. Sok to produkt, który zawiera w sobie tylko to, co można wycisnąć z owocu podczas przeróbki technologicznej. Taką powstałą substancję, czyli właściwy sok poddaje się pasteryzacji, czyli podgrzewa się w celu zniszczenia drobnoustrojów. Technologia jest na tyle rozwinięta, że bakterie, grzyby i inne drobnoustroje znikają, nawet w formie przetrwalnikowej, a witaminy i minerały prawie nie tracą na wartości. Gotowy, bezpieczny i czysty produkt jest przelewany do kartonów lub butelek. W takim soku nie ma barwników, konserwantów ani słodzików. Nie pozwala na to prawo, aby poza sokiem było cokolwiek innego. Zatem sok jest produktem w pełni naturalnym i bezpiecznym, rekomendowanym dzieciom i dorosłym szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy dostęp do świeżych warzyw i owoców jest bardzo ograniczony, a soki są jakby zatrzymane w czasie w okresie płodnego w rośliny lata.

Ile soku dziennie może wypić dziecko?

Dziecko może wypić dziennie szklankę soku, czyli około 200 ml. Soku warzywnego może wypić właściwie ilość nieograniczoną, natomiast owocowego powinno wystarczyć dla wzmocnienia organizmu właśnie około szklanki.

Zobacz też: Co kryje w sobie fast food?

Jakie są przyczyny otyłości u dzieci?

Otyłość u dzieci wynika przede wszystkim ze złych nawyków żywieniowych rodziców. Dzieci są karmione zdecydowanie zbyt dużą ilością produktów dosładzanych, co sprawia, że przyzwyczajają się zanadto do słodkiego smaku, który i tak w okresie niemowlęcym jest smakiem szczególnie preferowanym. Potem pojawiają się na talerzu dzieci produkty bardzo przetworzone, wysokokaloryczne, niezwykle intensywne w smaku, gdyż dzieci chętnie po nie sięgają. Zjadają je do końca, zmniejszając tym samym kłopot rodziców. Mam na myśli np. parówki, słodzone serki czy bułki. Kaloryczność diety w ten sposób wzrasta. Dodatkowo nawet rodzice starający się najzdrowiej odżywiać swoje dzieci mają nie lada wyzwanie. Zdecydowana większość produktów dla dzieci jest intensywnie dosładzana, wzmacniana smakowo. Zdrowe z pozoru produkty mogą okazać się studnią cukru bez dna. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy czytali etykiety, co faktycznie zawiera dany produkt.

Reklama

Jak kształtować u dziecka właściwe nawyki żywieniowe?

Zdrowe jedzenie nie musi być nudne. Badania pokazują, że małe dzieci jedzą prawie to samo, co ich rodzice. Zatem jeśli dziecko widzi na stole podczas śniadania warzywa, owoce, soki, pełnoziarniste produkty i niesłodzony nabiał prawdopodobnie dużo chętniej po nie sięgnie. Sposobem na zdrowe jedzenie dzieci i młodzieży jest przede wszystkim wzór, model ściągnięty z rodzica. Angażowanie dzieci w gotowanie, zakupy i wybieranie potraw też może bardzo pomóc wzmacniać zdrowe nawyki żywieniowe ze względu na oddawanie dziecku decyzyjności w odniesieniu do swojego jedzenia. Dodatkowo ważne jest dla dziecka to, co je otoczenie. Skoro teraz ilość słodyczy i fast foodów jest w szkole i przedszkolu zdecydowanie zmniejszona, wydaje się że dzieci i młodzież powinny zacząć wyznawać trend na zdrowe jedzenie, świeże warzywa, owoce, soki, musy, produkty pełnoziarniste, niezawierające kwasów trans ani dużej ilości cukru.

Zobacz też: 5 sposobów na to, jak zaprzestać podjadania słodyczy!

Agata Ziemnicka-Łaska – dietetyczka i psycholożka kliniczna, specjalizująca się w zdrowym odżywianiu i edukacji żywieniowej dzieci.