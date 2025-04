Orzechy brazylijskie są, ogólnie mówiąc, zdrowym składnikiem diety. Ich szkodliwość można rozpatrywać w kontekście zawartości rakotwórczych mykotoksyn, ewentualnego przedawkowania selenu lub ogólnego zbyt wysokiego spożycia kwasów omega 6 i tłuszczu przy objadaniu się orzechami brazylijskimi. Nie powinna cię martwić ich szkodliwość, jeśli nie jesz więcej niż kilka orzechów brazylijskich dziennie.

Orzechy brazylijskie w większości przypadków zdecydowanie wprowadzają do organizmu więcej pozytywów niż negatywnych i szkodliwych substancji. Właściwości orzechów brazylijskich powodują, że są polecane jako element diety na niedoczynność tarczycy, przy problemach z układem krążenia, wpisują się w zasady diety na cholesterol i po prostu: to codzienny składnik zdrowej diety.

Orzechy brazylijskie to bezpieczny pokarm. Każdy medal ma jednak dwie strony i nawet tak zdrowe produkty jak orzechy, mogą być w niektórych wypadkach szkodliwe. W przypadku orzechów brazylijskich o szkodliwości mówi się najczęściej przez:

obecność rakotwórczych mykotoksyn;

dużą zawartość selenu i potencjalne przedawkowania;

wysoką zawartość kwasów omega 6;

kaloryczność orzechów.

Z kolejnych akapitów dowiesz się, czy faktycznie warto martwić się szkodliwością orzechów brazylijskich i jaka jest ich polecana dzienna porcja.

Mykotoksyny to związki pochodzenia grzybiczego o udowodnionej szkodliwości i rakotwórczości. Do tej grupy należą aflatoksyny. Uszkadzają przede wszystkim wątrobę i realnie szkodzą zdrowiu. To właśnie przez zawartość mykotoksyn powinno się za wszelką cenę unikać spleśniałej żywności.

Niestety obecność aflatoksyn w żywności nie zawsze widać. Mogą być też obecne w suchych produktach spożywczych i być zupełnie niewidoczne. W większości przypadków nie wyczujesz też ich smaku i zapachu.

Mykotoksyny pojawiają się przede wszystkim na nieprawidłowo przechowywanych suchych produktach: zbożach, kaszach, mące i orzechach. Na ich obecność narażone są wiec orzechy brazylijskie, ale nie tylko.

Żeby unikać przypadkowego spożycia mykotoksyn, musisz przede wszystkim kupować orzechy z dobrego źródła, a potem przechowywać je w odpowiedni sposób.

Kupuj orzechy zaufanych, dobrych firm.

Unikaj kupowania orzechów „na wagę” w supermarketach.

Pilnuj, by przechowywać orzechy w suchym miejscu.

Nie przekraczaj daty przydatności do spożycia orzechów.

Pamiętaj, że mykotoksyn nie pozbędziesz się przez gotowanie i mrożenie orzechów.

Części mykotoksyn możesz pozbyć się dzięki płukaniu orzechów. Rób to, jeśli masz do nich podejrzenia.

Bądź podejrzliwa, jeśli chodzi o smak orzechów. Czujesz dziwny posmak? Lepiej ich nie jedz.

Orzechy brazylijskie to najbogatsze pokarmowe źródło selenu. Jeden orzech brazylijski dobrego pochodzenia potrafi zapewnić dzienne zapotrzebowanie na ten minerał.

Pojedynczy orzech to od 68 do 91 mikrogramów selenu. Wiele osób jada orzechy brazylijskie zamiast suplementów selenu, to dobry pomysł np. przy niedoczynności tarczycy lub chorobie Hashimoto.

Skoro jeden orzech brazylijski to pełne zapotrzebowanie na selen, czy jedzenie kilku orzechów dziennie doprowadzi do przedawkowania selenu? W teorii może się tak stać, choć w literaturze medycznej nie opisano wielu takich przypadków. Górny limit podaży selenu dla dorosłych ustalono jako 400 mikrogramów. To ilość odpowiadająca ok. 4-6 orzechów.

Do objawów przedawkowania selenu należą:

zawroty głowy,

nudności,

problemy z oddychaniem,

biegunki,

bóle brzucha,

wypadanie włosów,

wykwity skórne i wysypki,

bóle stawów,

bóle mięśni.

W bardzo skrajnych przypadkach, przy dużych przedawkowaniach zwanych selenozą, zbyt dużo selenu możne doprowadzić do:

niewydolności serca,

niewydolności nerek,

poważnych problemów z oddychaniem.

Zawartość selenu w orzechach brazylijskich zależy od rodzaju ziemi, na której rosła dana roślina. Orzechy brazylijskie z Wenezueli, Kolumbii czy Brazylii zawierają wielokrotnie więcej selenu niż orzechy z Boliwii (najbardziej popularne w Polsce) i Peru.

Podsumowując, przedawkowanie selenu jest bardzo rzadkie i zdarza się zazwyczaj po suplementach diety, ale nie można go wykluczyć przy spożyciu >7 orzechów brazylijskich bogatych w selen dziennie. Dla bezpieczeństwa limituj dzienną dawkę orzechów brazylijskich — zjadaj ich tylko kilka sztuk.

Orzechy brazylijskie to jedne z tłuściejszych rodzajów orzechów. Większość tłuszczów obecnych w orzechach brazylijskich to kwasy omega 6 - niezbędne dla zdrowia, ale nie w nadmiernych ilościach. Zbyt dużo omega 6 w stosunku do kwasów omega 3 w diecie, ma działanie prozapalne.

Dodatkowo orzechy brazylijskie są po prostu kaloryczne. 100 g to aż 655 kcal! Jeśli będziesz jeść ich sporo, duża szansa, że przekroczysz dzienne zapotrzebowanie energetyczne i przytyjesz.

Orzechy to jedne z bardziej alergizujących pokarmów. Alergie na orzechy mogą być bardzo silne i prowadzić nawet do wstrząsu anafilaktycznego.

Najczęściej występują alergie na orzechy arachidowe, ale zdarzają się również alergie na orzechy brazylijskie. Jeśli nigdy ich nie jadałaś, a masz skłonność do alergii — uważaj. Dla alergików orzechy brazylijskie mogą okazać się bardzo szkodliwe.

Dla uzupełniania diety w selen wystarczy już 1 orzech brazylijski dziennie. Nie przekraczaj raczej dawki 30 g (ok. 7 sztuk) orzechów brazylijskich dziennie. Jeśli jadasz je naprawdę regularnie, jednorazowo jedz max. 3 orzechy. Oczywiście mowa jest o regularnym spożyciu. Jeśli nie jesz orzechów brazylijskich na co dzień, jednorazowo możesz pozwolić sobie na większą dawkę bez szkody dla zdrowia.

