Gdy brakuje witamin z grupy B…



Witaminy z grupy B – witamina B6, B12, folian i ryboflawina – uczestniczą w procesie komórkowym zwanym metylacją, rozpoczynającym i zatrzymującym wiele ważnych procesów w organizmie.

Metylacja jest tak ważna dla wielu procesów biochemicznych wspomagających czynności życiowe, że zachodzi w całym organizmie miliardy razy co sekundę!

W jednym z etapów cyklu metylacji aminokwas metionina musi zostać przekształcony w inny aminokwas – cysteinę, a przemiana ta wymaga obecności witaminy B12 oraz aktywnych postaci witaminy B6 i folianu. Aktywne postacie witaminy B6 i folianu wytwarzane są przez enzym o nazwie dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD), wymagający obecności ryboflawiny (witaminy B2) jako niezbędnego komponentu (kofaktora).

Dlaczego potrzebujesz tej wiedzy? W przypadku niedoboru którejkolwiek z witamin z grupy B w organizmie cykl metylacji ustaje w połowie w chwili wytwarzania produktu pośredniego zwanego homocysteiną, będącą bardzo groźnym czynnikiem wywołującym stan zapalny – podobnym do terrorysty z bronią.

Kiedy poziom homocysteiny w naszych komórkach jest zbyt wysoki, przedostaje się do krwiobiegu i sieje zniszczenie w całym organizmie.

Poza przyczynianiem się do osteoporozy, wysoki poziom homocysteiny znacznie przyczynia się do chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym arteriosklerozy, chorób tętnic obwodowych, ataków serca i wylewów, a także chorób neuropsychiatrycznych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, schizofrenia i depresja; ponadto niewydolność nerek, artretyzm reumatoidalny oraz pogorszenie powikłań naczyniowych związanych z cukrzycą typu II.

Homocysteina szkodzi kościom, zwłaszcza w przypadku jej gromadzenia – które, nawiasem mówiąc, zwykle wzrasta w czasie i po menopauzie – i upośledza powstawanie wiązań poprzecznych między łańcuchami kolagenu, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia uszkodzonej matrycy kostnej. Innymi słowy, wewnętrzna struktura kości budowanych w czasie występowania wysokiego poziomu homocysteiny jest wadliwa.

Wpływ wysokiego poziomu homocysteiny na zdrowie kości ma całkiem spore znaczenie. W badaniu obejmującym 1002 mężczyzn i kobiety o średniej wieku 75 lat, osoby z wysokim poziomem homocysteiny (>14 mikromoli/litr) okazały się mieć zwiększone ryzyko złamania kości biodrowej o 70%.

Niedobór witamin z grupy B jest dość powszechnym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych, występującym częściej wraz z wiekiem. Nawet w wieku reprodukcyjnym kobiety znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka niedoboru witamin z grupy B z powodu powszechnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, obniżających poziom witamin B6 i B12 we krwi, jednocześnie umieszczając kobiety w wieku przedmenopauzalnym w grupie podwyższonego ryzyka zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego.

Dane pochodzące z najnowszej Krajowej Ankiety Zdrowia i Odżywiania przeprowadzonej wśród osób od 65. roku życia wzwyż wskazują, że tylko 38% z nich ma odpowiedni poziom folianu we krwi. Badanie obejmujące stu pięćdziesięciu dwóch kolejnych pacjentów ambulatoryjnych w wieku od 65 do 99 lat wykazało, że 14,5% miało niedobór witaminy B12.

Szeroko zakrojone ankiety w USA wciąż potwierdzają, że przynajmniej 6% 60-latków i osób starszych ma niedobory witaminy B12, a także że prawdopodobieństwo jej niedoboru wzrasta z wiekiem, tak więc prawie 20% Amerykanów ma skrajnie niski poziom witaminy B12 w jesieni życia. Częstotliwość tego niedoboru jest jeszcze większa u osób z cukrzycą typu II częściowo z powodu faktu, iż metformina (parafarmaceutyk obniżający poziom cukru we krwi, przepisywany osobom z cukrzycą typu II) zatrzymuje wchłanianie witaminy B12. Najnowsze badanie wśród osób z cukrzycą typu 2 wykazało, że 22% z nich miało niedobór witaminy B12.

Czy zapewniasz sobie wystarczające ilości witamin z grupy B?



Użyj swoich notatek prowadzonych przez 5 do 7 dni, dotyczących oceny ilości spożywanego wapnia i białka, aby dowiedzieć się, ile witamin B6, B12, folianu i ryboflawiny spożywasz z codziennym pożywieniem. Jeśli do tego zażywasz suplement witaminowo-mineralny, uwzględnij ilość witamin z grupy B, aby sprawdzić, czy dostarczasz swoim kościom wystarczające ich ilości.

Dzienne zalecane spożycie witamin z grupy B dla zachowania zdrowych kości wynosi:

B6 – 50 miligramów;

B12 – 500 mikrogramów;

Folian – 2000 mikrogramów;

Ryboflawina – 25 miligramów.

Jak wskazują tabele, ciesząc się zaledwie jednym posiłkiem zawierającym dużą mieszankę warzyw (zielonych liściastych z dodatkiem innych ulubionych warzyw, np. marchew, seler, papryka, brokuł, kalafior, buraki czy zielony groszek) z 120 gramami ryby lub porcją fasoli, przegryzając garścią orzeszków ziemnych, pestek słonecznika i/lub pomarańczą, bananem albo kawałkiem papai – możesz dostarczyć swoim kościom odpowiedniej dawki witamin z grupy B.

NAJBOGATSZE ŹRÓDŁA WITAMINY B6 – PRODUKT – PORCJA – WITAMINA B6

Tuńczyk/Tuńczyk żółtopłetwy pieczony/opiekany 120 g 1,18 mg

Dorsz pieczony/opiekany 120 g 0,52 mg

Dorada pieczona/opiekana 120 g 0,52 mg

Łosoś pieczony/opiekany 120 g 0,52 mg

Halibut pieczony/opiekany 120 g 0,45 mg

Pierś z kurczaka grillowana 120 g 0,64 mg

Pierś z indyka grillowana 120 g 0,54 mg

Szpinak surowy 1 szklanka 0,44 mg

Banan 1 sztuka 0,68 mg

Ziemniak pieczony w mundurku 1 szklanka 0,42 mg

Awokado 1 szklanka 0,41 mg

Groszek zielony gotowany 1 szklanka 0,35 mg

NAJBOGATSZE ŹRÓDŁA WITAMINY B12 – PRODUKT – PORCJA – WITAMINA B12

Wątróbka cielęca duszona 120 g 41,39 mcg

Dorada pieczona/opiekana 120 g 3,97 mcg

Łosoś pieczony/opiekany 120 g 3,25 mcg

Polędwica wołowa chuda opiekana 120 g 2,92 mcg

Polędwica jagnięca grillowana 120 g 2,45 mcg

Halibut 120 g 1,55 mcg

Dorsz pieczony/opiekany 120 g 1,18 mcg

Jogurt niskotłuszczowy 1 szklanka 1,38 mcg

Mleko krowie 2% 1 szklanka 0,89 mcg

Jajko całe gotowane 1 sztuka 0,49 mcg

NAJBOGATSZE ŹRÓDŁA RYBOFLAWINY – PRODUKT – PORCJA – RYBOFLAWINA

Mleko krowie odtłuszczone 1 szklanka 0,6 mg

Ser duński z niebieską pleśnią 30 g 0,6 mg

Parmezan 10 g 0,5 mg

Cheddar 30 g 0,5 mg

Jogurt ¾ szklanki 0,2 mg

Polędwica wołowa 90 g 0,3 mg

Płatki kukurydziane wzbogacone 30 g 1,3 mg

Wątróbka drobiowa 120 g 1,7 mg

Jajko gotowane 1 duże 0,5 mg

Migdały 10 sztuk 0,9 mg

Orzechy nerkowca 10 sztuk 0,2 mg

Orzechy włoskie 5 sztuk 0,1 mg

Łosoś pieczony/opiekany 90 g 0,2 mg

Sardynki 90 g 0,3 mg

Krab 90 g 0,2 mg

Kurczak 90 g 0,2 mg

Pieczarki 90 g 0,4 mg

Brokuł 90 g 0,2 mg

Szpinak surowy 1 szklanka 0,42 mg

Chleb pszenny pełnoziarnisty 1 kromka 0,06 mg

Śliwki suszone 8 sztuk 0,2 mg

Morele suszone 30 g 0,2 mg

Awokado ½ sztuki 0,1 mg

NAJBOGATSZE ŹRÓDŁA FOLIANU – PRODUKT – PORCJA – FOLIAN

Wątróbka cielęca duszona 120 g 860,70 mcg

Soczewica gotowana 1 szklanka 357,98 mcg

Szpinak gotowany 1 minutę 1 szklanka 262,80 mcg

Szparagi gotowane 1 minutę 1 szklanka 262,80 mcg

Fasola zwyczajna gotowana 1 szklanka 254,80 mcg

Fasola różowa plamista gotowana 1 szklanka 294,12 mcg

Ciecierzyca gotowana 1 szklanka 282,08 mcg

Fasola czarna gotowana 1 szklanka 255,94 mcg

Kapusta gotowana na parze 1 szklanka 176,70 mcg

Liście rzepy gotowane 1 szklanka 170,50 mcg

Fasola półksiężycowata gotowana 1 szklanka 156,23 mcg

Sałata rzymska 2 szklanki 151,98 mcg

Buraki gotowane 1 szklanka 136,00 mcg

Groch suszony łuskany, gotowany 1 szklanka 127,20 mcg

Papaja 1 sztuka 115,52 mcg

Brukselka gotowana na parze 1 szklanka 93,60 mcg

Awokado 1 szklanka 90,37 mcg

Orzechy ziemne ¼ szklanki 87,53 mcg

Ziarna słonecznika ¼ szklanki 81,86 mcg

Dynia gotowana 1 szklanka 57,40 mcg

Kalafior gotowany na parze 1 szklanka 54,56 mcg

Fasola szparagowa gotowana na parze 1 szklanka 41,63 mcg

Pomarańcze 1 sztuka 39,69 mcg

Kabaczek gotowany w plasterkach 1 szklanka 36,18 mcg

Seler surowy 1 szklanka 33,6 mcg

Papryka surowa 1 szklanka 20,24 mcg

Marchew surowa 1 szklanka 17,08 mcg

Fragment pochodzi z książki "Zdrowe kości" L. Pizzorno (Studio Astropsychologii, 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.