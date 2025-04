Napoje energetyzujące zaliczane są do żywności funkcjonalnej. Oznacza to, że poza funkcja odżywczą, pozytywnie wpływają na sprawność umysłową i fizyczną człowieka. Zwiększają szybkość reakcji i wydajność organizmu, dodają energii, odświeżają umysł i przyspieszają metabolizm. Dzięki obecności wielu substancji powodują wzmożenie koncentracji oraz przezwyciężenie stresu i zmęczenia.

Nie należy mylić ich z napojami izotonicznymi, mającymi za zadanie błyskawicznie nawodnić organizm, dostarczyć łatwo przyswajalnej energii oraz utraconych podczas wysiłku fizycznego witamin i minerałów. Dlatego te drugie skierowane są wyłącznie dla sportowców.

Skąd ten power

Energię, która zyskujemy po wypiciu napoju energetyzującego zawdzięczamy substancjom biologicznie aktywnym, takim jak tauryna, kofeina, guarana, inozytol, witaminy z grupy B, glukoza i sacharoza.

Tauryna

To aminokwas uczestniczący w przemianie materii i odpowiadający za właściwą pracę serca oraz pobudzenie mięśni do pracy. Jest aminokwasem wytwarzanym w małych ilościach przez organizm. Jako dodatek do napojów energetyzujących poprawia funkcje poznawcze i pomaga w nauce.

Kofeina

Pobudza układ nerwowy (stymuluje wydzielanie adrenaliny), wzmaga koncentrację, służy przezwyciężeniu stresu i zmęczenia. Składnik wielu roślin, takich jak ziarna kawy i kakaowca, owoców guarany oraz orzeszków kola. Zmniejsza zmęczenie i senność, działa pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy, polepsza procesy kojarzeniowe, poprawia czujność i przedłuża zdolność koncentracji uwagi.

Guarana

Wzmaga aktywność fizyczną i psychiczną, zwłaszcza w momentach stresu. Poprawia pamięć zarówno w efekcie jednorazowego przyjęcia określonej dawki, jak i w efekcie stałego przyjmowania.

Witaminy z grupy B (B1, B2, B6)

Przeciwdziałają zaburzeniom nerwowym, działają pobudzająco, likwidują zmęczenie, poprawiają pamięć i koncentrację.

Glukoza i sacharoza

Stanowią główne źródło energii, odbudowują zapasy glikogenu w mięśniach i pozwalają na dłuższy wysiłek.

Atest GIS gwarancją przebadania

Wiodące marki na rynku opatrzone są, wymaganym do niedawna przez polskie ustawodawstwo, atestem Głównego Inspektora Sanitarnego – tzw. numerem GIS. Atest ten daje gwarancję, że produkt został przebadany i nie zawiera substancji szkodliwych czy też innych substancji o nieznanym działaniu.

Energy drinki uzależniają!

Podobnie jak kawa i napoje alkoholowe, napoje energetyzujące mogą uzależnić. Efekty przedawkowania mogą się pojawić wtedy, gdy oprócz energy drinków będzie się piło colę, jadło czekoladę i łykało niektóre proszki od bólu głowy. Wszystkie one zawierają kofeinę. Gdy dostarczy się jej zbyt dużo, pojawia się ryzyko odwodnienia organizmu i problemów z wątrobą. Ponadto kofeina wypłukuje wapń i magnez, więc łatwo o ich niedobór. Symptomy przedawkowania to: nadpobudliwość, kłopoty z koncentracją, bezsenność i przyspieszenie akcji serca.

Lekarze ostrzegają

Dzieci poniżej 15 roku życia, kobiety w ciąży i karmiące, osoby chore na cukrzycę i uczulone na kofeinę i powinny z tych napojów zupełnie zrezygnować. Kofeina przenika przez łożysko do płodu, hamuje wydzielanie hormonu wzrostu, szkodzi więc rozwijającemu się dziecku. W połączeniu z alkoholem zwiększają jego wchłanianie, przez co łatwiej się nimi upić, ale także zatruć.

Dla kogo są więc wskazane

Głównymi konsumentami napojów energetyzujących są kierowcy jeżdżący w dalekich trasach i w nocy oraz osoby, których praca wymaga ciągłego skupienia. Piją je także studenci i osoby intensywnie uczące się, zwłaszcza podczas sesji egzaminacyjnej.