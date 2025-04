Smażenie na oliwie z oliwek jest nie tylko dozwolone. To wręcz bardzo polecane! Jeśli do tej pory unikałaś smażenia na oliwie z uwagi na zbyt niski punkt dymienia, nie zwracałaś uwagi na naprawdę ważne aspekty. Przy wyborze oleju do smażenia bardziej liczy się stabilność kwasów tłuszczowych, zawartość antyoksydantów i profil tłuszczu, który dostarcza się do organizmu. Oliwa wypada pod tymi względami naprawdę dobrze.

Reklama

Spis treści:

Na oliwie z oliwek można bezpiecznie smażyć. Ba, nawet się powinno, to jeden z najzdrowszych tłuszczów do smażenia! Przede wszystkim dlatego, że:

składa się w większości ze stosunkowo stabilnych termicznie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych ;

; zawiera antyoksydacyjne witaminy i polifenole chroniące przed szkodliwymi skutkami jej utleniania (np. w wysokiej temperaturze);

chroniące przed szkodliwymi skutkami jej utleniania (np. w wysokiej temperaturze); nie dostarcza kwasów tłuszczowych nasyconych , których w diecie Polaków jest zdecydowanie za dużo;

, których w diecie Polaków jest zdecydowanie za dużo; ma punkt dymienia nieosiągalny zazwyczaj w warunkach domowego smażenia.

Oliwa z oliwek to więc jeden z najlepszych wyborów do domowego smażenia i pieczenia. Zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu tłuszczów do smażenia. Samo smażenie nie jest zdrowe, ale każdy to od czasu do czasu robi. Warto sięgać wtedy po oliwę z oliwek. Oliwa z oliwek jest stabilna, jednocześnie dostarcza cennych składników odżywczych i podczas podgrzewania nie wytwarza się w niej dużo niezdrowych cząsteczek.

Jeśli jeszcze nie jesteś przekonana do smażenia na oliwie z oliwek, oto fakty z kilku badań naukowych na temat smażenia oliwy z oliwek, które mogą wpłynąć na twoją opinię:

Im krótsze smażenie , tym mniej szkodliwych związków w oliwie z oliwek się wytwarza.

, tym mniej szkodliwych związków w oliwie z oliwek się wytwarza. Oryginalna oliwa z oliwek extra virgin z certyfikatem Protected Design of Origin zachowuje się w warunkach smażenia lepiej i jest zdrowsza po smażeniu, niż inne oliwy .

. W testach naukowców porównujących różne typy oliwy z oliwek podczas smażenia najgorzej wypadła oliwa z oliwek typu "Cobrançosa".

Oliwa z oliwek jest mniej narażona na utlenianie niż klasyczny olej do smażenie (np. rzepakowy i słonecznikowy).

niż klasyczny olej do smażenie (np. rzepakowy i słonecznikowy). Naukowcy przetestowali kilkanaście typów oliwy z oliwek i każdy z nich przeszedł pozytywnie test na smażenie. Wniosek autorów badania: oliwa z oliwek nadaje się dobrze do smażenia, niezależnie jakiej marki i typu .

. Im dłuższe smażenie, tym większa zawartość niekorzystnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych trans. Zależność ta dotyczy oliwy z oliwek, ale też innych olejów.

fot. Oliwa z oliwek gotowa do smażenia/ Adobe Stock, Africa Studio

Na oliwie z oliwek możesz w domowych warunkach smażyć tak naprawdę wszystko. Jedynym ograniczeniem może być dla ciebie smak. Oliwa niewątpliwie ma charakterystyczny posmak, którego być może nie będziesz chcieć przenosić na niektóre potrawy. Jeśli smak oliwy nie pasuje ci do jakiegoś dania, skorzystaj z alternatywnych (też polecanych) olejów do smażenia:

oleju z awokado,

oleju rzepakowego,

oleju koksowego.

Oleje te mają bardziej neutralny smak, niż oliwa z oliwek.

Czy można smażyć na oliwie z oliwek kotlety lub naleśniki?

Oczywiście na oliwie z oliwek możesz smażyć kotlety mielone, schabowe, a nawet kotlety wegetariańskie. To jednak bardziej kosztowny wybór niż olej rzepakowy, który też możesz zastosować.

Oliwa dobrze sprawdzi się też do smażenia naleśników. Pamiętaj, że oliwa jest najzdrowszym wyborem do smażenia, ale nie powinnaś też przesadzać z jej ilością. Dietetyczne naleśniki rób raczej na nieprzywierającej patelni.

Jeśli nie chcesz zużywać podczas smażenia dużo oliwy, wypróbuj oliwę w sprayu. Pozwoli ci to ograniczyć tłuszcz wykorzystywany do smażenia i podsmażania.

Każda oliwa z oliwek nadaje się do smażenia. Najzdrowszy i najbardziej polecany ogólnie do spożycia typ oliwy z oliwek to oliwa extra virgin. Pochodzi z pierwszego tłoczenia, ma najwięcej witamin i antyoksydantów. Wyróżnia się też najbogatszym smakiem. Dobrej jakości oliwa z oliwek:

sprzedawana jest w szklanym opakowaniu,

ma na butelce oznaczenia extra virgin,

jest sprzedawana w ciemnej, nietransparentnej butelce lub puszce.

Możesz smażyć na oliwie z pierwszego tłoczenia zawsze, jeśli pozwala ci na twój budżet. Dobra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia też jednak najbardziej kosztowna opcja. Rozumiemy, że nie każdy zdecyduje się na nią jako wybór do codziennego smażenia.

Żeby nie nadwyrężać budżetu, możesz oliwę extra virgin stosować do sałatek i jedzenia na zimno, a do smażenia stosować tańsze wersje oliwy sprzedawane w większych opakowaniach. Nawet oliwa z oliwek sprzedawana w plastikowej butelce będzie zdrowszym wyborem do smażenia, niż inne rodzaje tłuszczów.

Źródła:

Casal S, Malheiro R, Sendas A, Oliveira BPP, Pereira JA. Olive oil stability under deep-frying conditions. Food Chem Toxicol. 2010;48(10):2972-2979. doi:10.1016/j.fct.2010.07.036

Gamba P, Testa G, Gargiulo S, Staurenghi E, Poli G, Leonarduzzi G. Oxidized cholesterol as the driving force behind the development of Alzheimer’s disease. Front Aging Neurosci. 2015;7(JUN):119. doi:10.3389/fnagi.2015.00119

Aniołowska M, Zahran H, Kita A. The effect of pan frying on thermooxidative stability of refined rapeseed oil and professional blend. J Food Sci Technol. 2016;53(1):712-720. doi:10.1007/s13197-015-2020-z

Szabo Z, Marosvölgyi T, Szabo E, Koczka V, Verzar Z, Figler M, Decsi T. Effects of Repeated Heating on Fatty Acid Composition of Plant-Based Cooking Oils. Foods. 2022 Jan 12;11(2):192. doi: 10.3390/foods11020192. PMID: 35053923; PMCID: PMC8774349.

Czytaj także:

Z mojego gabinetu: 10 małych zmian, które pozwolą ci jeść zdrowiej, a dalej po polsku

Jak sprawić by olej nie pryskał podczas smażenia - zobacz triki

Jak smażyć oponki i pączki, aby były miękkie i puszyste

Reklama

Jeśli dbasz o to, co jesz, zadbaj też o swój czas! Zamów zdrowe produkty z dostawą do domu i zapłać mniej, wykorzystując kod rabatowy Frisco!