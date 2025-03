Mieszczuchy mają szczęście, nie muszą się zastanawiać, czy mogą pić wodę z kranu, bo mogą, jeśli ich karny są podłączone do miejskich wodociągów. Wodociągi nie tylko tłoczą wodę, ale regularnie ją badają i oczyszczają, dbając, aby woda w kranie była odpowiedniej jakości i bezpieczna do picia. Taka może być też woda w kranie z przydomowej studni, ale nie musi. Pełne badanie wody kosztuje obecnie ponad 5 tysięcy złotych i nie każdy właściciel domu z własną studnią wykonuje regularne badania wody, i nie każdy inwestuje w jej oczyszczanie.

Mity na temat wody z kranu ciągle mają się dobrze. Natomiast Główny Inspektorat Sanitarny zapewnia, że ok. 99% gospodarstw domowych jest zasilana w wodę zdatną do picia. Pojęcie to oznacza, że woda nie zawiera substancji ani mikroorganizmów w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Czasami spotyka się informacje, że woda jest zdatna do picia po przegotowaniu. To oznacza, że może zawierać zbyt dużo potencjalnie szkodliwych mikroorganizmów, ale po poddaniu jej gotowaniu przez 2 minuty, większość z nich (99%) zostaje unieszkodliwionych i wtedy jest już bezpieczna dla człowieka.

Obecnie woda z wodociągów miejskich jest wodą zdatną do picia i nie trzeba jej gotować. Zanim trafi do wodociągu, jest oczyszczana i filtrowana i musi spełniać określone normy dotyczące jej właściwości fizykochemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych (smak, kolor, zapach). Jakość wody kontroluje Państwowa Inspekcja Sanitarna, pilnując, aby woda spełniała normy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r.

Natomiast woda pochodząca z przydomowych studni, w tym studni głębinowych nie jest kontrolowana instytucjonalnie. To właściciel takiego ujęcia wody powinien sam sprawdzać jej jakość. W praktyce bywa z tym różnie, dlatego wodę, która nie pochodzi z wodociągów a z przydomowych studni, najlepiej na wszelki wypadek gotować przed spożyciem. Są jednak od tej reguły wyjątki.

Czy można pić przefiltrowaną wodę z kranu?

Na rynku jest mnóstwo różnego rodzaju filtrów, które uzdatniają wodę na różne sposoby. Jednak nie trzeba wody wodociągowej zdatnej do picia dodatkowo uzdatniać za pomocą filtrów. Taka konieczność może pojawić się w przypadku wody z przydomowego ujęcia wody.

Najlepsze filtry do wody to wręcz nieduże stacje uzdatniania wody, które ją filtrują, usuwają zanieczyszczenia biologiczne i odkażają. Najlepsze to filtry z odwróconą osmozą z mineralizatorem.

Są też filtry odżelazniające i usuwające nadmiar manganu, lampy sterylizujące UV, filtry węglowe i zmiękczacze wody. Część z nich można stosować do wody wodociągowej, aby poprawić jej jakość, np. poprzez zmniejszenie zawartości chloru czy jonów wapnia. Nie jest to konieczne przed spożyciem, ale np. zmniejszenie zawartości wapnia może chronić np. czajnik elektryczny przed powstawaniem osadów.

Zatem wodociągową wodę z kranu można dodatkowo filtrować, choć nie trzeba, natomiast wodą z przydomowej studni może wręcz wymagać filtrowania.

Czy można pić ciepłą wodę z kranu?

Pozostańmy przy wodzie wodociągowej: lepiej do picia używać wody zimnej, a jeśli chcesz pić ciepłą, po prostu podgrzej nieco zimną wodę z kranu. Dlaczego lepiej nie pić ciepłej wody z kranu?

Ciepła woda wodociągowa pokonuje dłuższą drogę, jest podgrzewana, a w ciepłej wodzie łatwiej namnażają się bakterie – to po pierwsze. Po drugie, w ciepłej wodzie mogą znaleźć się drobinki rdzy, które trafią tam już po tym, jak woda została przefiltrowana i oczyszczona. Mogą do niej trafić na dalszej drodze – podczas ogrzewania czy dalszego transportu.

Czy można pić przegotowaną wodę z kranu?

Wodę z wodociągów można oczywiście przegotować przed spożyciem, tyle, że zwykle nie ma takiej potrzeby. Natomiast wodę z przydomowego ujęcia zawsze lepiej jest przegotować przed spożyciem, chyba że jest ona poddawana oczyszczaniu za pomocą specjalnych filtrów czy przydomowej stacji uzdatniania wody i spełnia normy.

W praktyce wgląda to tak, że przebywając w miejscu, gdzie nie ma wody wodociągowej, lepiej jest na wszelki wypadek wodę przegotować.

Uwaga! W rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że woda z wodociągu nie nadaje się do picia lub może wymagać gotowania. Jednak zwykle wtedy odpowiednie służby informują o tym. Tak może stać się w przypadku awarii czy wskutek zanieczyszczenia wody wodociągowej np. podczas powodzi.

Wiele osób zadanie pytania - czy w Krakowie, Warszawie bądź innym dużym mieście można pić wodę z kranu? Odpowiedź brzmi następująco: najlepszej jakości woda z kranu na pewno jest obecnie w największych ośrodkach, takich jak: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Trójmieście i Katowicach. Nie znaczy to, że w pozostałych miejscach „kranówka” wodociągowa nie nadaje się do picia. Jest dokładnie odwrotnie. W Zakopanem, Lublinie, Rybniku, Wolsztynie, Legionowie i każdym mieście, nawet małym, nadaje się do picia prosto z kranu.

Często jest ona lepszej jakości niż woda butelkowana, gdyż spełnia określone normy, a w wodzie butelkowanej może być zbyt mało lub zbyt dużo niektórych minerałów.

