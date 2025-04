Picie wody po zjedzeniu jabłek nie jest dla większości osób przeciwwskazane. Są jednak wyjątki i niektóre osoby nie zareagują na to połączenie dobrze. Jeśli popijesz jabłko wodą, a jednocześnie masz jelita wrażliwe na pewne cukry, może dotknąć cię szybka potrzeba skorzystania z toalety.

Spis treści:

Picie wody po zjedzeniu jabłek nie jest ogółem przeciwwskazane. Gdyby tak faktycznie było, wszystkie koktajle z jabłkami, smoothie i domowy jabłkowy kompot musiałyby zostać wykreślone z jadłospisu. Nie ma konkretnych powodów, by zakazywać picia wody po zjedzeniu jabłek. Wbrew niektórym mitom, popicie jabłek wodą nie powoduje:

gnicia owoców w żołądku,

gorszego przyswajania się składników z jabłek,

rozcieńczania soków trawiennych i gorszego trawienia jabłek.

To wszystko mity bez uzasadnienia w faktach. Mimo wszystko zalecenie unikania popijania jabłek wodą może mieć czasem uzasadnienie. Niektóre wrażliwe na cukry organiczne osoby, będą musiały unikać popijania jabłek. Dotyczy to np. osób z IBS (zespołem jelita drażliwego), ale też osób cierpiących na nietolerancję fruktozy.

Jeśli należysz do grupy osób, którym szkodzi woda po jabłkach, objawem może być szybki efekt przeczyszczający takiej mieszanki. W podobny sposób działa picie wody po czereśniach, a także popijanie wodą owoców o wysokiej zawartości cukrów. Niektóre osoby reagują tak też na popijanie grzybów wodą.

Powodem przeczyszczającego działania jabłek popitych wodą jest obecność cukrów organicznych w jabłkach. 100 g tych owoców zawiera:

2,07 g sacharozy,

2,43 g glukozy,

5,9 g fruktozy,

śladowe ilości sorbitolu i innych polioli.

Różne gatunki jabłek mogą mieć oczywiście różną zawartość i skład cukrów.

Popicie jabłek wodą wzmacnia i przyspiesza efekt przeczyszczający, jaki mają niektóre cukry na niektóre osoby. To jednak indywidualna podatność, nie coś, co przydarza się każdemu. Cukry w jelicie powodują, że treść jelitowa zachowuje się jak roztwór hipertoniczny. By „rozcieńczyć” ten roztwór, do jelit napływa woda, a to powoduje konieczność szybkiego wypróżnienia.

fot. Połączenie jabłek z wodą nie jest przeciwwskazane/Adobe Stock, shersor

Czy dotyczy cię przeciwwskazanie do picia wody po jabłkach? Musisz przeprowadzić indywidualny test. Gdy znajdziesz się w komfortowej sytuacji (z łatwym dostępem do toalety), zjedz jabłko i popij je wodą. Jeśli wystąpi efekt przeczyszczający, wiesz, że musisz unikać tego w przyszłości. Być może w tym wypadku ogólnie popijanie owoców wodą może być dla ciebie niewskazane.

Jeśli nic się nie stanie i zaobserwujesz żadnej reakcji układu pokarmowego, też masz już wniosek. Możesz bezpiecznie popijać jabłka wodą, a nawet herbatą lub mlekiem. Zdecydowana większość osób zaliczy się do drugiej grupy i popicie jabłek wodą, nie wywoła żadnej niepożądanej reakcji.

