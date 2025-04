Połączenie ogórka z pomidorem jest niewątpliwie smaczne, ale czy również dobre dla zdrowia? Po zetknięciu ogórka z pomidorem faktycznie może dojść do reakcji chemicznej, ale nie jest ona szkodliwa. Możesz jeść ogórka i pomidora w jednym posiłku, jeśli takie połączenie ci smakuje.

Szkodliwość połączenia ogórka z pomidorem to mit, który ma jednak w sobie ziarno prawdy. Cała kontrowersja wokół sałatki pomidorowo-ogórkowej wynika z tego, że ogórek zawiera enzym askorbinazę. Ta ma zdolność rozkładu witaminy C. Proces rozkładu witaminy C z pomidora po kontakcie ze świeżym ogórkiem rzeczywiście ma miejsce. Nie jest jednak czymś, co powinno cię szczególnie zajmować.

Utrata witaminy C następuje też przy parzeniu skórki pomidora wrzątkiem, krojeniu, gotowaniu pomidorów lub podgrzaniu ich na patelni. To normalny proces, ma miejsce w kuchni i przy przetwarzaniu żywności. Nikt nie krzyczy przecież w nagłówkach „Dodajesz pomidora do sosu? Błąd!", w obawie o utratę witaminy C.

Rozkład witaminy C po kontakcie ze świeżym ogórkiem to raczej chemiczna ciekawostka, którą możesz potraktować z rezerwą.

Pomidory nie są nawet na szczycie listy produktów o wysokiej zawartości witaminy C. Nie są znaczącym jej źródłem w diecie. Dziwne jest zatem straszenie połączeniem ogórka z pomidorem, ale już nie ogórka z papryką, ogórka z pietruszką lub ogórka z owocami (popularne w koktajlach na odchudzanie).

Mit szkodliwości łączenia ogórków z pomidorami jest jednak tak żywy i chodliwy, że do tłumaczenia tego procesu niektórym nie wystarczy, że „witamina C rozkłada się, ale w praktyce to nie ma znaczenia” i chcą oni konkretnych wartości. Odpowiedzią na zapotrzebowanie o konkrety, wyrażone liczbami, jest nowe badanie polskich naukowców. Dokładnie obserwowali oni zawartość witaminy C w pomidorach i ogórkach w różnych warunkach.

Polscy naukowcy z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz SGGW w Warszawie dokładnie przyjrzeli się zagadnieniu utraty witaminy C po połączeniu ogórków z pomidorami. W pracy naukowej pt. "Stabilność witaminy C w modelowych sałatkach przygotowanych z pomidorów z dodatkiem świeżego ogórka zielonego", dokładnie sprawdzają zawartość wit. C w warzywach po pokrojeniu, zmieszaniu i w czasie przechowywania ich w lodówce. Wyniki tych badań najlepiej obrazuje tabela.

Tabela utraty witaminy C w ogórkach i pomidorach

Tabela: zmiany zawartości witaminy C w sałatce ogórkowej i pomidorowej na skutek działania różnych czynników/ opracowanie: red. polki.pl na podstawie B. Waszkiewicz-Robak i wsp. "Stabilność witaminy C w modelowych sałatkach przygotowanych z pomidorów z dodatkiem świeżego ogórka zielonego" 2020

Wyniki badań nad utratą witaminy C w ogórkach i pomidorach

Szybka analiza tych wyników badań pokazuje, że:

Już samo pokrojenie warzyw obniża zawartość witaminy C o ok. 20%.

obniża zawartość witaminy C o ok. 20%. Zmieszana sałatka ogórkowo-pomidorowa ma 64,2 % witaminy C mniej , niż warzywa przed pomieszaniem.

, niż warzywa przed pomieszaniem. Po 3 godzinach od zrobienia sałatki ogórkowo-pomidorowej nie zostaje w niej prawie żadna witamina C (0,9 mg).

(0,9 mg). Cały proces przygotowania sałatki pomidorowo-ogórkowej, powoduje zniszczenie ok. 70% witaminy C.

Czy polscy naukowcy udowodnili w tym badaniu, że ogórek niszczy sporo witaminy C z pomidorów? Tak, to fakt, można powiedzieć nawet, że utraty są znaczne. Czy oznacza to, że nie powinno się jeść ogórków z pomidorami? Nie, dalej podtrzymujemy, że można jeść sałatkę ogórkowo-pomidorową.

Cała „stracona” przez obecność ogórka witamina C to zaledwie 15 mg. To naprawdę niewiele! Pomidory nigdy nie były i nie będą znaczącym źródłem tej witaminy w diecie.

„Stracona” witamina C może być „odzyskana” dzięki zjedzeniu:

ok. 2 truskawek (25 g),

1/3 kiwi (25 g),

małego plasterka papryki (11 g),

małego jabłka (160 g),

dosłownie gryza każdego z listy najbogatszych w witaminę C owoców.

Jak widzisz, nie będzie ciężko dostarczyć witaminy C, którą rozłożył ogórek. Jeśli nabierzesz ochoty na sałatkę z ogórków i pomidorów, zjedz ją śmiało.

