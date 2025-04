Upiekłaś ciasto, a tu pech – zakalec! Czy można jeść zakalec, czy trzeba go odciąć, a może wyrzucić całe ciasto? Nie panikuj. Zakalec to nie koniec świata, w dodatku nie jest trucizną, choć nie każdemu posłuży. Sprawdź, kiedy lepiej powstrzymać się od zjadania niedopieczonego ciasta.

Ciasto z zakalcem można jeść. To przecież jedynie surowe ciasto, które zawiera jadalne składniki. Nie zmienia to faktu, że jest to ciężej strawny kawałek ciasta. U zdrowej osoby najprawdopodobniej nieduża porcja zakalca nie spowoduje żadnych dolegliwości. Jednak u osób z nadwrażliwym żołądkiem czy chorobami układu pokarmowego może wywołać przykre skutki uboczne:

wzdęcie,

gazy,

bóle brzucha.

Istnieje też niewielkie ryzyko zakażenia salmonellą, która także może wywołać dolegliwości: biegunkę, wymioty, silne bóle brzucha, gorączkę. Wynika to z faktu, że niedopieczony kawałek ciasta nie uzyskał na tyle wysokiej temperatury, aby ewentualne bakterie salmonelli zginęły. Jednak do zakażenia może dojść wyłącznie wtedy, jeśli składniki ciasta były wcześniej skażone.

Można natomiast odkroić zakalec i bezpiecznie zjeść resztę wypieczonego ciasta.

Chleb-zakalec – czy można jeść?

Tak, podobnie jak w przypadku zakalca w wyrobach cukierniczych, tak i w przypadku chleba zakalec nie powinien zaszkodzić ludziom ze zdrowym układem pokarmowym. Jest też tak samo ciężkostrawny, dlatego nie warto zjadać go w zbyt dużych ilościach.

Czy można jeść zakalec w ciąży?

Ciężarne raczej powinny, na wszelki wypadek, powstrzymać się od jedzenia zakalca. Wynika to z potencjalnego ryzyka zakażenia salmonellą. Jeśli do niego dojdzie, kobieta może się odwodnić, przez co płód nie będzie wystarczająco zaopatrywany. W ciężkich przypadkach może dojść od poronienia lub przedwczesnego poru. Nie warto ryzykować.

Przypadkowo zjedzonym zakalcem nie warto się jednak martwić na zapas. Jedynie w przypadku wystąpienia pierwszych objawów salmonelli warto skontaktować się z lekarzem.

Czy dzieci mogą jeść zakalec?

Choć sam w sobie zakalec w niewielkiej ilości zaszkodzić nie powinien, to dzieciom nie powinno się podawać zakalca. Przyczyna jest identyczna jak w przypadku kobiet w ciąży – ryzyko zakażenia salmonellą.

Salmonelloza u dzieci jest szczególnie groźna, bo może doprowadzić do odwodnienia. U dzieci dochodzi do niego szybko, a im mniejsze dziecko, tym szybciej. Dlatego lepiej nie podejmować ryzyka i nie dawać dzieciom do jedzenia pieczywa czy ciasta z zakalcem.

Zakalec to ciasto lub fragment ciasta, który nie wyrósł lub opadł w trakcie pieczenia albo tuż po nim. Jest to zbite, wilgotne, często niedopieczone ciasto. Zakalec wydaje się nieco ciemniejszy od reszty ciasta, gdyż mało w nim jest powietrza i jest bardziej nasiąknięty wilgocią. Zakalec może zrobić się w cieście drożdżowym, szykowanym na zakwasie, z użyciem proszku do pieczenia czy piany z białek.

Przyczyny powstawiania zakalca nie są do końca jasne. Istnieją jednak pewne podejrzenia związane z tym, co może sprzyjać jego powstawaniu:

złe proporcje składników w przepisie,

niewłaściwie dobrane zamienniki składników przepisu,

niewłaściwa temperatura pieczenia,

uchylanie drzwiczek piekarnika w czasie pieczenia,

wymieszanie ciasta ze składników o różnych temperaturach (zimne jaja, za ciepłe masło itp.),

wstawienie ciasta do zimnego piekarnika.

Zakalec może przytrafić się każdemu – od amatora po profesjonalnego cukiernika, dlatego nie ma się co nim przejmować.

