Pestki winogron nie są trujące, można je jeść po przegryzieniu i połykać w całości. Jeśli chcesz dotrzeć do cennych witamin i minerałów z pestek winogron, lepiej je przegryź, jednak gorzki smak pestek winogronowych może cię do tego zniechęcić.

Spis treści:

Możesz bezpiecznie jeść winogrona z pestkami, nie musisz ich wypluwać. Jeśli nie przegryziesz pestki z winogrona przed połknięciem, organizm jej nawet nie strawi i wydali ją w niezmienionej formie. Pestki winogron mogą być trochę gorzkie po przegryzieniu, dlatego wiele osób woli je wypluwać.

Nie każdy powinien połykać pestki winogron. Są nieliczne przeciwwskazania do takiego zachowania. Przede wszystkim unikać jedzenia małych pestek (w tym pestek z winogron) muszą osoby, które mają uchyłki jelita grubego. Dieta w uchyłkowatości zabrania jedzenia wszystkich owoców z małymi pestkami, które mogą utknąć w uchyłku jelita i spowodować jego zapalenie. To główne przeciwwskazanie do jedzenia winogron z pestkami.

Być może unikać ich zechcą też mniejsze dzieci, dla których pestka nie jest wcale niewielka w porównaniu do rozmiaru ich ciała. Jeśli twoje dziecko chętnie je jednak winogrona z pestkami, nie musisz tępić tego zachowania.

Winogrona pozbawione pestek lepiej podać też osobom starszym, które mogą nie najlepiej radzić sobie z gryzieniem, a przez pestki mogą zniechęcić się do jedzenia winogron ogółem.

Ustaliliśmy już, że jeśli nie przegryziesz pestek winogron, będą one zupełnie neutralne dla twojego układu pokarmowego i wydalisz je w niezmienionej formie. Jeśli chcesz czerpać z nich wartości odżywcze, musisz pestkę przegryźć. Uwalniasz wtedy wiele prozdrowotnych związków. Niektórzy przyjmują sproszkowane pestki winogron nawet w formie suplementu zwanego ekstraktem z pestek winogron (GSE).

fot. Pestki winogron są cenione za swoje właściwości prozdrowotne/ Adobe Stock, mateo021

Oto kilka zalet dla zdrowia związanych z jedzeniem pestek winogron:

zawierają katechiny , które działają przeciwmiażdżycowo, przeciwzakrzepowo i obniżają cholesterol LDL;

, które działają przeciwmiażdżycowo, przeciwzakrzepowo i obniżają cholesterol LDL; są źródłem witamin : A, B1, B2 i C;

: A, B1, B2 i C; zawierają zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe;

zawierają antocyjany, które ochraniają naczynia krwionośne i chronią śródbłonek przed odkładaniem się blaszki miażdżycowej;

które ochraniają naczynia krwionośne i chronią śródbłonek przed odkładaniem się blaszki miażdżycowej; mają kwas linolowy, który jest jednym z dwóch niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych ;

; są świetnym źródłem witaminy E , która jest mocnym antyoksydantem;

, która jest mocnym antyoksydantem; mają proantocyjanidyny, które są potocznie nazywane superprzeciwutleniaczami ze względu na nadzwyczajne cechy antyoksydacyjne;

zawierają zdrowy reswaratrol, który działa przeciwkrzepliwie.

Pestki winogron mają więc przede wszystkim właściwości chroniące układ krwionośny i pozytywnie wpływające na jego zdrowie. Dodatkową cechą pestek z winogron jest częściowa ochrona przed skutkami ubocznymi chemioterapii. Zapobiegają one np. silnemu osłabieniu własnej ochrony antyoksydacyjnej organizmu. Pestki winogron są też cenione pod względem wpływu na układ odpornościowy i obronę organizmu przed infekcjami. Wiele kobiet przyjmuje je także jako suplement na zapewnienie pięknej skóry i włosów.

