Jajka w diecie trzustkowej mogą być obecne, ale nie zawsze w dowolnej liczbie i nie zawsze w całości. Dieta na trzustkę to dieta ograniczająca ilość tłuszczu. Jedno duże jajko dostarcza ok. 4,8 g tłuszczu, z czego w żółtku ok. 4,5 g w żółtku. To dlatego nie zawsze jedzenie całych jaj jest przy chorobach trzustki wskazane.

Czasami jest to możliwe, ale trzeba się ograniczać. W dodatku żółtka jaj są cennym źródłem składników odżywczych i mikroelementów, więc jeśli to możliwe, powinno się na całe jaja znaleźć miejsce w menu trzustkowym. Natomiast jedzenie samych białek jest dozwolone i nie trzeba ich liczby ograniczać.

Jajka w diecie trzustkowej – tak czy nie?

Sprawa nie jest na tyle prosta, aby można było odpowiedzieć prostym „tak” lub „nie”. Wynika to z faktu, że istnieją dwa typy diety trzustkowej, w dodatku na ostateczny kształt diety wpływ ma indywidualny stan pacjenta.

Jajka w diecie trzustkowej po ostrym zapaleniu

Dieta po ostrym zapaleniu trzustki przebiega w kilku etapach, które stopniowo pozwalają wrócić do normalnego, zdrowego sposobu odżywiania. Najbardziej restrykcyjny jest pierwszy etap, który trwa ok. miesiąca. W czasie jego trwania konieczne jest duże ograniczenie ilości tłuszczu w posiłkach – chodzi zarówno o tłuszcz naturalnie obecny w pokarmach, jak i ten do nich dodawany. Dlatego na pierwszym etapie lekarz może zalecić wykluczenie jedzenia jaj w całości, zalecić ograniczoną ich liczbę, np. do 1 w tygodniu, ale pozwolić na jedzenie białek. W kolejnych etapach diety po ostrym zapaleniu trzustki jaja w całości mogą wrócić do jadłospisu.

fot. Jajka a dieta trzustkowa/Adobe Stock, New Africa

Jajka w diecie trzustkowej przy zapaleniu przewlekłym

Przy przewlekłym zapaleniu trzustki, które jest chorobą postępująca, konieczne jest długotrwałe ograniczenie tłuszczu w diecie, np. do 50 g dziennie. Z tego powodu lekarz prawdopodobnie zaleci ograniczenie liczby jaj jadanych w całości.

Specjalista podpowie, czy i ile żółtek można jeść, dobierając ich liczbę do stopnia ograniczenia ilości tłuszczu w diecie. Zalecenia te mogą zmieniać się na przestrzeni czasu, w zależności od stanu trzustki.

Jeśli pacjent otrzymuje enzymy trzustkowe (lipaza) w odpowiedniej dawce, tłuszcz może stanowić do 30% kaloryczności diety. Wtedy jaja można jeść w całości w liczbie zalecanej u zdrowych ludzi. Nie jest to możliwe, gdy organizm nie przyswaja prawidłowo tłuszczu i występują biegunki tłuszczowe. Wtedy konieczne jest znaczne ograniczenie ilości tłuszczu w diecie.

