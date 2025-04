Jajka przy biegunce są nie tylko dozwolone, ale wręcz zalecane. Jedzenie odpowiednio przygotowanych jajek pozwala odżywić organizm i spowolnić ruchy jelit. Jest jednak kilka wyjątków i nie każdy skorzysta na jedzeniu jajek podczas biegunki.

Jajka są ogólnie polecane przy biegunce ze względu na zawartość dobrze przyswajalnych i odżywczych aminokwasów, a także witamin i minerałów. Odpowiednio przygotowane jajka są lekkostrawne, nie powinny więc nasilać objawów przy biegunkach.

Jajka można jeść przy:

biegunce spowodowanej infekcją wirusową,

biegunce spowodowanej infekcją bakteryjną,

tzw. spontanicznej, bez znanej przyczyny,

biegunce podróżnych,

biegunce polekowej.

Ważne jest odpowiednie przygotowanie jajek, jeśli masz zamiar jeść je przy biegunce.

Jajka przy biegunce nie są jednak polecane każdemu. Są przede wszystkim trzy przypadłości, przy których nie powinno się jeść jajek.

Biegunka spowodowana alergią na jajka

Jednym z objawów alergii na jajka jest właśnie biegunka. Alergia na jajka występuje najczęściej u dzieci i potwierdza się ją za pomocą testów lub zleconej przez lekarza diety eliminacyjnej. Jeśli podejrzewasz, że biegunka może być spowodowana alergią na jaja, lepiej nie wprowadzaj ich do jadłospisu w trakcie trwania biegunki, by nie pogorszyć symptomów.

IBS, które wyzwalają jajka

IBS, czyli zespół jelita drażliwego to przypadłość charakteryzująca się częstymi spontanicznymi i nagłymi wypróżnieniami. Dieta w zespole jelita drażliwego musi być zindywidualizowana. Każdy ma inne czynniki wyzwalające objawy IBS. Jajka nieczęsto wywołują biegunki związane z IBS, jednak są osoby, na które mają taki wpływ. Jeśli zaobserwujesz, że po jajkach twoje IBS się zaostrza, nie jedz ich w tej formie, która powoduje u ciebie biegunki.

Pamiętaj też o zastosowaniu protokołu FODMAP, który pomoże ci zidentyfikować produkty odpowiedzialne za IBS.

Jajka niewidomego pochodzenia - zakazane przy biegunce

Zanieczyszczone salmonellą jajka też mogą być przyczyną zakażenia tą bakterią. Jeśli nie masz pewności co do pochodzenia jaj, których zamierzasz użyć przy biegunce, nie jedz ich. Organizm osłabiony biegunką jest znacznie bardziej podatny na zakażenia bakteriami.

Koniecznie sparz też wrzątkiem skorupkę jaj przed ich rozbiciem, by usunąć ewentualne bakterie ze skorupki.

Jajka jedzone przy biegunce muszą być odpowiednio przygotowane. Podczas biegunki surowo zakazane jest jedzenie smażonych jajek. Nie jedz też jajek z majonezem.

fot. Smażone jajka - zakazane przy biegunce/ Adobe Stock, Daxiao Productions

Można jeść jajka ugotowane, są wtedy najlżej strawne i największa szansa, że je przyswoisz. Podczas biegunki szczególnie poleca się gotowane jajka z półmiękkim żółtkiem. Możesz jeść też jajka w koszulce lub muffinki jajeczne bez ciężkostrawnych dodatków. Możesz przygotować też lekki omlet (bez dodatku tłuszczu i bez smażenia!) z dodatkami dozwolonymi w diecie przy biegunce.

fot. Jajko na miękko polecane przy biegunce/ Adobe Stock, Grafvision

Czy przy biegunce można jeść jajecznicę?

Przy biegunce można jeść też lekką jajecznicę przygotowaną na parze. Zabroniona jest jajecznica na boczku, jajecznica z kiełbasą i inne typy kalorycznej jajecznicy z tłustymi dodatkami.

Skorzystaj z tego przepisu na jajecznicę idealną przy biegunce.

Składniki:

2 jajka,

łyżeczka masła,

łyżka mleka,

kromka chleba pszennego,

pomidor bez skórki.

Sposób przygotowania:

Dokładnie sparz wrzątkiem skorupki jajek. Wbij jaja do miski, dodaj mleko i masło. Dokładnie roztrzep jajka z dodatkami. W garnku zagotuj wodę. Przełóż jajka do metalowej miski i trzymaj ją nad parującą wodą. Mieszaj jajecznicę, czekając, aż jajka się zetną. Podawaj jajecznicę na parze z chlebem i pomidorem bez skórki.

