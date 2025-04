Są grzyby jadalne na surowo, choć nie wszystkie gatunki można tak spożywać. Jeśli masz wystarczająco dużo kulinarnej odwagi, przy następnej okazji ich w tej formie. Surowe grzyby są zdrowe i zachowują sporo wartości odżywczych. Pamiętaj jednak o kilku ważnych zasadach, by nie popsuć tego doświadczenia.

Spis treści:

Nie wszystkie grzyby można jeść na surowo. Wybieraj konkretne, bezpieczne gatunki. Na surowo jadalne są:

pieczarki,

borowiki szlachetne (prawdziwki),

boczniaki,

trufle,

kurki.

Grzybów jadalnych na surowo jest więcej, ale te są popularne w Polsce. Niektóre leśne grzyby „z blaszkami” rzadziej zbierane z obawy przed trującymi właściwościami też są jadalne na surowo.

fot. Grzyby podane na surowo z oliwą i octem balsamicznym/ Adobe Stock, fotoxs

Jeśli chcesz jeść grzyby na surowo, musisz zachować ostrożność i zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów.

Jedz na surowo tylko specjalne gatunki grzybów

Korzystaj z gatunków jadalnych na surowo tylko, jeśli nie masz do nich żadnych podejrzeń. Najbezpieczniej jest jeść na surowo grzyby hodowlane: są bezpieczne pod względem mikrobiologicznym. Nie eksperymentuj tu z grzybami, które wydają ci się na surowo apetyczne, ale nie masz pewności, że na surowo są jadalne. Niektóre ukochane przez grzybiarzy gatunki grzybów rosnące w Polsce, na surowo mogą być wręcz trujące. Przykładem jest np. borowik ceglastopory, który jest jadalny jedynie po dokładnym ugotowaniu.

fot. Borowik ceglastopory jest niejadalny na surowo/ Adobe Stock, Iwona

Oczyść grzyby przed ich zjedzeniem

Dokładnie oczyść grzyby przed zjedzeniem ich na surowo. Przyłóż się do tego jeszcze bardziej, niż gdy oczyszczasz grzyby, by zrobić z nich sos lub zupę. Pieczarki możesz obrać, borowiki i kurki umyj krótko w wodzie przed spożyciem. Korzystaj też ze specjalnych szczotek do czyszczenia grzybów.

Korzystaj z wyjątkowo świeżych i mięsistych grzybów

Grzyby do jedzenia na surowo muszą być bardzo świeże, jędrne i mięsiste. Tylko wtedy będą dobrze smakować na surowo i się do nich przekonasz. Oczywiście na surowo nie możesz serwować też grzybów robaczywych, ale to dla każdego klarowne. Świeże grzyby to też mniejsza szansa na zatrucia i niepożądanej reakcji organizmu na grzyby jedzone w tej niecodziennej formie.

fot. Surowe pieczarki można dodawać do sałatek, lub jeść w formie odrębnej potrawy/ Adobe Stock, ArtCookStudio

Każdy rodzaj grzybów ma na surowo specyficzny smak:

Boczniaki jedzone na surowo mogą mieć lekko metaliczny posmak i nie każdemu smakują.

i nie każdemu smakują. Kurki je się na surowo zazwyczaj po wysuszeniu i sproszkowaniu, rzadziej na świeżo. Z suszonych kurek robi się proszek , który ma zastosowanie na pasożyty.

, który ma zastosowanie na pasożyty. Surowe trufle mają specyficzny aromat nieporównywalny z żadnym innym smakiem.

nieporównywalny z żadnym innym smakiem. Borowiki na surowo uważa się za najszlachetniejszą formę jedzenia surowych grzybów. Są chrupkie, mięsiste i mają wyraźny leśny posmak.

i mają wyraźny leśny posmak. Pieczarki i prawdziwki na surowo przypominają trochę smak skórki pleśniowego sera camembert.

Szefowie kuchni wykorzystują grzyby jadalne na surowo w wielu kreatywnych potrawach.

fot. Surowe grzyby podaje się też w bardzo dobrych restauracjach/ Adobe Stock, Marco Mayer

Jeśli masz wystarczająco dużo odwagi i chcesz spróbować grzybów na surowo, najbardziej polecaną formą, która wydobędzie pełnię smaku, jest przygotowanie carpaccio. Najlepiej wykorzystaj do tego aromatyczne, młode borowiki. Carpaccio z surowych borowików jest prawdziwym rarytasem na stołach Włochów w sezonie grzybowym. Poza sezonem na świeże grzyby, podobne carpaccio możesz zrobić z pieczarek.

Składniki:

kilka jędrnych, niewielkich borowików szlachetnych,

dobrej jakości oliwa z oliwek,

świeży tymianek,

sól gruboziarnista,

świeżo mielony pieprz (najlepiej kolorowy),

płatki parmezanu lub sera grana padano.

Sposób przygotowania:

Dokładnie oczyść borowiki. Pokrój je w cienkie plasterki, najlepiej tworząc plasterek przedstawiający przekrój całego grzyba: od kapelusza po grubą nóżkę. Im cieńszy plasterek grzyba, tym bardziej udana potrawa. Rozłóż plasterki grzybów na płaskim talerzu. Posiekaj tymianek i obsyp nim grzyby. Polej zawartość talerza oliwą, obsyp solą i pieprzem. Potrawę dopełnij kilkoma płatkami parmezanu. Jedz bezpośrednio po przygotowaniu.

W carpaccio z surowych grzybów stosuje się tez czasem inne dodatki: natkę pietruszki, oliwę truflową, orzechy.

fot. Carpaccio z surowych borowików/ Adobe Stock, FOOD-pictures

