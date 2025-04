Awokado jest uznawane za superfood i dietetycy bardzo zachęcają do regularnego sięgania po ten owoc. Pytanie - czy awokado można jeść codziennie - wydaje się na pierwszy rzut oka absurdalne. Jest jednak słuszne, bo codzienne jedzenie awokado, zwłaszcza gdy jemy go za dużo lub zastępujemy nim niewłaściwe produkty, może wpływać negatywnie na zdrowie. Oto kilka ważnych kwestii.

Spis treści:

Teoretycznie można jeść awokado codziennie, jednak należy przy tym zachować umiar i robić w diecie miejsce na inne zdrowe składniki. Z pewnością jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, to częste jedzenie awokado jest korzystne.

Awokado to jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Dostarcza organizmowi zdrowe tłuszcze jednonienasycone oraz omega-3 i omega-6 (w korzystnych dla zdrowia proporcjach), białko, błonnik, witaminy (E, A, C, z grupy B) , składniki mineralne (szczególnie potas, ale też miedź i magnez), fitosterole, antyoksydanty, luteinę i zeaksantynę. Jest sycący, pomaga przyswajać składniki odżywcze, a jedzony z umiarem - nie tuczy. Nic, tylko jeść awokado! Ale zwróć uwagę na kilka ważnych aspektów, jeżeli chcesz czerpać z codziennego jedzenia awokado to, co najlepsze.

Skoro już wiesz, że awokado można jeść codziennie, to pojawiają się pytania, jaka jego ilość jest zalecana przez dietetyków oraz jak wkomponować ten składnik w jadłospis. Oto kilka ważnych zasad, o których dobrze pamiętać, gdy planujemy jeść awokado każdego dnia.

Badanie opublikowane w Current Developments in Nutrition wskazało, że osoby, które dodały awokado do codziennej diety, zyskały kilka znaczących korzyści w porównaniu z osobami, których dieta się nie zmieniła. Badani jedzący jedno awokado dziennie odnotowali poprawę w kilku obszarach:

Powyższe zalety z pewnością przełożą się na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Potwierdzają to inne obserwacje. W badaniu z 2022 r. opublikowanym w czasopiśmie Journal of the American Heart Association wskazano, że częste jedzenie awokado wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i choroby wieńcowej o 16-22%. Jest to zasługą imponującej zawartości składników odżywczych.

Chociaż jedzenie „smaczliwki” zwykle nie powoduje problemów, to jednak niektóre osoby nie powinny jeść awokado. Te grupy powinny zachować ostrożność: