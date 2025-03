Okazuje się, że mintaj to absolutnie wyjątkowa ryba i w pewnym rankingu mieści się w absolutnym topie! W czasach, gdy ludzie obawiają się jeść ryby hodowlane (nie zawsze słusznie), pierwsza dobra wiadomość jest taka: mintaj to ryba dziko żyjąca, nie hoduje się jej. Naukowcy twierdzą, że na pytanie: czy mintaj to zdrowa ryba, odpowiedź jest jasna: tak! Tłumaczymy, dlaczego tak jest.

Mięso mintaja jest białe, delikatne i ma subtelny smak, dlatego jest popularnym składnikiem wielu dań.

Mięso mintaja dostarcza wysokiej jakości białka, witamin (np. B12) oraz minerałów (selen, fosfor). Jest również źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które mają udowodniony korzystny wpływ na zdrowie serca i mózgu.

Wartości odżywcze mintaja:

kalorie: 78-105 kcal

białko: 17-18 g (niektóre źródła podają 20-21 g)

tłuszcz: 0,3-0,8 g, w tym tłuszcze nasycone ok. 0,2 g,

węglowodany: 0 g

cholesterol: 60 mg

sód: 68-70 mg

potas: 300-400 mg.

Mintaj dziki z rejonów Alaski należy do elitarnej grupy 20 najbardziej odżywczych produktów spożywczych. Porcja 85 g tej ryby zaspokaja 10% zapotrzebowania dziennego na witaminę D, 22% dziennego zapotrzebowania na kwasy omega-3 i 130% dziennego zapotrzebowania na witaminę B12.

Mintaj to z natury bardzo zdrowa ryba. Dostarcza pełnowartościowe białko, zdrowe tłuszcze (i prawie wcale tłuszczu nasyconego), mikroelementy i witaminy.

fot. Czy mintaj jest zdrowy: wartości odżywcze/ Adobe Stock, An-T

Czy mintaj to dobra ryba? Tak! Mintaj jest bogaty w białko o wysokiej wartości biologicznej i jednocześnie ma niską zawartość tłuszczu, w tym tłuszczu nasyconego, co sprawia, że to pokarm korzystnie wpływający na zdrowie układu krążenia i masę ciała. Mintaj idealnie wpisuje się w zdrową dietę, dietę niskotłuszczową oraz dietę odchudzającą. Niska zwartość tłuszczu czyni tę rybę także dobrym składnikiem diety lekkostrawnej.

Ze względu na znaczącą zawartość kwasów omega-3 regularne spożywanie ryb takich jak mintaj wspiera zdrowie układu krążenia, ze względu na obniżone ryzyko miażdżycy. Spada też ryzyko chorób na tle zapalnym.

Jak wykazało badanie naukowe z 2020 roku, białko z mintaja może korzystnie wpływać na mikroflorę jelitową, poprawiając wrażliwość na insulinę oraz metabolizm.

Filety z mintaja są zazwyczaj całkowicie pozbawione ości, gdyż podczas filetowania udaje się je z łatwością usunąć.

Uwaga! Choć mintaj jest zdrowy, poprzez niewłaściwy sposób przygotowania można pogorszyć jego walory. Najzdrowszy jest pieczony i gotowany, a także grillowany, o ile nie ulegnie przypaleniu. Smażenie mintaja, zwłaszcza we wchłaniającej tłuszcz panierce sprawia, że mintaj w panierce staje się bardziej kaloryczny, tłustszy, a profil kwasów omega takiego dania ulega pogorszeniu. Nie „psuj” mintaja robiąc ze zdrowej ryby niezdrowe danie!

fot. Czy mintaj jest zdrowy:znaczenie ma też sposób przygotowania/ Adobe Stock, Viktor

Czy mintaj ma toksyny?

Mintaj należy do ryb o bardzo niskim poziomie toksyn, takich jak rtęć, co czyni go bezpiecznym wyborem dla dzieci i kobiet w ciąży.

Nie ma obecnie na świecie ryb krystalicznie czystych pod względem zanieczyszczeń. Wynika to stąd, że mamy skażone środowisko, więc nawet dziko żyjące ryby są narażone na toksyny. Jednak mintaj żyje w jednym z najczystszych rejonów świata, odżywia się naturalnie, a nie paszami, jest niedużą rybą i nie zdąża wchłonąć znacznych ilości szkodliwych substancji.

