Mandarynka – bogatsza w składniki niż pomarańcza?



Mandarynka, czyli Citrus reticulata, przypomina kształtem swoją kuzynkę pomarańczę, ale jest od niej bogatsza w składniki odżywcze – mimo że jest znacznie mniejsza.

Klementynka, Tangor, Satsuma i Owari to tylko niektóre z najbardziej powszechnie dostępnych od października do marca mandarynek w Polsce.

Mandarynki to owoce niskokaloryczne (53 kcal/100 g). Niemniej jednak są też cennym źródłem flawonoidów i przeciwutleniaczy takich jak: naringenina, naringina, hesperetyna, karoteny, ksantyny i luteiny. Mandarynka ma ich kilka razy więcej niż pomarańcza!

Ponadto owoce te są bogatym źródłem witaminy C (kwas askorbinowy). Witamina C jest jednym z silnych naturalnych przeciwutleniaczy, który pełni w organizmie wiele istotnych ról, np.: synteza kolagenu, przyśpieszanie gojenia się ran, ochrona przeciwwirusowa, zapobieganie chorobom m.in. poprzez usunięcie wolnych rodników.

Mandarynki zawierają też naturalne rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne włókna celulozy, hemicelulozy oraz pektyny, które zapobiegają absorpcji cholesterolu w jelitach. Odpowiednie włókna działają jak naturalny środek przeczyszczający.

Dlaczego warto jeść mandarynki?



Mandarynki zapobiegają nowotworom. Badania wykazały, że mogą obniżać ryzyko rozwoju raka wątroby.

Karotenoidy obecne mandarynkach zmniejszają ryzyko raka wątroby. Sok z mandarynki u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C powoduje, że nie zachorują na raka wątroby z powodu wysokiej zawartości kryptoksantyny beta. Mandarynka ma też wysoki poziom limonenu, który też wykazuje działanie przeciwnowotworowe, a także przyczynia się do zapobiegania rakowi sutka.

Mandarynki obniżają też poziom cholesterolu. Przeciwutleniacze zawarte w mandarynkach pomagają obniżyć zły cholesterol i promować dobry. Ponadto zawierają rozpuszczalny i nierozpuszczalny błonnik, takich jak hemiceluloza i pektyna, które zapobiegają absorpcji cholesterolu w jelitach.

Dodatkowo obniżają ciśnienie krwi. Jest to zasługa potasu. Zjedzenie 2-3 mandarynek dziennie poprawia przepływ krwi przez tętnice, co sprawia, że ciśnienie krwi pozostaje w normie.

Czy mandarynki odchudzają?



Mandarynki są znaczącym źródłem błonnika. Pokarmy bogate w błonnik wydłużają uczucie sytości po posiłku ze względu na to, że dłużej zalega w żołądku.

Naukowcy odkryli też, że jedzenie mandarynek obniża poziom insuliny, a tym samym zamiast przechowywania cukru i przekształcania go na tłuszcze organizm wykorzystuje go jako paliwo, co prowadzi do utraty masy ciała.

Jak jedzenie mandarynek wpływa na wygląd skóry?



Witamina C z mandarynek jest bardzo dobra dla skóry – zarówno do jedzenia, jak i stosowana miejscowo na skórę. Regularne spożywanie soku z mandarynki nada blask skórze i poprawi jej koloryt.

Przeciwutleniacze zawarte w mandarynkach chronią skórę przed promieniami UVA i naprawiają szkody spowodowane przez słońce i wolne rodniki. Zmniejsza to także oznaki starzenia takie jak zmarszczki i przebarwienia.

