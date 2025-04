Przeciętny Polak zjada rocznie około 3 litrów lodów. To prawie 7 razy mniej niż mieszkaniec Szwecji czy USA! Być może wynika to z faktu, że lody i odchudzanie to niezbyt dobre połączenie. 70% ankietowanych twierdzi, że porcja lodów ma tyle samo kalorii co hamburger. Jak jest naprawdę?

Reklama

Czy lody są zdrowe? Dowiedz się ile mają kalorii!

Lody to jedne z najmniej kalorycznych deserów. Porcja śmietankowych (2 gałki) dostarcza ok. 150 kcal, czyli połowę mniej niż batonik czy drożdżówka z serem. Bardziej kaloryczne są lody z pełnotłustego mleka oraz smakowe, zwłaszcza jeśli podamy je z bitą śmietaną. Najlepiej wybierać sorbety. Porcja takiego deseru dostarcza ok. 80 kcal, ma mało cukru i nie zawiera tłuszczów!

Jakie zalety ma jedzenie lodów?

Aż 52% z nas uważa, że lody zawierają wyłącznie tłuszcz i cukier. Błąd! Mrożone przysmaki mogą pełnić w diecie ważną rolę!

Wzmacniają. Zawarte w nich białko i węglowodany dają siłę mięśniom (w tym sercu). Wapń buduje kości, a magnez (znajdziesz go w lodach czekoladowych) koi nerwy.

Zawarte w nich białko i węglowodany dają siłę mięśniom (w tym sercu). Wapń buduje kości, a magnez (znajdziesz go w lodach czekoladowych) koi nerwy. Dodają wigoru. Poprawiają też pamięć i koncentrację, bo zawierają cukier (źródło energii dla mózgu) i witaminy z grupy B (wspomagają układ nerwowy).

Poprawiają też pamięć i koncentrację, bo zawierają cukier (źródło energii dla mózgu) i witaminy z grupy B (wspomagają układ nerwowy). Są lekkostrawne. Dlatego mogą się nimi raczyć seniorzy, kobiety w ciąży i dzieci. Najlepsze są lody jogurtowe, które zawierają pożyteczne bakterie wspomagające pracę przewodu pokarmowego.

Dlatego mogą się nimi raczyć seniorzy, kobiety w ciąży i dzieci. Najlepsze są lody jogurtowe, które zawierają pożyteczne bakterie wspomagające pracę przewodu pokarmowego. Łagodzą ból. Działają przeciwobrzękowo i przeciwkrwotocznie. Dlatego niektórzy laryngolodzy pozwalają na jedzenie lodów po usunięciu migdałków (by zmniejszyć opuchliznę i uśmierzyć ból).

Duże rabaty na markową odzież dla kobiet i mężczyzn! Sprawdź na ANSWEAR.com kody rabatowe.

Czy lody są zdrowe? Dowiedz się, kiedy nie należy po nie sięgać!

Po lody sięgamy najczęściej dla ochłody. Ale uwaga, u niektórych osób zjedzenie takiego deseru może skończyć się anginą. Zimna przekąska powoduje gwałtowny skurcz naczyń krwionośnych. To zaś osłabia błony śluzowe i sprawia, że gardło staje się bardziej narażone na atak drobnoustrojów.

Dowiedz się więcej:

Poznaj dietę Ani Starmach!

Jak zrobić domowe lody?

14 produktów, które najczęściej uczulają

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Agnieszki Leciejewskiej