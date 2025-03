Krewetki należące do owoców morza są zdrowe, a nawet bardzo zdrowe. To może dziwić, bo zawierają sporo sodu oraz cholesterolu. Jednak wszystko wskazuje na to, że inne zawarte w nich cenne składniki przewyższają nad tymi nielicznymi wadami krewetek. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie potrawy szykowane z tych smacznych skorupiaków, tak samo dobrze zdrowiu i figurze się przysłużą.

Krewetki to popularne owoce morza o wysokiej wartości odżywczej. Są niskokaloryczne, bogate w białko, witaminy i minerały. Oto wartości odżywcze krewetek (na 100 g):

Krewetki zawierają również jod, kwasy omega-3 oraz antyoksydanty, takie jak karotenoidy i astaksantyna, która wspomaga zdrowie skóry i wzroku, wzmacnia naczynia krwionośne i chroni komórki nerwowe w mózgu.

Krewetki zawierają 130-200 mg cholesterolu na 100 g, co może budzić obawy u osób stosujących dietę niskocholesterolową (patrz: dieta na cholesterol). Jednak badania wykazują, że cholesterol z krewetek podnosi poziom HDL („dobrego” cholesterolu) bardziej niż LDL („złego”).

Choć krewetki dostarczają więcej cholesterolu niż jaja, nie trzeba się ich obawiać. Jak pokazały badania, jedzenie krewetek (i innych owoców morza) zamiast czerwonego mięsa jest bardzo dobrym pomysłem i bardzo korzystnie wpływa na układ krążenia. To chyba jedyny wysokocholesterolowy produkt, który nie szkodzi układowi krążenia. Być może to zasługa obecnych w nich antyoksydantów i omega-3, które działają przeciwzapalnie.

Tak, krewetki są lekkostrawne. Ich białko jest łatwo przyswajalne, a niska zawartość tłuszczu sprzyja szybkiemu trawieniu.

Trzeba jednak pamiętać, że z lekkostrawnych krewetek można przygotować ciężkostrawną potrawę, „okraszając” je np. śmietaną czy boczkiem. Zatem każdy, kto ma ochotę na krewetki, a powinien stosować dietę lekkostrawną, może jeść wyłącznie lekkostrawne dania z krewetek.

Krewetki są generalnie zdrowe, ale mogą być szkodliwe w określonych sytuacjach:

Zaszkodzić mogą też nieświeże krewetki. Jak rozpoznać, czy produkt jest dobrej jakości i świeży? Oto kilka podpowiedzi:

Krewetki, których lepiej nie kupować, mają zapach intensywnie rybi lub z nutą amoniaku, mogą też mieć ciemne plamki lub ciemne brzegi.

Krewetki same w sobie nie są tuczące – 100 g zawiera zaledwie 85-99 kcal. Problem może stanowić jedynie sposób ich przygotowania. Poniżej podajemy przykłady dań niskokalorycznych z krewetkami oraz takich, które dostarczają znacznie więcej kalorii, więc jadane zbyt często i w dużych ilościach mogą być tuczące.

Niskokaloryczne potrawy z krewetkami:

Kaloryczne potrawy z krewetkami:

Krewetki są zdrowe dla dzieci, o ile nie wywołują u nich alergii. Krewetki w diecie dzieci traktowane są jak ryby, więc można je zacząć wprowadzać do menu dziecka zgodnie z harmonogramem rozszerzania diety niemowląt (już w 7. miesiącu życia). W przypadku wystąpienia objawów alergii należy zaprzestać podawania dziecku krewetek i skonsultować się z lekarzem.

Żeby krewetki były dla dziecka bezpieczne, powinny pochodzić z zaufanego źródła. Nie mogą być też surowe, muszą zostać wcześniej poddane obróbce termicznej. Warto też stawiać na proste, bardziej lekkostrawne potrawy niż np. szykować krewetki panierowane, które są daniem tłustszym i bardziej obciążającym układ pokarmowy.