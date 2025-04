Kiszone warzywa (ogórki, kapusta, buraki i inne) są bardzo zdrowe, ale mają też kilka minusów. Nie każdy może też sobie pozwolić na ich jedzenie.

Reklama

Prozdrowotne właściwości kiszonek

Kiszonki, czyli owoce i warzywa poddane procesowi fermentacji mlekowej to kopalnia witamin, składników mineralnych, ale przede wszystkim doskonałe źródło pożytecznych bakterii probiotycznych i przeciwutleniaczy. Warto włączyć kiszonki do diety ze względu na szereg prozdrowotnych właściwości jak m.in.:

dostarczenie organizmowi witamin, w tym witamin C, K, A i E,

wspieranie układu odpornościowego,

korzystny wpływ na układ trawienny i mikrobiom jelitowy,

działanie przeciwdrobnoustrojowe,

wspieranie przyswajalności składników odżywczych,

regulowanie poziomu cholesterolu,

zapobieganie zaparciom.

Chociaż kiszonki są bardzo zdrowe, to nie każdy może je jeść i nie zawsze jest dobra pora na nie.

Co się dzieje, gdy jesz kiszonki na czczo?

Jedzenie kiszonych produktów na pusty żołądek nie jest dobrym pomysłem. Kiszonki są kwaśne i cechuje je wysoka zawartość kwasów organicznych i soli, które działają drażniąco na śluzówkę żołądka. Dlatego nie powinny być pierwszym posiłkiem po dłuższej przerwie od jedzenia. Nie jest też dobrym pomysłem picie na czczo soku z kiszonej kapusty czy ogórków. Stymuluje on wydzielanie kwasów żołądkowych, co może wywołać objawy niestrawności: zgagę, odbijanie, wzdęcia i ból brzucha. Dodatek nabiału (np. jogurtu, maślanki) neutralizuje kwas kiszonek. Dzięki niemu są one lepiej tolerowane przez osoby z wrażliwym układem pokarmowym.

Zdrowotne przeciwwskazania do jedzenia kiszonek

Z dobrodziejstwa kiszonek niestety nie wszyscy mogą korzystać w pełni. Ich jedzenie jest przeciwwskazane w przypadku takich problemów ze zdrowiem jak:

wrzody żołądka i dwunastnicy,

zapalenie żołądka,

nadżerki żołądka,

refluks żołądkowy,

choroby nerek,

zespół jelita drażliwego.

Nie powinny ich jeść również osoby na diecie niskosodowej. Tych przeciwwskazań nie należy bagatelizować, ponieważ kiszonki mogą nasilać objawy chorób układu pokarmowego i utrudniać gojenie zmian, takich jak wrzody i nadżerki żołądka.

Czytaj także: