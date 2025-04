Czy kebab jest zdrowy? Gdyby go przygotować w domu z dobrej jakości świeżych składników, mięsa drobiowego i bez grillowania na węglu drzewnym – taki kebab byłby całkiem fajnym, zdrowym daniem. Jednak sięgając po kebaba na mieście, nigdy nie wiadomo, z jakim produktem mamy do czynienia. Taki kebab jest jak „jajko niespodzianka” – nie wiesz, co jest w środku. Niespodzianka niekoniecznie musi być przyjemna...

Kebab dostarcza wszystkich makroskładników: białka, węglowodanów i tłuszczu. Podawany w bułce, picie czy tortilli z białej mąki jest źródłem węglowodanów prostych, tych uważanych z mniej zdrowe. Jednak dodatek mięsa sprawia, że potrawa nie podnosi tak szybko cukru we krwi, jak wskazywałaby na to obecność pieczywa. W dodatku do kebaba dodawane są warzywa, co niewątpliwie podnosi wartość odżywczą potrawy. Ale diabeł tkwi w szczegółach…

Kebab kebabowi nierówny. Tak przygotowany ze świeżych składników, z dobrej jakości niezbyt tłustego świeżego mięsa, z dodatkiem świeżych warzyw i sosów przygotowywanych na miejscu z pewnością będzie o niebo zdrowszy niż ten, który przygotowano:

z wykorzystaniem tłustego mięsa i niezdrowych tłuszczów,

z dodatkiem nie najświeższych warzyw,

z dodatkiem gotowych sosów obfitujących w konserwanty,

ze zbyt dużym dodatkiem soli i sztucznych składników podkręcających zapach i smak mięsa.

Wszystko zależy od jakości użytych składników i sposobu przygotowania. Dlatego na pytanie, czy kebab jest zdrowy, nie da się odpowiedzieć jednoznacznie „tak” lub „nie”. I nie ma sensu pytać: czy kebab w tortilli jest zdrowy, czy kebab z frytkami jest zdrowy…

Czy kebab jest lekkostrawny?

Nie, kebab nie jest lekkostrawny. Wynika to ze sporej zawartości tłuszczu, a tłuszcz lekkostrawny nie jest. Przeciętny kebab jest kaloryczny, tłusty i ciężkostrawny. Nie należy go jeść wkrótce po problemach z układem pokarmowym, czyli wtedy, gdy zalecana jest dieta lekkostrawna.

Ile kalorii ma kebab? Od 300 do 2460 kcal. Rozpiętość duża, bo i rozmiary kebaba mogą być różne, podobnie jak jakość i ilość poszczególnych składników mogą się różnić.

Najmniej kaloryczny będzie nie za duży kebab w tortilli z mięsem drobiowym i bez sosów. Nie będzie kaloryczny, ale czy będzie smaczny? Czasami lepiej zjeść nieco bardziej kaloryczną potrawę ale bardziej satysfakcjonującą, niż cały czas czegoś sobie odmawiać i być sfrustrowanym. Raz na jakiś czas nawet w diecie odchudzającej może być miejsce na smaczny kebab. Choć do niskotłuszczowych to danie nie należy.

W 2008 roku The Guardian opublikował artykuł, w którym ostrzegano, że niektóre kebaby zawierają nawet 140 g tłuszczu. To blisko 2 razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie na tłuszcz przeciętnej kobiety. Naukowcy ostrzegali wtedy, że jadanie takiego kebaba 2 razy w tygodniu może spowodować zawał serca w ciągu 10 lat. Wynikało to także z dużej zawartości niezdrowych tłuszczów trans. Od 2021 roku w Europie zawartość tych tłuszczów w nie powinna przekraczać 2% całej zawartości tłuszczu. Czy producenci kebabów przestrzegają tych zasad?

W 2023 w Polsce skontrolowano sprzedawców kebabów w Polsce. U 80% z nich stwierdzono nieprawidłowości. Często deklarowany rodzaj mięsa nie zgadzał się z tym, które faktycznie serwowano klientom. Tak było w 53 przypadkach na 98 skontrolowanych próbek. Zawartości tłuszczu trans nie zbadano. Wniosek jednak nasuwa się sam: Trudno wierzyć, że w budce z kebabami za każdym razem otrzymujemy dokładnie to, na co liczymy.

fot. Czy kebab tuczy/ Adobe Stock, Georgii

Czy kebab jest keto?

Taki klasyczny kebab, z bułką, pitą czy tortillą albo frytkami – nie pasuje do diety ketogenicznej, bo dostarcza zbyt dużo węglowodanów. Natomiast zjedzony w postaci mięsa z surówką np. z kapusty, sałaty, pomidora i innych niskowęglowodanowych warzyw z kapką oliwy – będzie kebabem keto.

Tak się składa, że w zeszłym roku opublikowano badanie naukowe na ten temat. Wnioski nie są optymistyczne, a dotyczyły zdrowszej wersji kebaba, bo serwowanego z mięsem kurczaka. Potrawa zawiera substancje rakotwórcze powstające w czasie obróbki termicznej mięsa. Najwięcej szkodliwych substancji było w mięsie grillowanym.

Policykliczne węglowodory aromatyczne są produktami ubocznymi reakcji zachodzących podczas procesów niepełnego spalania materii organicznej. Powstają podczas grillowania czy wędzenia. Im tłustsze mięso, tym więcej tych związków powstaje. Wiele z nich to substancje rakotwórcze, które zwiększają ryzyko raka piersi, jelita grubego i raka płuc.

Częste spożywanie kebaba może więc skutkować wyższym ryzykiem zachorowania na raka. W jednym z badań stwierdzono wprost: „Kebab uznawany jest za żywność zawierającą związki rakotwórcze”. Trzeba jednak dodać, że kebab grillowany lub opiekany bez użycia węgla drzewnego (a tak jest w większości polskich „kebabowni”) będzie zawierał mniej rakotwórczych substancji.

Kebab to jest fast food, choć można go zaliczyć do nieco zdrowszej wersji tego typu żywności. Wynika to z faktu, że nie zawiera smażonych składników. Niewątpliwie jednak kebab jest fast foodem, gdyż jest rodzajem masowo produkowanej żywności, która jest przeznaczona do komercyjnej odsprzedaży prowadzonej z naciskiem na szybką obsługę klienta. A taka jest właśnie definicja fast foodu.

Kebaby serwowane na mieście są fast foodem. Sprzedawca kupuje gotowe „piramidki” mięsne do opiekania, kupuje gotowe pieczywo, tortille czy pity i odsprzedaje je w postaci potrawy, wkładając w jej przygotowanie minimum wysiłku i czasu.

Ale... Kebab przygotowany w domu, z troską o jakość i świeżość produktów, zgrillowany na elektrycznym grillu trudno już będzie uznać za fast food.

Zdrowszy na pewno może być! Będzie taki, jeśli zostanie przygotowany w odpowiedni sposób:

z pełnoziarnistej tortilli,

z chudego mięsa drobiowego,

z dodatkiem świeżych lub kiszonych warzyw,

z dodatkiem zdrowszych sosów, np. jogurtowym,

bez nadmiaru soli.

I jeszcze jeden warunek: jeśli będziesz go jadać raz na jakiś czas (patrz część o rakotwórczości). Zresztą nawet w swojej podstawowej wersji, jadany raz na jakiś czas kebab, nie przekreśli zdrowej diety, o ile żywisz się zdrowo. Jeśli 80% twoich posiłków to pokarmy spełniające zasady zdrowej diety, pozostałe 20% możesz przeznaczyć na odstępstwa od niej. W każdym sposobie żywienia – zdrowym czy skrojonym na potrzeby odchudzania – może być miejsce na tak zwane guilty pleasure, czyli żywieniowe grzeszki, które nie zniweczą twoich starań.

