Wpływ kawy na ciśnienie krwi jest kontrowersyjny. Z jednej strony kawa zawiera kofeinę, która podnosi ciśnienie krwi i tętno. Z drugiej strony kawa jest też bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które wspomagają zdrowie tętnic i serca, więc są polecane nadciśnieniowcom. Związek kawy z podnoszeniem ciśnienia krwi jest przez wiele osób źle rozumiany - to jeden z najczęściej powielanych mitów dietetycznych o kawie.

Spis treści:

Kawa, a dokładniej kofeina z kawy, faktycznie podnosi ciśnienie krwi. Naukowcy szacują, że wypicie filiżanki kawy przyczyni się do podniesienia ciśnienia o ok. 5-15 mm Hg. Według innych danych kawa podbija ciśnienie skurczowe o 3-15 mm Hg, a rozkurczowe o 4-13 mm Hg.

Wpływ kawy na podnoszenie ciśnienia krwi nie jest jednak tak oczywisty, jeśli rozpatruje się go długofalowo. Ciśnienie powraca do normy po zaprzestaniu działania kofeiny. Choć kofeina jednoznacznie podbija ciśnienie, to inne elementy kawy mogą sprzyjać jego obniżaniu. Kawa jest źródłem wielu antyoksydantów cennych dla zdrowia serca i układu krwionośnego!

To, jak mocno kawa będzie wpływała na podbicie ciśnienia krwi, zależy też bardzo mocno od indywidualnej tolerancji, szybkości metabolizmu kofeiny, a także częstotliwości spożywania kawy. Znaczenie ma też moc wypitej kawy, a dokładniej: zawartość kofeiny w porcji.

Kawa podnosi ciśnienie czy tętno?

Kawa podnosi zarówno ciśnienie, jak i tętno. To jednak efekt krótkotrwały, który nie utrzymuje się długofalowo.

Na jak długo kawa podnosi ciśnienie?

Kawa podnosi ciśnienie po ok. 30-60 minutach od jej wypicia. Efekt wyższego ciśnienia krwi od kawy utrzymuje się do 3-4 godzin.

Czy kawa bezkofeinowa podnosi ciśnienie?

Za podbijanie ciśnienia krwi przez kawę jest odpowiedzialna kofeina. Kawa bezkofeinowa nie podnosi więc ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Pij kawę bez kofeiny bez obawy o skok ciśnienia we krwi. Kawa bezkofeinowa jest też polecana dla dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku, w którym bezpiecznie można pić kawę.

Kawa podnosi ciśnienie, ale nie oznacza to, że to produkt surowo zakazany w diecie przy nadciśnieniu. Jest wręcz odwrotnie. Inne benefity i zdrowe związki zawarte w kawie powodują, że w umiarkowanych ilościach jest ona polecana do spożycia i zdrowa nawet przy nadciśnieniu. Zalety kawy są większe, niż ewentualne wady wynikające z jej picia - nawet dla nadciśnieniowców.

Takiego samego zdania są eksperci z Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Dostępne dowody, głównie z badań o charakterze obserwacyjnym, nie wskazują na wyższe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego lub wyższe wartości ciśnienia u osób regularnie pijących kawę. - oto zdanie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego na temat kawy.

Czy można pić kawę przy nadciśnieniu?

Picie kawy przy nadciśnieniu jest dozwolone! Trzeba jednak przestrzegać dziennej porcji kawy dla nadciśnieniowców, która wynosi maksymalnie 2-4 filiżanki. Nadciśnieniowcy powinni szczególnie trzymać się górnego dziennego limitu dla spożycia kofeiny ustalonego na 400 mg.

Jaka kawa przy nadciśnieniu?

Chcesz wybrać najzdrowszą kawę przy nadciśnieniu? Sięgnij po słabą lub średniej mocy kawę ziarnistą lub rozpuszczalną — obydwa rodzaje zawierają zdrowe przeciwutleniacze. Dla nadciśnieniowców najbardziej polecana jest kawa z mniejszą zawartością kofeiny. Jeśli nie pijesz kawy w celu pobudzenia, a jedynie dla walorów smakowych i masz nadciśnienie, możesz rozważyć picie kawy bez kofeiny.

Przy nadciśnieniu warto ograniczyć spożywanie cukru, więc zdrowsza dla nadciśnieniowców jest kawa bez substancji słodzących. Do kawy przy nadciśnieniu możesz dodać mleko. Unikaj raczej dodawania śmietanki do kawy, która jest źródłem wielu nasyconych kwasów tłuszczowych, które nadciśnieniowcy powinni ograniczać.

