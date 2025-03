Zastanawiasz się, czy kaszanka jest zdrowa? Kaszanka powstaje z kaszy gryczanej lub jęczmiennej, krwi wieprzowej, podrobów oraz tłuszczu zwierzęcego, które są przyprawiane i zamykane w błonie z jelit. Cała kaszanka jest jadalna, nie trzeba jej obierać ze „skórki”. Jest wiele możliwości przygotowania i jedzenia kaszanki, np.: gotowanie, smażenie, grillowanie, jedzenie jak kiełbaski lub na kanapce. O tym, czy ten przysmak jest zdrowy, decyduje zarówno jakość produktu, jak i sposób jego obróbki.

Spis treści:

W 100 g kaszanki znajduje się przeciętnie:

ok. 25-35 g tłuszczu ( w tym ok. 13 g tłuszczu nasyconego),

ok. 12-14 g białka,

ok. 6 węglowodanów,

ok. 1 g błonnika,

100 g kaszanki zaspokaja zapotrzebowanie na mikroskładniki w następującym stopniu:

żelazo: 64%,

sód: 45%,

witamina B12: 42%,

cynk: 12%,

witamina B2: 10%,

witamina B1: 5%,

witamina B6: 3%,

fosfor: 3%,

magnez: 2%,

potas: 0,8%,

wapń: 0,6%.

Ile kalorii ma kaszanka?

Kaszanka dostarcza od ok. 200 do 380 kcal w porcji 100 g. Wiele zależy od jej składu. Nie mniej ważny jest sposób przygotowania. Najmniej kaloryczna będzie kaszanka gotowana, a znacznie bardziej kaloryczna – smażona.

Zawsze czytaj skład i wartości odżywcze kupowanej kaszanki, a będziesz wiedzieć, z jak kalorycznym produktem masz do czynienia.

Czy kaszanka tuczy?

Kaszanka, jak wiele produktów mięsnych, ma stosunkowo wysoką wartość kaloryczną, co sprawia, że regularne spożywanie jej w nadmiarze może prowadzić do przybierania na wadze.

Wysoka zawartość tłuszczu może sprzyjać odkładaniu się tkanki tłuszczowej, zwłaszcza jeśli kaszanka jest spożywana w połączeniu z innymi kalorycznymi produktami i w nadmiarze.

Aby uniknąć przybierania na wadze, warto spożywać kaszankę z umiarem oraz w ramach zbilansowanej diety, bogatej w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste.

Z uwagi na wysoką zawartość podrobów i tłuszczów, kaszanka może stanowić problem dla osób zmagających się z chorobami wątroby, zwłaszcza w przypadkach stłuszczenia wątroby, marskości czy przewlekłych stanów zapalnych.

Wątroba pełni kluczową rolę w procesie metabolizowania tłuszczów oraz przetwarzania substancji toksycznych i odpadów w organizmie. Produkty takie jak kaszanka, które zawierają znaczną ilość tłuszczów nasyconych, cholesterolu i soli, mogą obciążać wątrobę, zwłaszcza u osób, które już borykają się z problemami tego narządu. Nadmiar tłuszczów i soli może prowadzić do zwiększenia ryzyka stłuszczenia wątroby, a także przyczyniać się do podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi.

Ponadto w procesie produkcji kaszanki często używa się konserwantów i soli, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie wątroby, szczególnie w przypadku osób z przewlekłymi chorobami tego narządu. Zbyt duża ilość soli w diecie może prowadzić do zwiększenia ciśnienia krwi, co w dłuższej perspektywie może obciążać wątrobę.

Jednakże kaszanka nie jest szkodliwa dla wszystkich. W niewielkich ilościach spożywana przez osoby zdrowe może dostarczać ważnych składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B (zwłaszcza B12, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i krwiotwórczego) oraz żelazo.

W przypadku osób z problemami z wątrobą kluczowe jest ograniczenie spożycia produktów bogatych w tłuszcze i cholesterol oraz stosowanie diety opartej na lekkostrawnych pokarmach, takich jak warzywa, chude białko i pełnoziarniste produkty.

fot. Czy kaszanka jest zdrowa na wątrobę?/ Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Kaszanka może być zarówno korzystna, jak i problemotwórcza dla jelit, w zależności od stanu zdrowia konkretnej osoby oraz jakości samego produktu.

Z jednej strony kasza gryczana lub jęczmienna, często używana do produkcji kaszanki, jest źródłem błonnika pokarmowego, który wspiera zdrowie jelit, poprawiając perystaltykę i regulując pracę układu pokarmowego. Błonnik może pomagać w zapobieganiu zaparciom, a także wspierać zdrową mikroflorę jelitową. Warto zauważyć jednak, że błonnika w kaszance nie jest zbyt dużo.

Z drugiej strony jednak kaszanka jest produktem bogatym w tłuszcze, białka oraz składniki, które mogą być trudniejsze do strawienia dla osób z wrażliwymi jelitami. Wysoka zawartość tłuszczów, zwłaszcza nasyconych, może prowadzić do dyskomfortu trawiennego, w tym wzdęć, zgagi oraz uczucia ciężkości. Dla osób z problemami jelitowymi, takimi jak zespół jelita drażliwego (IBS) czy nieswoiste zapalenia jelit, kaszanka może okazać się zbyt ciężka i wywoływać nasilenie objawów.

Warto również zwrócić uwagę na sposób produkcji kaszanki. Produkty wysoko przetworzone, zawierające dużą ilość soli i konserwantów, mogą wpływać negatywnie na zdrowie jelit, szczególnie jeśli spożywane są regularnie. Badania sugerują, że dieta bogata w przetworzone mięso może zwiększać ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Nadmiar soli oraz chemicznych dodatków może również zakłócać równowagę mikroflory jelitowej, prowadząc do dysbiozy, czyli zaburzeń w składzie bakterii jelitowych, co osłabia układ odpornościowy i przyczynia się do problemów trawiennych.

Podsumowując, kaszanka może dostarczać pewnych korzyści dla zdrowia jelit dzięki zawartości błonnika, ale z uwagi na jej skład oraz sposób przetwarzania, może być trudniejsza do strawienia i być przyczyną problemów u osób z wrażliwym układem pokarmowym.

Kaszanka nie jest uznawana za produkt lekkostrawny. Wynika to z jej składu. Chodzi o tłuszcze, a także dużą ilość białka zwierzęcego. Podroby, które są podstawowym składnikiem kaszanki, zawierają sporo tłuszczu, cholesterolu, co sprawia, że produkt ten może być obciążający dla układu pokarmowego, zwłaszcza dla osób z problemami trawiennymi.

Tłuszcze nasycone obecne w kaszance mogą opóźniać proces trawienia, powodując uczucie ciężkości i dyskomfort po posiłku. Ponadto podroby, zwłaszcza wątroba, mają tendencję do wydłużania czasu trawienia, co sprawia, że kaszanka jest produktem, który dłużej zalega w żołądku.

W przypadku osób z wrażliwym układem pokarmowym, np. cierpiących na choroby żołądka, wątroby czy woreczka żółciowego, kaszanka może powodować uczucie dyskomfortu, wzdęcia, zgagę, a nawet bóle brzucha. Osoby, które muszą stosować dietę lekkostrawną, powinny raczej unikać tego typu produktów lub spożywać je w małych ilościach i sporadycznie.

Warto zwrócić uwagę również na sposób przygotowania kaszanki. Jeśli jest ona smażona, zawartość tłuszczu wzrasta, co dodatkowo obciąża układ pokarmowy. Gotowanie lub pieczenie bez dodatku tłuszczu może nieco zmniejszyć jej ciężkostrawność, ale nadal pozostaje to produkt, który nie jest zalecany dla osób potrzebujących diety lekkostrawnej.

fot. Czy kaszanka jest lekkostrawna?/ Adobe Stock, janzwolinski

Tak, kaszanka jest bogatym źródłem żelaza, zwłaszcza tego pochodzącego z krwi i podrobów, takich jak wątroba. Żelazo zawarte w kaszance to tzw. żelazo hemowe, które jest lepiej przyswajalne przez organizm w porównaniu do żelaza niehemowego, obecnego w produktach roślinnych. Dzięki temu że kaszanka jest produktem bogatym w żelazo, może być cennym elementem diety osób, które mają zwiększone zapotrzebowanie na żelazo, np. kobiet w ciąży, osób z anemią czy sportowców.

Podroby są jednymi z najbogatszych źródeł żelaza hemowego. Na przykład 100 g kaszanki może dostarczać około 6-10 mg żelaza, co stanowi istotną część dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek (dla dorosłych mężczyzn wynosi ono ok. 8 mg dziennie, a dla kobiet ok. 18 mg).

Mimo wysokiej zawartości żelaza, kaszanka nie jest zalecana jako podstawowe źródło tego mikroelementu dla wszystkich. Wysoka zawartość tłuszczów nasyconych oraz soli sprawia, że jej spożycie powinno być ograniczone, szczególnie w diecie osób z chorobami układu krążenia. Osoby poszukujące źródeł żelaza powinny także uwzględniać inne produkty bogate w ten pierwiastek, takie jak czerwone mięso, szpinak, soczewica czy orzechy.

