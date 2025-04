Czy kasza manna jest zdrowa, skoro lata temu wszystkie maluchy w przedszkolach „torturowano” zupą mleczną z tą właśnie kaszą? Z pewnością dawniejsza popularność grysiku nie wynikała z jego jakichś szczególnych prozdrowotnych właściwości, lecz z łatwości przygotowania takiego śniadania. Mimo to, przed kaszą manną nie trzeba się wzbraniać, bo może być całkiem wartościowym elementem zdrowego odżywiania. A swoją drogą postrach w przedszkolach siały grudki z kaszy, a nie jej smak czy zapach.

Kasza manna, zwana też grysikiem, to zmielone ziarna pszenicy. W sklepach jest zwykła kasza manna oraz skleikowana kasza, która została już poddana wstępnej obróbce cieplnej, dzięki czemu szybciej się gotuje.

Jak każdy produkt spożywczy, tak i kasza manna ma swoje dobre i gorsze strony. W 100 g dostarcza 360 kcal, 12,7 g białka, 72,8 g węglowodanów, 1 g tłuszczu i prawie 4 g błonnika. Jest też źródłem witamin. Zawiera sporo witaminy B3 oraz niewielkie ilości witamin B1, B2 i B6, a także kwas foliowy.

*Zapotrzebowanie obliczono dla pełnowartościowej diety o kaloryczności 2000 kcal.

W naszym rankingu na najzdrowszą kaszę grysik zajął 6 miejsce, przed kaszą kukurydzianą i kaszą kuskus. Wyprzedziły go kasze: bulgur, gryczana, perłowa, owsiana i jaglana. Nie znaczy to jednak, że kasza manna nie jest zdrowa. Jeśli ktoś ją lubi, może ją jadać zarówno na diecie odchudzającej, jak i w zdrowej, zbilansowanej diecie.

Indeks glikemiczny grysiku wynosi 60, więc jest on produktem o średnim indeksie glikemicznym, gdyż produkty o IG do 55 klasyfikowane są jako te o niskim IG.

Z badań naukowych wynika, że połączenie błonnika i magnezu, a oba te składniki zawiera kasza manna, pomaga kontrolować poziom cukru we krwi i może przyczyniać się do obniżania ryzyka rozwoju cukrzycy.

Grysik nie zawiera tłuszczów nasyconych ani tłuszczów trans, więc nie przyczynia się do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi.

Liczne badania wykazały, że dieta obfitująca w błonnik zmniejsza ryzyko chorób serca o ok. 24%. Z tego powodu kaszę mannę można uznać za przyjazną dla zdrowia układu krwionośnego. Uczciwie jednak trzeba stwierdzić, że grysik nie jest kaszą o wysokiej zawartości błonnika. Więcej mają go kasze gruboziarniste – 5,6-6 g na 100 g (gryczana, jęczmienna).

Kasza manna, jako bardzo drobna kasza, jest zalecana w diecie lekkostrawnej, stosowanej w dolegliwościach i chorobach układu pokarmowego. Nie podrażnia żołądka ani jelit. Można ją jeść przy:

Tak, dla wszystkich, którzy mogą spożywać mleko i produkty z pszenicy. Kasza manna na mleku nie jest wskazana dla osób z alergią na białka mleka oraz dla osób z celiakią.

Tak, jeśli dziecko nie musi stosować diety bezglutenowej lub nie ma celiakii. Zazwyczaj kaszę mannę dla dzieci gotuje się z mlekiem, które nadal uważane jest za wartościowy składnik diety dziecka i istotne źródło wapnia.

Kasza manna ma też tę zaletę, że dobrze ugotowana (bez grudek) może mieć konsystencję przyjazną dla małych dzieci, które nie potrafią lub jeszcze nie mają czym gryźć bardziej stałych pokarmów. W diecie niemowlaka karmionego piersią może pojawić się już w 6. miesiącu życia, a u dzieci karmionych mlekiem modyfikowany – od ok. 4. miesiąca życia.

W związku ze znaczną zawartością białka i zawartością błonnika kasza manna jest dość sycąca i nie przyczynia się do gwałtownego skoku cukru we krwi, co niewątpliwie pomaga podczas diety odchudzającej, bo zmniejsza ryzyko napadów głodu.

Zarówno błonnik jak i białko to dwa składniki diety, które pomagają podczas odchudzania. Białko przyspiesza metabolizm i chroni mięśnie w czasie starań o pozbycie się nadwagi.

Dobrym pomysłem jest dodanie do kaszy manny np. pestek dyni, kawałków owoców ze skórką czy nawet warzyw, które zwiększa w daniu ilość błonnika i jeszcze spowolnią wchłanianie cukrów do krwi i nasycą na jeszcze dłużej.

Natomiast grysik jako składnik fit deserów z kaszy manny to całkiem niezły pomysł i pozwala przygotować słodkie, choć niezbyt kaloryczne przekąski. Oczywiście trzeba z głową dobrać pozostałe składniki przepisu, np. słodziki.

Jak wszystko, co jest jadane w nadmiarze, tak i duże ilości kaszy manny obok innych kalorycznych posiłków i produktów, może przyczynić się do tycia. Grysik może znaleźć się w zdrowej diecie odchudzającej, ale np. nie będzie dla niej miejsca w diecie ketogenicznej ze względu na wysoką zawartość węglowodanów.

Grysik ma podstawowe wady:

Ale uwaga! Istnieje kasza manna orkiszowa. To kaszka z bezglutenowej odmiany zboża, więc ten typ grysiku mogą spożywać osoby z celiakią.