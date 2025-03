Czy grenadier to dobra ryba? Zobacz, dlaczego warto polubić tę mało znaną u nas, a smaczną rybę

Zastanawiasz się, czy grenadier to dobra ryba? Tak samo dobra jak dorsz czy morszczuk, gdyż dostarcza makroskładników w podobnych do nich ilościach. Jest dość niskokaloryczny, niezbyt tłusty i ma raczej neutralny smak. Dzięki temu jego mięso jest uniwersalne i nadaje się do różnych potraw. Trzeba tylko upilnować, żeby go nie „przesuszyć”, gdyż wtedy może stać się zbyt twardy. Sprawdź, dlaczego warto jeść grenadiera.