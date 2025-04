Wiele osób sądzi, że tłusta gęsina jest niezdrowa, ale czy to prawda? Choć gęś ma sporo tłuszczu, jest zdrowa i pełna wartościowych substancji. Dlaczego? Oto dokładne podsumowanie właściwości i wartości odżywczych gęsiny.

Wartości odżywcze gęsiny różnią się w zależności od tego, jaką część mięsa gęsi poddamy analizie. Oto dokładny skład i zawartość białka, tłuszczu, minerałów i witamin w gęsinie surowej i pieczonej.

Czy gęsina ma cholesterol?

Jak widać w tabeli wartości odżywczych gęsiny, ma ona cholesterol. W mięsie gęsi nie ma jednak nadzwyczaj dużo cholesterolu. 100 g gęsiny dostarcza o połowę mniej cholesterolu niż pojedyncze żółtko jaja. Gęsina jest dość tłustym mięsem, choć jego zaletą jest niska zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych. Jeśli masz wysoki cholesterol, możesz jeść gęsinę, ale raczej unikaj tłustych części gęsi i jej skóry.

fot. Wartości odżywcze gęsiny zależą od sposobu jej przygotowania/ Adobe Stock, olinchuk

Osoby sięgające po gęsinę na diecie odchudzającej, powinny raczej wybierać kawałki mięsa bez skóry. Skóra gęsi to najbardziej tłusta i kaloryczna część:

100 g mięsa gęsi ze skórą to około 371 kcal ,

, 100 g mięsa gęsi bez skóry to około 161 kcal.

W takiej porcji mięsa ze skórą znajduje się aż 34 g tłuszczu, to prawie połowa dziennej zalecanej dawki dla przeciętnej kobiety! W porcji gęsi bez skóry jest około 7 g tłuszczu. Gęsina to zdecydowanie najbardziej kaloryczne mięso drobiowe. Wystarczy jednak odrzucić skórę i widocznie tłuste kawałki, by cieszyć się gęsiną na diecie.

Gęsinę można uznać za zdrową, jeśli spożywana jest w zbilansowanych posiłkach i w niewielkiej porcji zgodnej z zasadami zdrowego odżywiania. Nie zachęcamy do objadania się gęsiną, ale z umiarkowanej porcji gęsi można czerpać wiele korzyści zdrowotnych.

Mięso gęsi jest bogate w pełnowartościowe białko. Ponadto posiada ono wiele witamin: A, E i witaminy z grupy B, a także cenne dla zdrowia składniki, takie jak: cynk, potas, magnez, fosfor i przede wszystkim żelazo.

Gęsina jest dwa razy bardziej kaloryczna niż mięso z kurczaka, dlatego wielu odstrasza. Wprawdzie zawiera dużo tłuszczu, ale głównie są to tłuszcze jedno- i wielonienasycone, których nie należy się obawiać. Kwasy te nie wpływają znacząco na podbijanie poziomu cholesterolu. Mimo wszystko zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy makroskładnikami w jadłospisie, jeśli jest w nim gęsina, może być pewnym wyzwaniem.

Gęś jest wybredna, jeśli chodzi o pożywienie, a to też zaleta. Żywi się głównie owsem i trawą. Cechuje ją także większa niż kurę czy kaczkę odporność. Naturalnie karmione ekologiczne polskie gęsi to jedno z najzdrowszych mięs drobiowych.

Czy skóra z gęsi jest zdrowa?

Skóra z gęsi to najmniej zdrowy element gęsiny. Ma najwięcej kalorii, tłuszczu i najmniej odżywczych minerałów, witamin i białka. Na skórze gęsi często znajduje się też najwięcej soli pochodzącej z przyprawiania mięsa. Mimo wszystko, jeśli jesz gęś pieczoną w całości, możesz zjeść gęsią skórę, by nie produkować zbędnych kuchennych odpadów. Powstrzymaj się przed tym, jeśli walczysz z nadmiarowymi kilogramami lub wiesz, że masz ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Czy rosół z gęsi jest zdrowy?

Rosół z gęsi jest zdrowy, choć kaloryczny. Bulion ugotowany na gęsi jest dość tłusty, choć tłuszcz z gęsi to w większości całkiem zdrowy tłuszcz jednonienasycony. Rosół z gęsi jest więc zdrowszy niż np. rosół wołowy. Mimo wszystko rosół nie jest najzdrowszą polską zupą. Rosół z gęsi może zagościć na twoim stole od święta, ale na co dzień sięgaj raczej po zupy bazujące na większej ilości warzyw.

fot. Rosół z gęsi jest zdrowy, ale tłusty i kaloryczny/Adobe Stock, Dar1930

Mięso z gęsi ma smak podobny do mięsa z kaczki. Niektórzy określają smak mięsa z gęsi jako mieszankę kurczaka z dziczyzną. Gęsina ma ciemniejszy kolor, niż inne rodzaj drobiu. Jest bardziej aromatyczna. Przez wyższą zawartość tłuszczu mięso z gęsi ma też wyraźniejszy smak, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku.

Mięso z gęsi warto jadać nie tylko od święta. Gęsina jest doskonałym źródłem białka. Zawiera też sporo żelaza, potas i witaminy z grupy B. Niech nie zraża cię wysoka zawartość tłuszczu: choć gęś jest tłusta i kaloryczna, większość kwasów tłuszczowych to tłuszcze jednonienasycone, zdrowsze niż np. masło lub olej kokosowy. Gęsina jest też źródłem kwasu linolowego z grupy kwasów omega-6.

Oto najważniejsze właściwości mięsa z gęsi:

mięso z gęsi jest odżywcze i sycące dzięki zawartości białka,

dzięki zawartości białka, gęsina jest polecana w diecie na anemię, ma naprawdę sporo żelaza : więcej niż wieprzowina i wołowina,

: więcej niż wieprzowina i wołowina, gęsina dostarcza ważnych dla każdego narządu witamin z grupy B,

tłuszcz gęsi nie jest tak niezdrowy, jak inne rodzaje tłuszczu zwierzęcego: gęsi smalec to w większości nienasycone kwasy tłuszczowe.

Gęsina nie należy do najbardziej lekkostrawnego mięsa przez dość wysoką zawartość tłuszczu. Gęś może być jednak lekkostrawna, jeśli zostanie odpowiednio przygotowana. W diecie lekkostrawnej można jeść mięso gęsi pod warunkiem, że:

zjesz tylko mięso gęsi , a pozbędziesz się wytopionego lub widocznego tłuszczu,

, a pozbędziesz się wytopionego lub widocznego tłuszczu, zjesz np. pierś z gęsi lub udko gęsie , gdzie jest najwięcej mięsa, a mniej tłuszczu,

, gdzie jest najwięcej mięsa, a mniej tłuszczu, nie zjesz skóry z gęsi,

z gęsi, przygotujesz gęś zgodnie z zasadami diety lekkostrawnej: pieczoną lub duszoną ,

, będziesz omijać przypalone i podpieczone części gęsi,

gęsi, zachowasz umiar w spożywaniu gęsiny,

w spożywaniu gęsiny, wkomponujesz gęś w odżywczy lekkostrawny posiłek.

Gęsinę można jeść na surowo. Przygotowuje się ją np. w formie carpaccio lub tatara. Oczywiście serwowanie surowego mięsa wymaga spełnienia odpowiednich zasad: mięso musi pochodzić ze sprawdzonego źródła, nie można podawać go kobietom w ciąży i dzieciom.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 23.10.2014 przez Beatę Jasinę-Wojtalak.

