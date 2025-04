Wydaje ci się, że wegetarianie i weganie jedzą wszystkie owoce? Ten przykład może cię mocno zdziwić. Okazuje się, że podanie świeżej lub suszonej figi wegetarianinowi może być wielkim faux pas. Wszystko przez owady, które w specyficzny sposób zapylają figi i pozostają w ich wnętrzu.

Figi przez niektóre osoby nie są uznawane za wegańskie i wegetariańskie z uwagi na owady, które bytują wewnątrz fig i są konieczne do ich zapylenia. Cykl rozwoju figowca i tworzenia przez roślinę dojrzałych owoców, jest ściśle powiązany cyklem życia drobnych owadów przypominających osy: bleskotek. Bleskotki są niezbędne figom do zapylenia, a figi są niezbędne bleskotkom do prowadzenia cyklu życiowego i składania jaj.

Oto dokładne powiązanie cyklu życia bleskotek i fig:

W żeńskich kwitach figowca rozwijają się larwy bleskotek .

. Po wykluciu się, samce bleskotek opuszczają kwiat i poszukują innego kwiatu z niewyklutymi jeszcze samicami, do którego wchodzą.

Samce bleskotek zapładniają niewyklute jeszcze samice i giną wewnątrz figi , lub pozostają w niej do momentu wyklucia się samic.

, lub pozostają w niej do momentu wyklucia się samic. Po wykluciu się samic samce pomagają wygryźć otwór w ścianie figi, który pozwala samicom na opuszczenie kwiatu figi. Samce pozostają jednak w środku i giną we wnętrzu kwiatu, który przeistoczy się w owoc figi.

Zapłodnione samice (które wydostały się z kwiatów same lub z pomocą samców) poszukują męskich kwiatów fig, z których zbierają pyłek .

. Samice poszukują następnie żeńskich kwiatów fig gotowych do zapylenia. Zapylają wiele z nich, a następnie znajdują kwiat, w którym postanawiają złożyć jaja .

. Gdy znajdą właściwy kwiat, przeciskają się przez wąski otwór prowadzący do kwiatostanu figi i składają w nim jaja. Nie wydostają się już na zewnątrz , ponieważ przy wąskim wejściu oderwały się ich skrzydła.

, ponieważ przy wąskim wejściu oderwały się ich skrzydła. Samice bleskotki giną wewnątrz figi po złożeniu jaj, a cykl się powtarza.

Widzisz już więc, że we wnętrzu dojrzałej figi znajdują się szczątki samców i samic bleskotek. Nawet jeśli uważnie przyjrzysz się owocowi, nie zauważysz ich jednak. W toku rozwoju owocu są one częściowo trawione przez enzymy fig. Mimo wszystko skutecznie powstrzymuje to wiele osób przed jedzeniem tych owoców.

fot. Bleskotki na fidze/ Adobe Stock, Jiri Prochazka

Większość wegan i wegetarian je figi, uznając je za roślinny pokarm. Być może niektórzy robią to z niewiedzy, że we wnętrzu fig często znajdują się owady, których nie sposób się pozbyć. Inni po prostu godzą się z faktem, że w tym konkretnym przypadku spożywają pokarm odzwierzęcy.

Są jednak osoby, które ze względu na obecność owadów (lub ich szczątek) we wnętrzu fig, omijają je szerokim łukiem.

Jeśli przygotowujesz posiłek dla osoby na diecie wegańskiej lub diecie wegetariańskiej, a nie znasz jej dokładnych preferencji żywieniowych i tego, jak radykalnie traktuje swoją dietę, lepiej omijaj potrawy z figami, planując roślinne menu.

Szczątki bleskotek znajdują się we wszystkich figach rodzaju męskiego fig dwupiennych i jednopiennych. Niektóre uprawne odmiany figowca pospolitego tworzą figi partenokarpiczne, czyli takie, które nie wymagają zapylania. W środku tych owoców może nie być owadów. W większości żeńskich fig, czyli tych, które trafiają do supermarketów, też nie powinno być szczątków owadów. Bleskotki nie rozróżniają jednak dobrze kwiatów fig męskich i żeńskich, często wchodzą więc do fig żeńskich i w nich umierają.

Większość fig faktycznie została zapylona przez bleskotki i we wnętrzu fig świeżych i suszonych znajdują się szczątki tych owadów. Jeśli kiedykolwiek jadłaś figę, pewnie zjadłaś też bleskotkę.

Może wydać ci się to obrzydliwe, jednak to naturalny proces zapylania fig wypracowany przez ewolucję. Nie martw się o swoje zdrowie, to nic szkodliwego. Nie wyczujesz też owadów w smaku lub teksturze owoców, ponieważ enzymy trawienne fig dość dobrze je rozkładają. Bleskotki wzbogacają więc figę w białko, ale chrupiące elementy fig to tylko ich pestki, nie pancerz owadów. Nie rezygnuj z jedzenia zdrowych fig tylko przez osobliwy sposób ich zapylania, jeśli nie powstrzymują cię względy etyczne i rodzaj stosowanej diety.

fot. Figi dostępne w supermarketach też mogą zawierać rozłożone szczątki bleskotek/ Adobe Stock, New Africa

