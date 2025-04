Erytrol to słodzik znany z tego, że jest słodki i bardzo mało kaloryczny. Wyglądem przypomina cukier i w wielu sytuacjach może go zastąpić. To też już całkiem nieźle przebadana substancja, dzięki czemu naukowcy już wiedzą, czy erytrol jest zdrowy i w jakich sytuacjach potrafi u niektórych wywołać niegroźne skutki uboczne.

Zacznijmy od podstawowych faktów o erytrolu, w końcu to od nich zależy, jak może wpływać na nasze zdrowie. Oto garść najważniejszych informacji:

1 g erytrolu zawiera 0,24 kcal (cukier – 4 kcal, ksylitol – 2,4 kcal),

(cukier – 4 kcal, ksylitol – 2,4 kcal), w 70% słodkością dorównuje cukrowi ,

, należy do grupy związków chemicznych zwanych alkoholami cukrowymi,

na masową skalę powstaje, gdy pewien rodzaj drożdży fermentuje glukozę ze skrobi kukurydzianej lub pszennej – produkt końcowy wygląda jak sproszkowane białe kryształy,

naturalnie występuje w owocach takich jak winogrona, brzoskwinie, gruszki i arbuz. Obecny jest również w grzybach i sfermentowanej żywności, takiej jak piwo, ser, sos sojowy i wino.

Badania naukowe wykazały, że erytrol jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt, jednak przyjmowany w nadmiarze może przyczyniać się do dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Wynika to z faktu, że słodziki w postaci alkoholi cukrowych właściwie w niezmienionej formie docierają aż do okrężnicy, która jest częścią jelita grubego. Tam pod wpływem działania bytujących tam bakterii ulegają fermentacji, czego skutkiem ubocznym są gazy.

Erytrytol jednak w większości wchłania się w jelicie cienkim i nie dociera do okrężnicy. Niemal w 90% erytrol jest w niezmienionej formie wydalany z moczem. Tylko 10% dociera do jelita grubego, ale bakterie mają kłopot z jego fermentacją, więc gazów jest mniej.

Czy erytrol może zaszkodzić?

Z całą pewnością erytrol nie jest w stanie wywołać żadnych poważnych kłopotów zdrowotnych.

Jedyne, przed czym ostrzegają naukowcy, to gazy, na które mogą być narażone przy większych dawkach bardziej wrażliwe na erytrol osoby.

Nowe dane o szkodliwości erytrolu. Czy te słodkie drobinki powodują zatory i udary? Opinie ekspertów

Jak już wspomnieliśmy, FDA i WHO nie ustaliło dawki, jakiej nie należy przekraczać. Naukowcy uznają, że dawka 1 g erytrolu na każdy kilogram masy ciała dziennie jest absolutnie bezpieczna. To znaczy, że osoba o masie ciała może bez efektów ubocznych zjeść 60 g erytrolu.

Zasada ta może jednak nie dotyczyć wszystkich, gdyż w jednym z badań okazało się, że jednorazowa dawka w postaci 50 g erytrolu potrafi spowodować nudności i burczenie w brzuchu. Dlatego zaleca się unikania bardzo dużych jednorazowych dawek erytrolu, a rozłożenie jej na mniejsze dawki w ciągu dnia wydaje się bezpieczne. Trzeba jednak pamiętać, że tolerancja erytrolu u różnych osób może być różna.

fot. Co zdrowsze: cukier czy erytrytol/ Adobe Stock, Billion Photos

Z kilku względów erytrol może okazać się zdrowszy od cukru. Po pierwsze w badaniach na zwierzętach wykazano, że erytrytol nie powoduje wzrostu poziomu cukru i insuliny we krwi.

Dlatego słodzik ten może być doskonałą alternatywą dla:

osób z syndromem metabolicznym,

chorujących na cukrzycę,

otyłych i osób z nadwagą.

Z kolei w innych badaniu przeprowadzonym na szczurach chorujących na cukrzycę okazało się, że aerytrytol może działać jak antyoksydant, chroniąc naczynia krwionośne przed wpływem zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi. Inne badanie przeprowadzone z udziałem ludzi chorujących na cukrzycę wykazało, że przyjmowanie erytrolu w dawce 36 g dziennie przez miesiąc poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych, co może chronić przed rozwojem chorób układu krążenia.

Erytrytol, podobnie ja ksylitol, może zmniejszać ryzyko próchnicy, gdyż nie może być wykorzystywany przez bakterie bytujące w jamie ustnej. Dwa badania dowiodły, że erytrol może lepiej chronić przed powstawaniem płytki nazębnej niż stosowanie ksylitolu czy sorbitolu.

healthline.com

