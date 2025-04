Dynia nie jest uznawana za warzywo wzdymające. Wręcz odwrotnie: to jedno z warzyw polecanych w diecie low FODMAP i zespole jelita drażliwego. Właściwości dyni obejmują m.in. regulację pracy jelit. Warto jednak wziąć pod uwagę też porcję dyni. Duża porcja zupy dyniowej może spowodować wzdęcia.

Dynia nie jest wzdymająca, choć może na ciebie tak zadziałać. Potencjał warzyw do wywoływania wzdęć i subiektywnego uczucia pełności w żołądku jest bardzo indywidualny. Możesz być więc tą osobą, na którą dynia działa wzdymająco. Upewnij się jednak, że to nie np. wina przypraw, które zjadłaś razem z dynią. Jeśli jesz zupę dyniową z cebulą, a następnie odczuwasz wzdęcia, to prawdopodobnie przez cebulę, a nie dynię.

Potencjał wzdymający warzyw zależy nie tylko od ich rodzaju, ale też od porcji. Uniwersytet Monash z Melbourne w Australii specjalizuje się w określaniu porcji, które nie powinny wywołać wzdęć u osób z przypadłością zwaną zespołem jelita drażliwego.

Dynia zakwalifikowana jest przez ekspertów z Uniwersytetu Monash jako warzywo „zielone”, ma więc niewiele fermentujących cząstek odpowiedzialnych za powstawanie wzdęć. To jednak wartość dopasowana do porcji purée dyniowego o masie 75 g. Większe porcje purée dyniowego (powyżej 125 g) można już zakwalifikować jako jedzenie high FODMAP, potencjalnie wzdymające u bardzo podatnych osób. Dynia zawiera fruktany i oligosacharydy, które mogą odpowiadać za wzdęcia po zjedzeniu dyni.

