Dieta bezglutenowa jest coraz częściej stosowana nie tylko przez osoby uczulone, które nie mogą go spożywać. Czy dieta bezglutenowa odchudza? Jeśli przyjrzeć się jej bliżej – tak. Dzieje się tak z kilku względów. Dietetycy podkreślają wiele zalet diety bezglutenowej – w jej skład wchodzą zdrowe produkty, które pomagają unormować wskaźnik BMI. Co jeszcze warto wiedzieć o diecie bezglutenowej?

Dla kogo dieta bezglutenowa?

O unikaniu glutenu w pożywieniu słyszy się coraz więcej, a sama dieta z jego wykluczeniem zdaje się być po prostu..modna. Gluten został okrzyknięty jako szkodliwy i łatka ta przylgnęła do niego dość trwale. Prawdą jest, iż jest to jeden z bardzo uczulających składników. Alergię, objawiającą się gwałtownymi i nieprzyjemnymi reakcjami organizmu, ma wiele osób. W obawie o swoje zdrowie, coraz więcej osób świadomie rezygnuje z obecności glutenu w diecie. Inna część społeczeństwa zdaje się z kolei podążać za modą na bezglutenowe składniki diety. Czy dieta bezglutenowa faktycznie odchudza?

Czy dieta bezglutenowa odchudza?

Dążąc do osiągnięcia i utrzymania szczupłej sylwetki, chwytamy się różnych rozwiązań, które mają pomóc w dotarciu do celu. Prawdą jest, że najważniejsze jest to, co i w jakich ilościach spożywamy, jednak rygorystyczna dieta to nie wszystko. Na co dzień warto pilnować niezwykle istotnych, ale prostych nawyków, dzięki którym się chudnie. Jeśli jednak wierzyć najnowszym badaniom, dieta bezglutenowa ma wiele zalet.

Najważniejszą z nich jest spożywanie zdrowych produktów, które w dużej mierze stosuje się także na różnych dietach odchudzających. Przechodząc na dietę bezglutenową, warto jednak pamiętać o zasadach zdrowego i wartościowego żywienia, by nie przynieść sobie więcej szkód, niż pożytku. Istnieją głosy mówiące o tym, że wykluczając samą pszenicę z jadłospisu, można zrzucić aż 5 kg w ciągu dwóch tygodni – uwzględnia to na przykład dieta dra Davisa.

Czym naprawdę jest gluten? Poznaj najważniejsze fakty!

Gluten – komu pomaga, a komu szkodzi?

Zaczynasz się odchudzać? Oto 5 cennych rad na początek!