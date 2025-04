Fot. Fotolia

Coraz częściej sięgamy po dania gotowe. Kiedyś korzystaliśmy z nich głównie podczas wakacji. Teraz pomimo tego, że nie cieszą się dobrą sławą i tak bardzo często stanowią codzienny, jedyny ciepły posiłek wielu osób. Wokół dań gotowych narosło wiele mitów – nie ma co ukrywać – nigdy nie zastąpią domowej i świeżej kuchni. Drugą stroną medalu jest jednak to, że niezależnie, jak bardzo dietetycy będą w tej kwestii bić na alarm, to i tak będziemy po te produkty sięgać.

Robimy to zazwyczaj z braku czasu, ze zmęczenia, z braku pomysłu lub z wielkiego głodu, który chcemy natychmiast zaspokoić. Z tego właśnie powodu producenci dań gotowych prześcigają się w propozycjach – do wyboru mamy dania suszone, liofilizowane, pasteryzowane oraz mrożone. Co zawierają? Co tak naprawdę jemy?

Reklama

Dania gotowe

Dania gotowe, podobnie jak wszystkie przetworzone produkty muszą spełniać określone standardy ustalone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który ustanawia procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego. Wszystkie produkty gotowe dopuszczone do obrotu na rynku są uznane za bezpieczne dla zdrowia. Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre z nich pod względem składników odżywczych nie ustępują przygotowanym samodzielnie, inne natomiast poza substancjami dodanymi w postaci konserwantów, wzmacniaczy smaku itp. nie dostarczają organizmowi prawie niczego.

Zobacz: Konserwy - czy jedzenie w puszkach jest zdrowe?

Dania z torebki - zdrowe czy niezdrowe?

To zazwyczaj zupy instant, zupki chińskie czyli potrawy do zalania gorącą wodą. Niektóre z dań z torebki wystarczy zalać wrzącą wodą, inne potrawy trzeba gotować – ich wartość odżywcza nie zależy tylko od sposobu produkcji. Ten rodzaj dań gotowych najczęściej naszpikowany jest chemią – zawierają wiele barwników, konserwantów, zagęszczaczy, emulgatorów, stabilizatorów, ulepszaczy oraz gumy spożywcze i substancje słodzące.

Zawierają też zazwyczaj bardzo dużo soli, a jej nadmiar ma niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Jeśli wybrana przez nas zupa zawiera głównie substancje smakowo-zapachowe (glutaminian sodu, hydrolizaty białek), aromaty i barwniki spożywcze, emulgatory, substancje zagęszczające i stabilizujące, oraz makaron i przyprawy to w zasadzie nie ma w niej żadnych witamin ani minerałów. Wybierając danie instant warto sprawdzić, czy w składzie potrawy znajdują się suszone warzywa, mięso lub owoce.

Takie dania zwykle dostarczają trochę składników odżywczych np. minerałów, niewiele jest w nich natomiast witamin, zwłaszcza witaminy C – jej straty w procesie suszenia dochodzą nawet do 80 - 100%.

Dania gotowe w słoikach i w puszkach

Dużą grupę stanowią potrawy pasteryzowane (sterylizowane) w słoikach. Te gotowe dania na pierwszy rzut oka wydają się być zdrowsze od dań instant. Tutaj podobnie jak w poprzednim przypadku trzeba dokładnie przeczytać skład na etykiecie produktu. Dania gotowe w słoikach równie często mogą być naszpikowane konserwantami, których zadaniem jest ochrona przed zepsuciem i polepszaczami smaku, które mają przypominać smak domowych potraw.

Jeśli danie ma długi termin przydatności do spożycia świadczy to o tym, że zostało poddane intensywnej obróbce technologicznej i termicznej, która powoduje straty w składnikach odżywczych i mineralnych.

Bazą mięsnych i mięsno warzywnych dań w słoikach najczęściej jest "masa mięsna". Jej podstawą jest MOM czyli mięso oddzielane mechanicznie - miks odpadków mięsnych, tłuszczu oraz resztek kostnych. Potrawy mięsno-warzywne mogą dostarczyć naszemu organizmowi pewnej ilości białka, węglowodanów i minerałów, ale zawierają też bardzo dużo niezdrowego tłuszczu i soli.

Reklama

Dania gotowe mogą być zdrowe!

Nie można jednak wszystkich dań gotowych w słoikach wrzucać do jednego wora – na rynku są dostępne dania gotowe, które nie zawierają środków konserwujących i polepszaczy smaku. Jest to możliwe, dzięki zachowaniu odpowiedniej technologii.

Jeśli dodatkowo zdecydujemy się na danie bezmięsne unikamy ryzyka spożywania MOM. Takie dania gotowe można uznać za zdrowy i pełnowartościowy posiłek.

Jeśli zatem nie mamy czasu na samodzielne przygotowywanie obiadów wybierajmy dania bezmięsne, bez konserwantów i wzmacniaczy smaku, najlepiej z krótkim terminem przydatności do spożycia. "Najważniejsze to czytać etykiety" – radzi Technolog żywności z firmy Primavika. "Dania gotowe same w sobie nie są złe pod warunkiem, że nie zawierają substancji dodatkowych, które mogą wpłynąć negatywnie na organizm, jak np. glutaminian sodu, który potrafi wywołać uczulenie czy zbyt wysoka zawartość kwasów tłuszczowych typu trans – dopuszczalna ich ilość to mniej niż 1 g na 100 g produktu."

Produkt nie powinien zawierać sztucznych barwników, aromatów (..) Istotnie również jest dokładne sprawdzanie terminu przydatności produktu do spożycia. Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte. Wybrzuszone wieczko może świadczyć o rozwoju bakterii – taki produkt nie nadaje się już do jedzenia.

Mimo bardzo złej opinii na temat dań gotowych mnóstwo osób z różnych powodów, takich jak chociażby brak czasu, chęci czy zdolności kulinarnych i tak po nie sięga, godząc się na ich bezwartościowy skład. Często zwolennicy dań gotowych nie wiedzą nawet, że mają wybór – zdrowszą alternatywę, równie smaczną, wygodną i szybką w przyrządzeniu, której wystarczy poszukać na półce ze zdrową żywnością.

Reasumując – dania gotowe mogą być naszym sprzymierzeńcem, warunkiem jest jednak czytanie etykiet i wybór tych potraw, które nie zwierają chemii, konserwantów, wzmacniaczy smaków itp. Warto poświecić chwilkę, aby odszukać w sklepie odpowiedni produkt, wczytać się w skład i bez wyrzutów sumienia zafundować sobie błyskawiczny, gotowy a jednocześnie zdrowy i wartościowy posiłek.

Źródło: Materiały prasowe Tok Tok/ bj

Zobacz także: Ile kalorii mają zupy w proszku?