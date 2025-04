Czereśnie są zdrowe i odżywcze. Choć czereśnie zawierają trochę cukru, są bogactwem antyoksydantów, witamin i minerałów. W (prawie) każdej diecie jest miejsce na czereśnie. Oto grupy osób, które najbardziej zyskają na włączeniu czereśni do diety.

Czereśnie zdecydowanie są zdrowe. Choć muszą na nie uważać osoby na diecie niskopotasowej i alergicy, większość osób zdecydowanie może jeść sporo czereśni na co dzień. Warto korzystać z sezonu czereśniowego i wzbogacać dietę w najcenniejsze antyoksydanty. Czereśnie pozwalają też na wysycenie organizmu niektórymi witaminami i minerałami. Czereśnie mogą jeść cukrzycy, choć muszą zachowywać oni zdrowy umiar.

Dalej masz wątpliwości, czy czereśnie są zdrowe? Niestety nie wystarczy, że spojrzysz na wartości odżywcze czereśni. Najwięcej prozdrowotnych właściwości zawierają one dzięki antyoksydantom, których zazwyczaj nie mierzy się i nie podaje w tabelach wartości odżywczych.

Czereśnie zdrowe dla sportowców



Czereśnie (i wiśnie) mają tak dużo antyoksydantów, że świetnie regenerują organizm po intensywnym treningu. Soki z wiśni i czereśni są stosowane nawet przez profesjonalnych sportowców pomiędzy zawodami, by szybciej się regenerować i lepiej wypadać. To właściwości przebadane naukowo i odnoszą się głównie do wiśni, jednak to tak pokrewne owoce, że działanie czereśni będzie podobne. Warto umieszczać czereśnie w potreningowych posiłkach.

Czereśnie dla zdrowia stawów

Czereśnie nie należą do grupy roślin psiankowatych, których w większych ilościach muszą unikać osoby z chorobami stawów. Czereśnie mają bardzo wiele ochronnych dla stawów antyoksydantów. Ich właściwości przeciwzapalne czynią je świetnym pokarmem dla osób stosujących dietę w dnie moczanowej i osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Czereśnie na nadciśnienie

Czereśnie to owoce bogate w potas. Może być to wada (tak samo jak przy przeciwwskazaniach do jedzenia truskawek, czereśni nie mogą jeść osoby z wysokim potasem), ale dla większości jest to zaleta. Potas to ważny minerał biorący udział w regulacji ciśnienia krwi. Dieta bogata w potas, więc też w czereśnie, obniża ciśnienie. Świeże, sezonowe owoce są stałym elementem diety DASH, diety najlepiej zwalczającej nadciśnienie. Czereśnie nie zawierają przy tym wcale sodu, który trzeba ograniczać (a to nie takie proste) w nadciśnieniu.

Czereśnie na poprawę snu

Czy wiesz, że czereśnie i wiśnie zawierają melatoninę? Melatonina często nazywana jest hormonem snu. Bez wątpienia przyczynia się do poprawy jakości i czasu snu. Wykazano to też w badaniach naukowych. Osoby spożywające koncentrat soku z tych owoców przed snem zauważyły wyraźną poprawę długości snu (średnio o 84 minuty!). Informację tę potraktuj jednak jako ciekawostkę. Picie soków (nie ma znaczenia z jakich owoców) przed snem dla większości osób nie jest najkorzystniejsze. Chodzi o zawartość łatwoprzyswajalnego cukru.

Czereśnie na ogólną poprawę zdrowia

Przy wymienianiu właściwości prozdrowotnych czereśni koniecznie trzeba wspomnieć o ich wysokim potencjalne antyoksydacyjnym. To właśnie dzięki różnorodnym antyoksydantom czereśnie są tak zdrowe. Czereśnie byłyby świetnym uzupełnieniem diety na obniżenie CRP. Choć nie sposób wymienić wszystkich antyoksydacyjnych elementów z czereśni, części tych substancji to:

polifenole,

antocyjnay,

beta-karoten,

witamina C.

Obecność substancji antyoksydacyjnych ma wpływ na każdą strukturę organizmu. Od komórek skóry, przez zdrowie serca, po ochronę przed nowotworami. Sezonowe, lokalne warzywa i owoce opłaca się jeść dla zdrowia wszystkich narządów. Czereśnie nie są tu wyjątkiem.

