Obecnie wiele osób poszukuje naturalnych sposobów wspierania zdrowia. Dlatego często słyszy się pytanie: czy cynamon jest zdrowy? Każdy, kto je sobie zadaje, postępuje słusznie, bowiem nie każdemu, nie w każdej dawce, i nie każdy cynom się przysłuży. Wyjaśniamy, opierając się na badaniach naukowych, jak bezpiecznie stosować tę przyprawę, w czym może pomóc, a komu zaszkodzić.

Spis treści:

Właściwości cynamonu sprawiają, że może być cennym dodatkiem do diety. Cynamon pozyskiwany z kory drzew z rodzaju Cinnamomum, zawiera liczne związki biologicznie aktywne. Należą do nich związki takie jak aldehyd cynamonowy, eugenol i kumaryna. Substancje te wykazują właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe.

Cynamon może też wykazywać działanie przeciwnowotworowe i to na kilka sposobów, w tym ograniczając namnażanie się komórek rakowych czy poprzez powstrzymywanie tworzenia się naczyń krwionośnych odżywiających zmiany nowotworowe.

Cynamon cassia pochodzący z Indonezji zawiera więcej kumaryny niż cynamon cejloński (C. verum). Kumaryna w wysokich dawkach może powodować uszkodzenia wątroby. Mimo to badania wykazały, że stosowanie cynamonu cassia w umiarkowanych ilościach może przynosić podobne korzyści jak inne odmiany cynamonu.

Cynamon wietnamski (Cinnamomum loureilo), zwany także cynamonem sajgońskim, charakteryzuje się wysoką zawartością olejków eterycznych. Ma silne właściwości antyoksydacyjne, ale zawartość kumaryny może być większa niż w cynamonie cejlońskim (C. verum). Dlatego osoby stosujące duże ilości cynamonu wietnamskiego powinny być świadome potencjalnego ryzyka uszkodzenia wątroby przy dużych dawkach.

Umiarkowane codzienne (i przez pewien czas) spożycie cynamonu jest dla większości osób bezpieczne i może przynosić korzyści zdrowotne. Jednak nadmierne jego spożycie, szczególnie wydłużone w czasie, zwłaszcza odmiany cassia, może prowadzić do kumulacji kumaryny i zwiększonego ryzyka niekorzystnego wpływu na wątrobę.

Bezpieczna dawka wynosi 1-2 g cynamonu dziennie (około 0,5-1 łyżeczki), co minimalizuje ryzyko nadmiernego spożycia kumaryny.

Toksyczność kumaryny występuje przy spożyciu powyżej 0,1 mg/kg masy ciała dziennie przez dłuższy czas. Przykładowo, osoba ważąca 70 kg nie powinna spożywać więcej niż 7 mg kumaryny dziennie, co odpowiada około 1-2 g cynamonu cassia.

Cynamon verum jest bezpieczny w dawkach do 6 g dziennie przez okresy do 40 dni, a w mniejszych dawkach (1-1,5 g) nawet przez 12 tygodni. W przypadku cynamonu cassia należy kontrolować dzienne spożycie ze względu na zawartość kumaryny.

Osoby z chorobami wątroby oraz osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny ograniczać spożycie cynamonu, aby uniknąć interakcji lub nasilenia działań niepożądanych. Cynamon w ciąży także nie jest wskazany do regularnego stosowania nawet w dawkach bezpiecznych dla innych. Natomiast okazjonalne spożycie potraw czy produktów doprawionych cynamonem w ilościach kulinarnych nie stanowi zagrożenia dla ciężarnej i płodu.

Tutaj nie zajmiemy się skutkami ubocznymi cynamonu, lecz pokrótce podpowiemy, kiedy zachować ostrożność.

Im większe dawki i im dłuższy czas stosowania cynamonu tym ryzyko jest wyższe.

Chociaż cynamon ma właściwości wspierające trawienie, nadmierne jego spożycie może powodować u wrażliwych osób podrażnienia błony śluzowej żołądka i nasilać objawy refluksu żołądkowo-przełykowego.

Suplementy z cynamonem cassia mogą zawierać skoncentrowane ilości kumaryny, co zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Najlepiej więc zdecydować się na suplementy z cynamonem cejlońskim (C. verum), który ma niższą zawartość kumaryny.

Suplementy z cynamonem mogą wchodzić w interakcje z lekami przeciwcukrzycowymi, przeciwzakrzepowymi oraz hepatotoksycznymi, dlatego osoby na takich terapiach powinny skonsultować się z lekarzem.

Brakuje wystarczających badań na temat bezpieczeństwa stosowania suplementów z cynamonem w czasie ciąży i karmienia piersią, dlatego należy unikać ich przyjmowania bez konsultacji z lekarzem.

Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta suplementu, nie przekraczając dawki ani czasu stosowania, co zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niekorzystnych. Należy przy tym pamiętać, że suplementy diety to nie leki i nie są poddawane takiej kontroli jakości jak preparaty lekowe.