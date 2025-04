Czy cukrzycy mogą jeść jajka? Tak, ale eksperci radzą, aby limitować ich liczbę ze względu na zawarty w nich cholesterol. U cukrzyka, który ma skłonność do chorób układu krążenia, w diecie nie powinno być więcej niż 200 mg cholesterolu dziennie. Tymczasem jedno jajko zawiera średnio 186 mg cholesterolu. Dozwolona liczba jaj tygodniowo w diecie cukrzyka nie została określona, ale raczej jest to mniej niż 7 jaj w tygodniu.

Spis treści:

Cukrzyk zdecydowanie może jeść jajka, jednak nie należą one do produktów, które cukrzycy mogą jeść bez ograniczeń. Towarzystwa diabetologiczne radzą zachować ostrożność w spożywaniu jaj w przypadku cukrzyków i osób z zaburzeniami lipidowymi: podwyższone trójglicerydy, podwyższony cholesterol i podobne zaburzenia.

Wartości odżywcze jaj sprawiają, że są one naprawdę cennym składnikiem diety. Warto przy cukrzycy wkomponowywać je w dietę ze względu na witaminy i minerały obecne w żółtku, a także dobrej jakości białko.

Oto oficjalne stanowiska najważniejszych ekspertów polskich i zagranicznych dotyczące spożycia jaj przy cukrzycy:

I tu zaczynają się chody, gdyż można spotkać się z różnymi wytycznymi. Jedni naukowcy twierdzą że diabetycy mogą jadać nawet do 12 jaj tygodniowo, gdyż ważniejszy jest całokształt diety niż sama liczba zjadanych tygodniowo jaj. Z resztą coraz większa liczba lekarzy zauważa, że w podnoszeniu poziomu cholesterolu we krwi większą rolę odgrywają w diecie tłuszcze nasycone. Dlatego np. przy stosowaniu diety śródziemnomorskiej, która nie obfituje w ten rodzaj tłuszczu, jaj diabetyk może zjeść więcej niż wtedy, gdy będzie miał w diecie więcej tłuszczów nasyconych.

Z drugiej strony niektórzy naukowcy twierdzą, że u cukrzyka lepiej ograniczyć liczbę jaj. U osoby zdrowej liczba zjadanych jaj (w zależności od źródła) to 7 lub nawet 12 jaj tygodniowo. Według części naukowców cukrzyk powinien więc jadać mniej jaj niż osoba zdrowa, ale nie precyzują ile. Natomiast w przypadku ryzyka chorób układu krążenia cukrzyk powinien zredukować liczbę zjadanych jaj do 3-4 tygodniowo.

Jak dotąd więc środowisko lekarzy i naukowców nie opracowało precyzyjnych wytycznych dotyczących liczby dozwolonych jaj w diecie cukrzyka.

Jak rozumieć te wszystkie rekomendacje i co w praktyce oznacza to dla cukrzyków?

Nasza interpretacja wszystkich rekomendacji jest więc taka, że cukrzyk może jeść od 3 do 5 jaj tygodniowo. Są to jednak wartości elastyczne, dyskusyjne i w niektórych przypadkach mogą być zwiększane.

Mimo tych ograniczeń cukrzycy zdecydowanie mogą jeść jajka. Korzyści zdrowotne jedzenia jaj dotyczą też cukrzyków!

fot. Cukrzycy muszą trzymać się ściślej limitów spożycia jaj/ Adobe Stock, pantovich

Ile jajek może jeść cukrzyk - wegetarianin?

Ponieważ nie jesz mięsa, w twojej diecie jest pewnie mniej nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, które zapewniają jaja i przez które należy zachowywać limit w ich jedzeniu. Jeśli masz cukrzycę i nie jesz mięsa, możesz zwiększyć liczbę spożywanych tygodniowo jaj. Ile dokładnie jajek w tygodniu może jeść cukrzyk-wegetarianin? Eksperci nie precyzują tego, lecz na pewno możesz zwiększyć tygodniową konsumpcję jaj do 7 sztuk bez szkody dla zdrowia.

Tak, cukrzyk może jeść jajka gotowane i pod każdą inną postacią. Nie ma znaczenia postać jajek, choć znaczenie może mieć sposób ich przygotowania.

Na przykład zdecydowanie mniej zdrowym wyborem będzie jajecznica na maśle lub jaja sadzone na smalcu, gdyż w takiej potrawie więcej będzie tłuszczu nasyconego niż w jajach gotowanych. Decyduje o tym dodatek tłuszczu do smażenia. Z tego względu gotowane jajo z pewnością jest lepszą opcją, bo pozwala uniknąć dodatku tłuszczu. Jednak jeśli jajecznica zostanie usmażona na oliwie, nie będzie już zawierała tyle tłuszczu nasyconego, co taka zrobiona na maśle. To zdrowszy wybór, ale i tak wciąż pod tym względem lepsze będzie jajo na twardo.

Nie ma natomiast znaczenia, czy jajo zostanie ugotowane na twardo czy miękko - nie ulega bowiem zmianie zawartość cholesterolu czy tłuszczu nasyconego. Wybór należy do ciebie.

Związek powstawania cukrzycy typu 2 z jedzeniem jajek jest bardzo często podejmowany przez naukowców. Powstało naprawdę dużo badań na ten temat. Wiele z nich bardzo dobrze zaprojektowanych: długich, kompleksowych, z odpowiednio dużą grupą osób badanych. Mimo wszystko wokół związku jaj z cukrzycą dalej panuje wiele kontrowersji, a naukowcy mają więcej pytań niż odpowiedzi. Oto, co wiemy na temat związku jedzenia jaj z cukrzycą.

Duża metaanaliza (analiza i podsumowanie wyciągające wnioski z wielu badań ) z 2016 roku opublikowana w American Journal of Clinical Nutrition, podejmuje temat związku spożycia jaj z cukrzycą.

Naukowcy przypatrzyli się dokładnie publikowanym przez swoich kolegów wynikom badań. Łącznie wzięli oni pod uwagę ponad 200 tysięcy przebadanych osób. Wnioski są następujące:

Jak widzisz, to, czy jaja zwiększają ryzyko cukrzycy, ma związek z rejonem świata, o którym mowa i który się bada. Bardzo prawdopodobne jest, że chodzi tu bardziej o pozostałe nawyki żywieniowe panujące w różnych miejscach świata, a nie różnice w klimacie. Dlatego jeszcze raz podkreślamy - najważniejszy jest całokształt diety, a nie liczba zjadanych jaj.

fot. Naukowcy badający jajka/ Adobe Stock, Alexander Raths

Przypuszczenia te potwierdzają wyniki badań naukowców z udziałem populacji z Hiszpanii. W kraju tym stosuje się zwyczajowo dietę śródziemnomorską uważaną za jedną z najzdrowszych diet świata. Przez ponad 6 lat obserwowano tu 15 tysięcy zdrowych osób. Przez ten czas u części z nich rozwinęła się cukrzyca typu 2. Sprawdzono, czy miało to związek z wyższym spożyciem jajek. Okazuje się, że liczba spożywanych tygodniowo jaj nie miała wpływu na powstawanie cukrzycy u tych osób.

Naukowcy sprawdzili też, jakie cząstki obecne w jajach mogą być odpowiedzialne za potencjalne zwiększanie ryzyka cukrzycy. Uważają, że głównym składnikiem z jaj, który podwyższa ryzyko cukrzycy, jest cholesterol. Badacze nie wykluczają jednak, że znaczenie może tu mieć całokształt diety, a nie tylko samo jedzenie jaj. Być może osoby jedzące więcej jajek stosują jednocześnie bardziej przetworzoną dietę bogatą w nasycone kwasy tłuszczowe lub mają inne nawyki żywieniowe sprzyjające cukrzycy. Zwiększone ryzyko cukrzycy niekoniecznie musi być „winą” jaj!

Podsumowanie: Cukrzycy mogą jeść jajka, ale raczej nie więcej niż 7 sztuk tygodniowo. Związek cukrzycy z jedzeniem jaj jest skomplikowany i zależy od wielu czynników, w tym od miejsca zamieszkania i pozostałych składników diety. Naukowcy mają nadzieję na wypracowanie dokładnych zaleceń dla cukrzyków w niedalekiej przyszłości.

Wartości odżywcze i niska kaloryczność jajek powodują, że to produkt polecany w diecie cukrzycowej. Z drugiej strony jaja zawierają pewne cząsteczki, których podaż trzeba kontrolować przy diecie diabetyka. Oto podział na wady i zalety jaj w diecie cukrzyka: