Źródła:

Katarzyna Wolnicka i in.,

Żywienie

w cukrzycy typu 2

i insulinooporności, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej,

Djousse L, Zhou X, Lim J, Kim E, Sesso HD, Lee IM, Buring JE, McClelland RL, Gaziano JM, Steffen LM, Manson JE. Potato Consumption and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: A Harmonized Analysis of 7 Prospective Cohorts. J Nutr. 2024 Oct;154(10):3079-3087. doi: 10.1016/j.tjnut.2024.07.020. Epub 2024 Sep 16. PMID: 39289134,

Pokharel P, Kyrø C, Olsen A, Tjønneland A, Murray K, Blekkenhorst LC, Bondonno CP, Hodgson JM, Bondonno NP. Vegetable, but Not Potato, Intake Is Associated With a Lower Risk of Type 2 Diabetes in the Danish Diet, Cancer and Health Cohort. Diabetes Care. 2023 Feb 1;46(2):286-296. doi: 10.2337/dc22-0974. PMID: 36463930; PMCID: PMC9887631,

Halton TL, Willett WC, Liu S, Manson JE, Stampfer MJ, Hu FB. Potato and french fry consumption and risk of type 2 diabetes in women. Am J Clin Nutr. 2006 Feb;83(2):284-90. doi: 10.1093/ajcn/83.2.284. PMID: 16469985,

Angelina Ziembińska, Dieta w cukrzycy, PZWL Wydawnictwo Lekarskie