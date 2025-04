Spis treści:

Bób (Vicia faba) należy do warzyw strączkowych, które charakteryzują się wysoką zawartością białka roślinnego. Z tego powodu jest to ceniony składnik diety wegetariańskiej i wegańskiej.

Wbrew powszechnej opinii, bób nie jest kaloryczny, choć w porównaniu do innych warzyw, które mają znacznie więcej wody (np. pomidor, papryka, ogórek) dostarcza więcej kalorii.

Warzywo to jest prawdziwą skarbnicą kwasu foliowego, który bierze udział w procesie powstawania czerwonych krwinek. Dostarcza także dużych ilości składników mineralnych: żelaza, magnezu, manganu, potasu, cynku, miedzi i selenu.

100 g surowego bobu dostarcza:

Wartość energetyczna (kalorie): 76 kcal

Białko: 7,1 g

Węglowodany przyswajalne: 8,2 g

Tłuszcz: 0,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,06 g

Błonnik pokarmowy: 5,8 g

Sól: 0,018 g

Wysoka wartość odżywcza bobu i zawarte w nim składniki bioaktywne sprawiają, że warzywo to ma cenne właściwości zdrowotne.

Chroni przed rakiem piersi

Bób jest bogaty w izoflawony i roślinne sterole. Izoflawony, takie jak genisteina i daidzeina, działają ochronnie na piersi, chroniąc je przed nowotworami.

Wspomaga odchudzanie

Nasiona bobu to połączenie dużej ilości białka i błonnika pokarmowego. Takie zestawienie składników sprawia, że warzywo to syci na długo. Bób bardzo dobrze sprawdza się, jako przekąska w czasie odchudzania.

Podkręca gospodarkę hormonalną

Bób charakteryzuje się wysokim stężeniem aminokwasu zwanego lewodopą (prekursor dopaminy), który działa jako neuroprzekaźnik w mózgu i zwiększa syntezę hormonu wzrostu nasilającego spalanie tkanki tłuszczowej.

Stabilizuje pracę jelit i obniża stężenie cholesterolu

Nasiona bobu są dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który pobudza jelito grube do pracy. Błonnik działa jak miotełka drażniąc ścianę jelita. Dzięki temu maleje ryzyko zaparć. Wykazano również, że bób zmniejsza poziom cholesterolu we krwi, ponieważ wiąże kwasy żółciowe w jelicie grubym.

Nasiona bobu nie są wskazane dla osób, które cierpią na dnę moczanową i mają tendencję do powstawania kamieni szczawianowych w nerkach.

Bób może też sporadycznie powodować poważne reakcje alergiczne, znane jako fawism. Do wystąpienia objawów chorobowych dochodzi u osób posiadających określoną mutację genetyczną. Zjedzenie bobu, a nawet sam kontakt z surowym warzywem lub jego pyłkiem może zakończyć się poważnymi problemami zdrowotnymi. Najpoważniejszą konsekwencją fawismu jest ciężka anemia związana z rozpadem czerwonych krwinek.

Warzywo będzie szkodzić także osobom z zespołem jelita drażliwego, ponieważ wywołuje silne wzdęcia i gazy. Objawy te wywołują tzw. oligosacharydy, które nie są trawione, ale rozkładają je bakterie jelitowe. Zdrowa osoba może jednorazowo zjeść szklankę ugotowanego bobu (3 g oligosacharydów). Ważny jest także odpowiedni sposób gotowania nasion.

Sezon na bób zaczyna się na pod koniec czerwca i trwa do początku sierpnia. Najlepiej kupować go w małych sklepach lub warzywniakach, które zaopatrywane są w świeże warzywa od lokalnych dostawców.

Najczęściej sprzedawany jest już łuskany i przechowywany w szczelnych, strunowych torbach z tworzywa sztucznego. Jednak wówczas nie wiadomo, czy jest on świeży i dlatego najlepiej jest kupować go w strąkach. Powinny one być intensywnie zielone, bez przebarwień i pleśni.

Bób przechowywany w lodówce zachowuje wartość odżywczą przez około tydzień. Poza sezonem można kupować bób mrożony.

Zalej wyłuskane nasiona bardzo gorącą wodą, odstaw na godzinę. Wylej wodę i ponownie gotuj w nowej wodzie przez 15-20 minut. Dodaj sól na koniec gotowania.

Niektórzy zalecają gotowanie nasion z dodatkiem kopru, zwłaszcza, jeśli ktoś nie lubi zapachu gotującego się bobu. Możesz dodać też inne świeże zioła lub sok z cytryny.

Bardzo młody bób, podobnie jak groszek cukrowy, może być jedzony na surowo.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 12.06.2012.

