Bakłażan to warzywo psiankowate, o charakterystycznym podłużnym kształcie i połyskującej skórce. Najczęściej spotykane są bakłażany fioletowe, ale możesz też natknąć się na bakłażany białe lub różowe. Właściwości prozdrowotne bakłażana są szerokie i obejmują wiele układów.

Bakłażan - makroskładniki

Bakłażan jest niskokaloryczny, dostarcza jedynie ok. 3 g węglowodanów przyswajalnych na 100 g. Jedząc bakłażana, wzbogacasz też swoją dietę w błonnik pokarmowy.

Bakłażan - witaminy

Bakłażan nie zachwyca zawartością witamin, ale znajdziesz w nim sporo witaminy K i trochę witamin rozpuszczalnych w wodzie. Oto pełen profil witamin z bakłażana.

Bakłażan - minerały

Bakłażan jest świetnym źródłem potasu cennego dla nadciśnieniowców i zwolenników diety DASH. Jednocześnie bakłażan wzbogaca dietę w magnez i rzadziej wspominane, a równie ważne minerały: mangan, miedź i cynk.

Bakłażan to bardzo zdrowe warzywo, które oferuje wiele witamin, minerałów i przede wszystkim: antyoksydanty. Nie w każdej formie jest on jednak prozdrowotny. Surowy bakłażan jest trujący! Koniecznie trzeba jeść go po obróbce termicznej, najzdrowiej jeść bakłażana ze skórką. To fioletowa część bakłażana kryje najwięcej prozdrowotnych antyoksydantów i cząsteczek ochronnych dla komórek całego ciała.

Bakłażan jest źródłem antyoksydantów

Bakłażan, a szczególnie skórka bakłażana, jest źródłem bardzo zdrowych barwnych antyoksydantów. Dominują w nim antocyjany, które mają szerokie prozdrowotne właściwości:

poprawiają lipidogram,

działają przeciwzapalnie,

chronią komórki przed uszkodzeniami.

Warto jeść je dla poprawy wyglądu skóry, ochrony przed szybkim starzeniem i wsparcia ogólnego zdrowia i odporności.

Bakłażan chroni mózg

Bakłażan ma jeden szczególny antyoksydant, o którym warto wspomnieć: nazuninę. To związek, który ma nadzwyczajne właściwości chroniące komórki mózgowych lipidów przed utlenianiem. Zapobiega on degradacji błon komórkowych i nie dopuszcza do wniknięcia szkodliwych metabolitów. Oznacza to, że jedzenie bakłażana może częściowo chronić przed szkodliwymi efektami działania na mózg, np. przetworzonego jedzenia, alkoholu i stanów zapalnych. Oczywiście ważniejsza jest prewencja i unikanie tych praktyk, ale antyoksydanty mogą obronić cię częściowo przed poważnymi efektami uszkodzeń błon lipidów w mózgu.

Bakłażan wspiera cukrzyków

Bakłażan to warzywo z natury niskowęglowodanowe, o pewnej zawartości błonnika. Już tylko te cechy powodują, że bakłażan dla cukrzyków to świetny dobry wybór. Dodatkowo dania z bakłażanem to baza wielu zdrowych przepisów, które cukrzycy mogą zastosować w swojej kuchni.

Jeśli potrzebujesz dodatkowego argumentu, by zacząć jeść bakłażany w cukrzycy, naukowcy już go dostarczają. Ekstrakty pozyskane z bakłażana przetestowane w laboratorium wykazały zdolności blokowana działalności pewnych cząstek i enzymów odpowiedzialnych za rozwijanie cukrzycy typu 2. Konkretniej, antyoksydanty z bakłażana blokują aktywność alfa-gukozydazy, alfa-amylazy i enzymu ACE (odpowiadającego za rozwój nadciśnienia powiązanego z cukrzycą). To „tylko” badania w laboratorium, w probówkach, nie mają więc dużego przełożenia na faktyczny stan ludzi jedzących bakłażany. Nie można wykluczyć jednak, że antyoksydanty te zachowują się tak samo w ludzkim organizmie i też wpływają na te enzymy.

fot. Idealna przekąska dla cukrzyków: grillowany bakłażan z pastą z groszku/ Adobe Stock, maria_lapina

Bakłażan na odchudzanie

Bakłażan jest warzywem o niskiej kaloryczności. Dostarcza ok. 25 kcal/ 100 g. Jednocześnie bakłażan jest naprawdę uniwersalny w kuchni. Jeśli wiesz, jak przygotować bakłażana, możesz zrobić z niego wiele bardzo interesujących potraw. Bakłażany można grillować, dodawać do sałatek, piec i nadziewać. Z bakłażana powstaje też słynna grecka musaka, francuski ratatuj i bliskowschodnia baba ghanoush: pasta z bakłażana. Bakłażana możesz więc śmiało jeść w diecie odchudzającej. Bądź jednak ostrożna przy jego przyrządzaniu. Choć sam jest niskokaloryczny, chłonie tłuszcz jak gąbka!

fot. Bakłażan jest niskokaloryczny i dobry na odchudzanie, ale trzeba umieć go przyrządzić/ Adobe Stock, yuliiaholovchenko

Bakłażan na cholesterol

Dieta na cholesterol uwzględnia jedzenie warzyw i owoców, pełnych ziaren i zdrowych tłuszczów. To, że bakłażan jest też polecany, nie jest zaskakujące. Dostarcza błonnika, który absorbuje cholesterol pokarmowy i część lipidów z jelit, a jednocześnie ma zdrowe antyoksydanty. Jego właściwości przeciw wysokiemu cholesterolowi we krwi potwierdzają badania na zwierzętach. Bakłażan może być bardzo użyteczny w leczeniu zespołu metabolicznego i jego komplikacji, w tym właśnie wysokiego cholesterolu całkowitego i LDL.

Bakłażan dla zdrowia serca

Ponieważ bakłażan doskonale radzi sobie z:

obniżaniem cholesterolu,

obroną antyoksydacyjną,

pozytywnie wpływa na ciśnienie krwi,

chroni przed zespołem metabolicznym,

można przypisać mu też ogólną funkcję: ochronę serca i układu krwionośnego. Wspomniana już nazunina wspomaga wytwarzanie relaksującego dla tętnic tlenku azotu. Blokowanie ACE pozwala obniżyć ciśnienie krwi. Rezultat? Zdrowszy układ sercowo-naczyniowy.

