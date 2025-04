Zacznijmy od tego, że bakalie bakaliom nierówne. Orzechy, które też przecież są bakaliami, to bomba kaloryczna, ale dostarczają wartościowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, dużo witamin i składników mineralnych. Nie powodują szybkiego wzrostu cukru we krwi, co ważne dla osób zagrożonych cukrzycą. Suszone owoce mają wprawdzie mniej kalorii, prawie wcale tłuszczu, ale za to cukru - mnóstwo. Niestety, kto ma nadwagę lub jest diabetykiem, ten musi znać miarę. Owoce kandyzowane mają najwięcej cukru i najmniej wartościowych składników. Dlatego traktuj je raczej jako dodatek do ciast. Bakalie, zwłaszcza suszone owoce, często bywają konserwowane dwutlenkiem siarki (E 220) lub sorbinianem potasu (E 202). Lepiej wybierać bez konserwantów, zwłaszcza te z tzw. unijnym listkiem (listem z gwiazdek) na etykiecie.

Czy bakalie są zdrowe: figi suszone

100 g (7 sztuk) to 290 kcal. Ich zaletą, podobnie jak innych suszonych owoców, jest spora zawartość błonnika (ok. 13 g w 100 g), którego dziennie potrzebujemy minimum 25 g. Dzięki temu przeciwdziałają zaparciom. Dostarczają też sporo magnezu, który pomaga przy bezsenności, łagodzi stres i wspomaga przyswajanie wapnia, niezbędnego do budowy mocnych kości. Dostarczają również witamin: A i z grupy B. Niestety, podnoszą cukier i w dużych ilościach tuczą. Niekonserwowane są ciemniejsze od konserwowanych.



Czy bakalie są zdrowe: morele suszone

100 g (ok. 10 sztuk) to 280 kcal. Mają wszystkie te zalety, co suszone figi. Niekonserwowane są ciemniejsze od konserwowanych i od świeżych. Suszone morele mają jeszcze inną prozdrowotną zaletę - zawierają znaczące ilości kwasu elagowego (należącego do polifenoli) który, jak wykazały badania, skutecznie hamuje mutacje komórek, przeciwdziałając powstawaniu nowotworów. Są jednymi z niewielu suszonych owoców, które nie podnoszą gwałtownie cukru we krwi. Trzy – cztery sztuki dziennie - samo zdrowie. Ale gdy będziesz jeść więcej, to możesz, niestety, przekroczyć dzienną dopuszczalną dawkę kalorii.



Czy bakalie są zdrowe: daktyle

100 g (20 sztuk) to 277 kcal. Zawierają sporo potasu pomagającego obniżyć ciśnienie krwi i usunąć nadmiar wody z organizmu. Są także bogate w witaminy: PP, B1, B2, A, jak również żelazo, fosfor, magnez i antyoksydanty. Znajduje się w nich również trochę salicylanów (naturalna aspiryna), co sprawia, że mogą pomóc zwalczyć przeziębienie. Są dobrą przekąską po wysiłku fizycznym (pomagają szybko uzupełnić cukier). W krajach arabskich uchodzą za afrodyzjak i jeden z najzdrowszych owoców.



Czy bakalie są zdrowe:migdały

100 g (6–7 łyżek) to 575 kcal. Ze względu na dużą kaloryczność jadanie dużych ilości może pójść w biodra, bo 100 g to tyle co solidny obiad. Ale z drugiej strony warto znać wyniki pewnego amerykańskiego badania. Osobom odchudzającym się codziennie serwowano 2/3 szklanki migdałów. Uzyskano dużo lepsze efekty niż w grupie, która nie chrupała migdałów. Oczywiście jedni i drudzy mieli dietę niskokaloryczną. Ponadto migdały dostarczają dobrych kwasów tłuszczowych, dużo wit. E i minerały.



Czy bakalie są zdrowe: Śliwki suszone

100 g (15 sztuk) to 267 kcal. Hamują "ucieczkę" wapnia z kości, a więc przeciwdziałają osteoporozie, co jest szczególnie ważne dla kobiet w okresie menopauzy. Są bogatym źródłem beta-karotenu i witaminy K, które zapobiegają starzeniu i poprawiają krążenie. Są idealnym, naturalnym lekiem na zaparcia. Kto ma ten problem, powinien wieczorem zalewać 10 śliwek szklanką wody, a rano (na czczo) zjadać i wypijać wodę, w której się moczyły. To idealny sposób na pozbycie się toksyn z organizmu.



Czy bakalie są zdrowe: żurawina suszona

100 g (8 łyżek) to 320 kcal. Problem w tym, że niektórzy producenci nie tylko ją konserwują, ale też dosładzają. Dlatego sprawdzaj etykiety i kupuj żurawinę bez tych dodatków. Zawiera sporo błonnika, dużo wit. A, C i z grupy B, a także składniki mineralne i naturalny konserwant - kwas benzoesowy, który chroni przed rozwojem pleśni. Warto ją jeść, by uniknąć niedoboru witamin. Ponadto zapobiega infekcjom dróg moczowych i pomaga je zwalczać, zapobiega miażdżycy.



Czy bakalie są zdrowe: orzechy laskowe

100 g (8 łyżek) to 628 kcal. Jak widzisz, są jeszcze bardziej kaloryczne niż migdały. Dostarczają cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych, białka, witamin, minerałów i błonnika. Pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu LDL i podnieść poziom dobrego HDL. Możesz jeść garść kilka razy w tygodniu (ok. 200 kcal), ale nie jako dodatkową przekąskę lecz jeden z posiłków. Są bardzo dobrym źródłem wit. E - 100 g pokrywa 100 proc. dziennego zapotrzebowania, witamin B, w tym kwasu foliowego.



Czy bakalie są zdrowe: rodzynki

100 g (7 łyżek) to 277 kcal. Te najbardziej u nas popularne bakalie (które są suszonymi winogronami) zawierają sporo boru - pierwiastka wspomagającego pracę szarych komórek oraz poprawiającego koncentrację. Poza tym jest w nich przeciwutleniacz chroniący komórki przed uszkodzeniem (resweratrol). Jedzone codziennie (np. łyżka dodawana do płatków owsianych na śniadanie), może pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Ich kolor zależy od szczepu winogron i od sposobu suszenia.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"