Czosnek - właściwości prozdrowotne wykorzystywane w dietoterapii

Wykazano, że zawarta w czosnku allicyna powoduje zahamowanie rozwoju wielu wybranych drobnoustrojów. To między innymi dlatego nasze prababki dodawały czosnek do wielu potraw, a w okresach przeziębienia, do jego smaku przekonywały swoje dzieci i wnuki.