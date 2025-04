Czosnek w ciąży to czasami jeden z niewielu sposobów na walkę przeziębieniem u ciężarnych. Właściwości czosnku wykazują działanie prozdrowotne, dlatego wiele ciężarnych właśnie tą przyprawą się leczy. Jednak u niektórych osób czosnek może wywołać działania niepożądane, należą do tej grupy także ciężarne.

Spis treści:

Tak, czosnek uznawany jest za bezpieczny dla płodu i ciężarnej, o ile jadany jest w ilościach, jakie spotyka się w potrawach. Jednak na rynku są również dostępne suplementy z czosnkiem. W ich przypadku nie wiadomo, jakie dawkowanie pozostaje obojętne dla ciąży, a jakie może stwarzać ryzyko. W suplementach znajdują się wyciągi z czosnku, które są znacznie bardziej skoncentrowane niż substancje, które przenikają z przyprawy do potraw. Dlatego przyjmowanie takich preparatów może wiązać się z większym ryzykiem niż jedzenie pokarmów doprawianych czosnkiem. Wielu producentów na wszelki wypadek ostrzega, że ciąża i karmienie piersią są przeciwwskazaniem do przyjmowania suplementów z czosnku.

Czosnek jako przyprawa jest bezpieczny dla większości ludzi, także dla ciężarnych. Naukowcy jednak zaznaczają, że jadany w bardzo dużych ilościach lub przyjmowany w dużych dawkach w suplementach może mieć niekorzystne działanie nie tylko u ciężarnych:

U ciężarnych ze względu na rosnącą macicę funkcjonowanie układu pokarmowego jest utrudnione, dlatego wiele ciężarnych zmaga się ze zgagą i niestrawnością, nawet jeśli przed ciążą nie miały tego typu problemów. U tych kobiet jedzenie czosnku i przyjmowanie preparatów z czosnkiem może nasilać te dolegliwości.

Jeśli chodzi o krwawienia, to z pewnością z czosnkiem nie powinny przesadzać kobiety w ciąży, które wiedzą, że w najbliższym czasie czeka je poród naturalny lub przez cesarskie cięcie. W obu przypadkach istnieje ryzyko dla zdrowia. Dlatego w okresie okołoporodowym i okołooperacyjnym unika się wszelkich czynników, które mogą np. zaburzać krzepnięcie krwi i sprzyjać krwotokom.

W razie jakichkolwiek wątpliwości ciężarna powinna skonsultować się z lekarzem i porozmawiać o diecie i obecności w niej czosnku.

Tego, ile dokładnie czosnku można jeść w ciąży, nie wiadomo. Nie wiemy, ile ząbków czosnku dziennie to za dużo dla ciężarnych, ani jaka dawka wyciągu z czosnku jest bezpieczna dla kobiet spodziewających się dziecka. Nie prowadzono takich badań z oczywistych względów. Wszystkie doniesienia o możliwym niekorzystnym wpływie czosnku (krwawienia, zgaga, niestrawność) pochodzą z obserwacji pacjentek, ich diety i suplementacji. Stąd wysnuto wnioski, że czosnek stosowany do przyprawiania potraw najprawdopodobniej nie stanowi zagrożenia, jeśli jest jadany w normalnych ilościach. Nie wiadomo natomiast, jaki wpływ na ciążę ma codzienne jedzenie dużych ilości czosnku.

W jednym z badań stosowano dawkę 400 mg wyciągu z czosnku dziennie przez 9 tygodni. Nie zaobserwowano, by dawka ta niekorzystnie wpłynęła na ciążę.

Czosnek niedźwiedzi to przyprawa, której przypisuje się prozdrowotne działanie. Niestety nie zostało ono wystarczająco przebadane, aby je potwierdzić. Zbyt mało wiadomo też o wpływie tego zioła na przebieg ciąży. Dlatego najprawdopodobniej przyprawianie czosnkiem niedźwiedzim potraw w ciąży jest bezpieczne, dokładnie tak jak w przypadku zwykłego czosnku. I dokładnie tak samo ostrożność warto zachować w ciąży w przypadku wszelkich suplementów przygotowywanych na bazie czosnku niedźwiedziego.

Ponieważ w ciąży możliwości leczenia infekcji są ograniczone, ciężarne często skazane są na domowe sposoby – czosnek na katar, na kaszel, opryszczkę, czosnek na przeziębienie. Należy do nich mleko z miodem i syropy z cebuli i czosnku, które uważane są za bezpieczne w ciąży. Stosuje się je zwykle dwa razy dziennie.

Jeśli przeziębieniu w ciąży towarzyszy gorączka, bezzwłocznie należy zgłosić się do lekarza, zamiast dalej leczyć na własną rękę.

Wystarczy zagrzać mleko (powinno być ciepłe, ale nie gorące), dodać łyżeczkę miodu oraz rozgnieciony ząbek czosnku. Niektórzy dodają jeszcze trochę masła. Mleko z czosnkiem trzeba wymieszać, odstawić na kilka minut i wypić – ząbka czosnku nie trzeba zjadać.

Potnij cebulę na plasterki, przeciśnij czosnek przez praskę i całość umieść w miseczce. Dodaj 2 łyżki cukru, cukru i miodu lub samego miodu i całość dokładnie wymieszaj. Przykryj i odstaw w ciepłe miejsce, aż mieszanina wypuści sok. Syrop z cebuli i czosnku przechowuj w lodówce. Pij po łyżce stołowej dziennie.

Można w ciąży stosować czosnek na opryszczkę wargową. W tym celu najlepiej przygotować pastę czosnkową. Obrany czosnek przeciska się przez praskę, dodać odrobinę cynamonu i sok z połówki cytryny. Całość należy wymieszać i odstawić na minimum 10 minut. Mieszankę nakłada się na opryszczkę kilka razy dziennie.