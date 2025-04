Właściwości czosnku niedźwiedziego są imponujące i bardzo podobne do właściwości czosnku zwyczajnego. Szczególnie w sezonie na świeży czosnek niedźwiedzi warto często sięgać po niego w kuchni. Oprócz drogocennych antyoksydantów czosnek niedźwiedzi ma też sporo witamin i minerałów.

Czosnek niedźwiedzi, zwany też czosnkiem cygańskim lub cebulą czarownic, to roślina, której nieocenione właściwości odkryli starożytni Germanie. Według starogermańskiej legendy to właśnie czosnek niedźwiedzi był pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po przebudzeniu ze snu zimowego. Stąd pochodzi najpopularniejsza nazwa tej rośliny. Germanie uznali, że skoro czosnek dodaje zwierzęciu sił, to może wzmocnić również człowieka.

Czosnek niedźwiedzi wyglądem znacząco różni się od tradycyjnego czosnku. Jego cechą charakterystyczną są lancetowate liście osiągające do 20-30 cm wysokości. To właśnie w nich znajduje się mnóstwo korzystnych dla zdrowia substancji. Liście czosnku niedźwiedziego są jadalne i najczęściej spożywane. Można jeść je na surowo, suszone lub po przetworzeniu.

Czosnek niedźwiedzi występuje na dziko w lasach i na terenach przyleśnych. Jego zbieranie jest w większości województw zabronione. Domowa uprawa czosnku niedźwiedziego w ogrodzie jest jednak stosunkowo prosta i możliwa. Czosnek niedźwiedzi można też zakupić na bazarkach i straganach, a warto, bo ma wiele nieocenionych właściwości.

Jak rozpoznać czosnek niedźwiedzi i z jakimi roślinami można go pomylić?

fot. Czosnek niedźwiedzi/ Adobe Stock, encierro

Wartości odżywcze czosnku niedźwiedziego są imponujące. W 100 g czosnku niedźwiedziego jest:

Czosnek niedźwiedzi cechuje się ponadprzeciętną zawartością witaminy C. Ma też sporo żelaza, potasu, wapnia i magnezu. Oprócz klasycznych witamin i minerałów, w czosnku niedźwiedzim znajduje się dużo związków siarkowych, które mają dobry wpływ na układ sercowo-naczyniowy. To właśnie związki siarkowe nadają czosnkowi specyficzny zapach.

Czosnek niedźwiedzi ma wszystkie właściwości zwyczajnego czosnku, a jednocześnie przyjazną kulinarnie formę delikatnych liści. To dlatego właściwości czosnku niedźwiedziego są tak szerokie.

Do właściwości czosnku niedźwiedziego zalicza się:

wspieranie trawienia,

poprawa działania układu odpornościowego,

działanie przeciwpasożytnicze,

zapobieganie miażdżycy,

działanie przeciwwirusowe,

wzmacnianie organizmu,

wsparcie pracy wątroby,

działanie sprzyjające odchudzaniu.

Czosnek niedźwiedzi wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego

Czosnek niedźwiedzi zawiera adenozynę. Adenozyna wywiera korzystny wpływ na układ krwionośny. Substancja zapobiega powstawaniu zakrzepów i zmniejsza ciśnienie poprzez rozszerzenie naczyń. Czosnek niedźwiedzi, podobnie jak zwykły czosnek obniża ciśnienie.

Ponadto czosnek niedźwiedzi obniża poziom cholesterolu, dzięki czemu zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, a także zawału serca, udaru czy choroby wieńcowej. Zdecydowanie można umieścić go w grupie warzyw oczyszczających żyły i tętnice.

Czosnek niedźwiedzi zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów

Czosnek niedźwiedzi zawiera najwięcej organicznych związków siarki ze wszystkich roślin w Europie. Związki siarki pełnią funkcję silnego przeciwutleniacza i wykazują działanie antynowotworowe. Wyniki badań zamieszczonych w „Journal of the American Cancer Society" pokazuję, że związki te oddziałują nawet na glejaka. Czosnek niedźwiedzi można więc traktować jako pokarm działający przeciwnowotworowo.

Czosnek niedźwiedzi wspomaga trawienie i zapobiega wzdęciom

Czosnek niedźwiedzi, tak jak czosnek tradycyjny, przyspiesza i nasila wydzielanie żółci, wspomaga pracę jelit, a co za tym idzie, zapobiega powstawaniu wzdęć. Może być również wykorzystywany w przypadku zaburzeń wytwarzania żółci, ponieważ ma działanie żółciotwórcze i żółciopędne. Nie powinien być stosowany przez osoby cierpiące na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

Czosnek niedźwiedzi wykazuje działanie antywirusowe

Dzięki zawartości związków siarkowych czosnek niedźwiedzi pomaga zwalczać bakterie, pasożyty i grzyby. Kwasy fenolowe, które w nim występują, rozrzedzają wydzielinę, która gromadzi się w oskrzelach, w związku z czym ułatwiają odkrztuszanie.

Czosnek niedźwiedzi to naturalny antybiotyk, ponieważ zwalcza bakterie chorobotwórcze w układzie pokarmowym i oddechowym, nie niszcząc naturalnej flory bakteryjnej. Ponadto odpowiada za produkcję immunoglobulin, przeciwciał, które biorą udział w procesach odpornościowych. Poza tym czosnek niedźwiedzi wspomaga rozprawianie się z drożdżakami, owsikami, glistami, a nawet z tasiemcem.

Czosnek niedźwiedzi pozwala zachować zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci

Siarka to jedna z głównych składowych keratyny - białka, z którego zbudowane są skóra, włosy i paznokcie - oraz kolagenu, który hamuje powstawanie zmarszczek. Związki siarki są więc bardzo często składnikami suplementów na urodę. W przypadku niedoboru keratyny w organizmie skóra przybiera niezdrowy koloryt i widać na niej oznaki zmęczenia. Włosy i paznokcie stają się kruche. Osoby, które chcą poprawić kondycję skóry, włosów i paznokci, powinny wprowadzić czosnek niedźwiedzi do codziennej diety.

Czosnek niedźwiedzi na anemię

Czosnek niedźwiedzi jest dobrym źródłem witaminy C, żelaza i folianów. Czyni go to doskonałym dodatkiem do diety osób, które mają niską hemoglobinę, ferrytynę, poziomy żelaza, lub nawet zdiagnozowaną anemię. Czosnek niedźwiedzi ma nawet więcej żelaza niż szpinak! Co prawda nie jest to żelazo hemowe (lepiej wchłanialne), ale uzupełnienie diety czosnkiem niedźwiedzim może mieć dobre skutki dla osób, które walczą o podbicie żelaza.

Już garść czosnku niedźwiedziego dziennie realnie wesprze jakość twojej diety. Najważniejsza jest jednak regularność jego jedzenia. Skorzystaj z różnych metod przechowywania czosnku niedźwiedziego na zimę (mrożenia, suszenia, przetworów) i korzystaj z niego cały rok.

Włącz po prostu czosnek niedźwiedzi do codziennej diety. Nie traktuj jedzenia czosnku jako kuracji na różnorodne dolegliwości. Czerp korzyści z jego wartości odżywczych na co dzień. W sezonie na świeży czosnek dodawaj liście do potraw, sałatek i na kanapki. Możesz traktować go w kuchni podobnie jak szpinak. Na pewno dobrze dla zdrowia zrobi ci już kilka listków czosnku niedźwiedziego dziennie.

fot. Czosnek niedźwiedzi można jeść np.w formie zupy/ Adobe Stock, Dušan Zidar

Zimą korzystaj z przetworów z czosnku niedźwiedziego: suszonego czosnku do stosowania jako przyprawa i pesto z czosnku niedźwiedziego.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 10.05.2016.

