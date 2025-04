Dna moczanowa to choroba, zwana czasem chorobą dostatku. Często dotyka ona mężczyzn, najczęściej atakuje dzień po imprezie, grillu lub obfitym posiłku i objawia się ogromnym bólem w obrębie stawów. Niektórzy łączą spożycie czosnku z dną moczanową. Czy faktycznie za ataki dny moczanowej można winić czosnek? A może wręcz przeciwnie: czosnek pomaga na dnę moczanową? Sprawdzamy.

Czosnek nie należy do pożywienia bogatego w puryny. To właśnie jedzenie bogatopurynowe, podnoszące stężenie kwasu moczowego we krwi, trzeba ograniczać przy diecie w dnie moczanowej. 100 g czosnku zawiera i dostarcza 8 mg puryn. To naprawdę niewiele. Czosnek nie podbija więc stężenie kwasu moczowego we krwi i nie przyczynia się do powstawania ataków dny moczanowej. Jeśli masz atak dny moczanowej po spożyciu mięsa przyprawionego bogato czosnkiem, lub pizzy z sosem czosnkowym, nie wiń za to czosnku, a pozostałe składniki potrawy.

Właściwości czosnku czynią go produktem wręcz polecanym w dnie moczanowej. Czosnek pomaga na nadciśnienie, działa przeciwzapalnie, wspiera wątrobę i chroni komórki przed uszkodzeniem. Czosnek nie wyleczy cię z dny moczanowej, ale możesz śmiało umieszczać go w diecie przy dnie moczanowej.

Czosnek na dnę moczanową - działa przeciwzapalnie

Czosnek jest elementem diety przeciwzapalnej. Może pomagać ograniczać zapalenia w obrębie stawów, więc pozbywać się też ataków dny moczanowej.

Czosnek na dnę moczanową - pomaga wydalać kwas moczanowy

Czosnek wspiera zdrowie nerek i wątroby, a to właśnie te narządy odpowiadają za usuwanie nadmiaru kwasu moczowego z organizmu. Nadmiar kwasu moczowego we krwi to zagrożenie atakiem dny moczanowej. W wydalaniu nadmiaru kwasu moczowego z krwi pomagają też różne zioła na dnę moczanową.

Czosnek na dnę moczanową - antyoksydanty chronią komórki przed uszkodzeniem

Czosnek jest bogaty w antyoksydanty, które zapobiegają uszkodzeniom komórek. Przeciwutleniacze wspierają mechanizmy ochronne organizmu przeciw działaniu szkodliwych wolnych rodników. Częste jedzenie czosnku może więc realnie chronić komórki ciała przed uszkodzeniami.

Związki siarkowe z czosnku poprawiają stan stawów

Czosnek jest bogatym źródłem związków siarkowych, elementów szczególnie ważnych dla zdrowia stawów. W wielu suplementach diety na stawy umieszcza się właśnie związki siarki i wyciągi z czosnku.

fot. Czosnek dobrze działa na dnę moczanową/ Adobe Stock, nungning20

Czosnek zawiera też wiele elementów, które po prostu wspierają organizm i są ważne dla osób z chroniczną chorobą, jaką jest dna moczanowa. W czosnku znajdziesz między innymi:

witaminę B1,

witaminę B2,

selen,

witaminę C,

miedź,

mangan,

siarkę.

Czosnek stosuje się w niewielkich ilościach, nie jest on więc znaczącym źródłem makroelementów. Ważniejsze są wszystkie mikroelementy i pierwiastki śladowe obecne w czosnku, które mają działanie przeciwzapalne.

Natura ludzka czasem utrudnia nam pogodzenie się z gorzką i niewygodną prawdą. Przyczyn otyłości ludzie szukają np. w mleku rzekomo powodującym złogi, łatwo uwierzyć też, że zmęczenie jest wynikiem zakwaszenia organizmu, a nie słabej jakości snu. Nie inaczej jest w przypadku dny moczanowej.

Atak choroby ma miejsce najczęściej po zakrapianej, obfitej uczcie. Nierzadko grillu. Następnego dnia budzisz się z atakiem dny moczanowej i winę postanawiasz zrzucić na czosnek z marynaty do mięsa lub sos czosnkowy. Nie przychodzi ci do głowy, że dna moczanowa jest związana z tłustymi mięsami, piwem i innymi produktami spożytymi w trakcie imprezy? Czosnek zdecydowanie nie jest tu jednak winowajcą ataku dny. Czosnek nie należy do warzyw, które rujnują stawy.

