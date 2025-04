Czerwone wino a nadciśnienie to kontrowersyjny temat, który wzburza nawet naukowców. Z jednej strony wino zawiera zdrowe flawonoidy, które mogą wspierać zdrowie serca i obniżać ciśnienie, a z drugiej strony wino zawiera alkohol, który niewątpliwie jest niezdrowy. Czy istnieje polecana dawka wina na nadciśnienie? Kto może z niego skorzystać i jakie wino najlepiej wybierać? Oto odpowiedzi na wszystkie wątpliwości.

Alkohol niekorzystnie działa na nadciśnieniowców, jednak dokładny wpływ zależy od dawki, horyzontu czasowego i rodzaju wypijanego alkoholu. Bezpośrednio po wypiciu alkoholu ciśnienie może chwilowo spaść, ale długoterminowo alkohol podbija ciśnienie krwi.

Przy nadciśnieniu zalecza się leczenie związane z niefarmakologicznymi zmianami stylu życia, które wpływają na obniżenie ciśnienia krwi. Wśród polecanych interwencji jest też ograniczenie spożycia alkoholu.

Do zmian stylu życia spełniających te kryteria zalicza się: normalizację masy ciała, zachowanie odpowiedniej diety ze zmniejszeniem spożycia tłuszczów (zwłaszcza nasyconych) i zwiększeniem spożycia warzyw i owoców, ograniczenie spożycia alkoholu i soli, a ponadto zaprzestanie palenia tytoniu i zwiększenie systematycznej aktywności fizycznej. - wskazują wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Czy czerwone wino podnosi ciśnienie?

Czerwone wino podnosi ciśnienie z uwagi na zawartość alkoholu, ale z drugiej strony ma ono też korzystne polifenole, które mogę ciśnienie obniżać. Jak zadziała czerwone wino na ciebie? To zależy od indywidualnych predyspozycji. Prawdopodobnie alkohol z czerwonego wina spowoduje podniesienie ciśnienia. Nie spodziewaj się jednak natychmiastowych efektów, na początku ciśnienie może wręcz spaść.

Czy białe wino podnosi ciśnienie?

Białe wino zawiera mniej polifenoli niż wino czerwone, ale ma alkohol. Białe wino uznaje się więc za podnoszące ciśnienie i w tym wypadku nie ma kontrowersji.

Wpływ wina na ciśnienie krwi jest kontrowersyjny. Oto kilka niepodważalnych faktów, które musisz znać, zanim poznasz szczegóły i najnowsze doniesienia dotyczące wpływu wina na ciśnienie krwi:

Alkohol bez żadnej wątpliwości szkodzi ogólnemu zdrowiu .

. Alkohol może działać relaksująco , więc chwilowo może (choć to nie reguła) obniżać ciśnienie krwi. Długofalowo picie alkoholu sprzyja jednak nadciśnieniu.

, więc chwilowo może (choć to nie reguła) obniżać ciśnienie krwi. Długofalowo picie alkoholu sprzyja jednak nadciśnieniu. Jeśli nie pijesz alkoholu, na pewno nie rozważaj wprowadzenia wina (lub innego trunku) do jadłospisu z uwagi na dobroczynny wpływ na ciśnienie krwi. Jest wiele innych metod, które pozwolą ci osiągnąć ten efekt szybciej, wydajniej i bez skutków ubocznych.

W ostatnich latach coraz więcej badaczy postanowiło przyjrzeć się wpływowi wina na nadciśnienie. Obiegowo uznawało się, że lampka wina dziennie może wspierać zdrowie serca i obniżać ciśnienie krwi, ale czy faktycznie tak jest? Oto kilka (czasem sprzecznych, ale prawdziwych) doniesień naukowców.

Wino i piwo podnoszą ciśnienie u mężczyzn bez nadciśnienia

Zdrowi mężczyźni o prawidłowym ciśnieniu krwi wzięli udział w badaniu naukowców z Uniwersytetu w Australii Zachodniej. Każdy uczestnik przez 4 tygodnie codziennie kolejno:

zachowywał abstynencję alkoholową;

wypijał 375 ml czerwonego wina;

wypijał 375 ml bezalkoholowego czerwonego wina,

wypijał 1,12 litrów piwa.

Po zakończeniu eksperymentu ustalono, jaki wpływ na ciśnienie krwi miały poszczególne interwencje.

Nie było różnic w pomiarach ciśnienia krwi w okresie abstynencji alkoholowej oraz gdy badani spożywali bezalkoholowe wino. W okresach spożycia alkoholu (wina i piwa) ciśnienie krwi mierzone o poranku wzrosło (o 2,9 i 1,9 mm Hg). Podniesieniu na skutek alkoholu urosło także tętno we śnie.

Przeprowadzony eksperyment udowodnił, że codzienna konsumpcja alkoholu w dawce ok. 40 g etanolu prowadzi do podwyższenia ciśnienia krwi. Nie ma znaczenia, czy to wino, czy piwo.

Picie bezalkoholowego czerwonego wina nie wpłynęło na obniżenie ciśnienia, a utrzymało je na podobnym poziomie. Polifenole z bezalkoholowego czerwonego wina albo nie zadziałały, albo nie miały czasu zadziałać antynadciśnieniowo. Australijscy naukowcy obalili w eksperymencie tezę o przeciwnadciśnieniowym działaniu wina i piwa.

Bezalkoholowe wino najlepsze na nadciśnienie

Inna grupa badaczy z Uniwersytetu w Barcelonie wykonała w 2012 roku podobny eksperyment: 69 mężczyzn z grupy ryzyka sercowego przez 4 tygodnie piło inny wyznaczony napój. W czasie interwencji mierzono im ciśnienie i parametry oceniające zawartość NO we krwi. Badani pili w różnej kolejności: czerwone wino, czerwone wino bezalkoholowe i gin.

Wykazano tu, że bezalkoholowe wino obniżało skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi w przeciwieństwie do alkoholowych napojów.

Naukowcy potwierdzili, że mechanizm wynika z właściwości stymulujących powstawanie rozkurczającego tętnice tlenku azotu NO. To bardzo pożądana w tętnicach substancja.

3 lampki czerwonego wina w tygodniu jednak obniżają ciśnienie

Nowe badania (z 2021 roku) naukowców z Queen’s University of Belfast i niemieckiego Kiel University wskazują, że umiarkowane spożycie czerwonego wina jednak może obniżać ciśnienie. Badanie wstrząsnęło światem mediów, a krzykliwe nagłówki chętnie informowały o nowych doniesieniach i odczarowaniu alkoholu w kontekście wpływu na ciśnienie. W rzeczywistości badanie jest fascynujące, ale wino nie jest jego głównym bohaterem. Naukowcy nie skupili się w swoim badaniu na czerwonym winie, a na wszelkich produktach bogatych we flawonoidy: owocach, warzywach, herbacie i nie tylko.

Dowiedziono, że mikroflora jelitowa ma kluczowe znaczenie w rozkładaniu i dysponowaniu flawonoidami dostarczanymi np. w czerwonym winie do organizmu. Faktycznie wykazano efekt obniżenia ciśnienia u badanych przy umiarkowanym spożyciu czerwonego wina. To pierwsze poważne badanie, które faktycznie udowadnia, że flawonoidy mogą obniżać ciśnienie krwi. Wcześniejsze doniesienia skupiały się na ich ogólnym kardioprotekcyjnym efekcie.

Czy przez nowe badania powinno się zmienić zalecenia i polecać czerwone wino nadciśnieniowcom? Nie do końca. Podobny efekt, co przy wypiciu 3 kieliszków czerwonego wina tygodniowo, można uzyskać, jedząc 80 g owoców jagodowych dziennie. Autorzy głośnej pracy naukowej wyraźnie podkreślają, że umiar jest kluczem, a czerwone wino może działać prozdrowotnie tylko, jeśli nie przekracza się wyznaczonych dawek.

fot. Czerwone wino pite w umiarkowanych ilościach może obniżać ciśnienie, ale równie dobrze działają np. owoce/ Adobe Stock, Syda Productions

Żadne wino nie powinno być stosowane jako remedium na wysokie ciśnienie. Jeśli musisz jednak wybrać, sięgaj po czerwone wino wytrawne. Ma alkohol, który niekorzystnie wpływa na ciśnienie krwi, ale zawiera też prozdrowotne polifenole, które neutralizują trochę ten niezdrowy wpływ. Nie przekraczaj nigdy dozwolonej porcji obliczonej na podstawie standardowej jednostki alkoholu.

Dowody na prozdrowotne działanie wina na nadciśnienie są ograniczone. Nie warto rozpoczynać picia alkoholu tylko w celu „prozdrowotnego” zadziałania wina na ciśnienie krwi.

Jeśli masz zamiar spożywać alkohol, ogranicz się do 3 kieliszków wina tygodniowo. Wybieraj czerwone wino wytrawne, a masz nawet szansę na jego prozdrowotne zadziałanie.

Te same efekty bez ryzyka związanego ze spożyciem alkoholu osiągniesz jednak, pijąc wino bezalkoholowe, jedząc owoce jagodowe, pijąc sok z aronii na nadciśnienie i uzupełniając dietę DASH w inne polifenole i naturalne antyoksydanty.

