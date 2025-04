Czereśnie należą do produktów high FODMAP ze względu na zawartość przede wszystkim fruktozy i sorbitolu. Wiele osób skarży się na dyskomfort i biegunki po zjedzeniu czereśni. IBS to jednak niejedyne przeciwwskazanie do jedzenia czereśni. Sprawdź, kto nie może korzystać w pełni z właściwości zdrowotnych czereśni.

Jeśli z jakiegoś powodu stosujesz dietę low FODMAP, być może musisz czasowo zrezygnować z czereśni (w 1., ale czasem też 2. etapie diety). To przez sporą zawartość fruktozy i sorbitolu: cząstek łatwo fermentujących w jelicie, które mogą odpowiadać za objawy IBS (wzdęcia, gazy, zaparcia i inne). Dieta FODMAP nie jest jednak dietą na całe życie, w odpowiednim momencie możesz podjąć próbę tzw. reintrodukcji czereśni do jadłospisu.

Także przez zawartość fruktozy, kolejna grupa osób musi zrezygnować z jedzenia czereśni. Nietolerancja fruktozy nie dopuszcza jedzenia wielu owoców (to też np. przeciwwskazanie do jedzenia borówek). Czereśnie mają ponad 5 g fruktozy w 100 g. Dla wielu osób z nietolerancją będzie to zbyt dużo.

Alergie na czereśnie nie są tak częste jak np. alergie na truskawki, ale też mogą wystąpić. Uczulenie na czereśnie objawia się wysypką lub zaczerwienieniem w okolicach ust. Alergeny z czereśni są chemicznie podobne do alergenów brzozy. Jeśli masz alergię na brzozę, spora szansa, że alergicznie zareagujesz też na czereśnie, jabłka, morele i inne pestkowe owoce. Ten typ alergii najczęściej objawia się swędzeniem lub zaczerwienieniem okolic ust, jamy ustnej, a nawet przełyku.

Tak zwany „wrażliwy żołądek” może być tak naprawdę nadwrażliwością na salicylany. To cząstki obecne w czereśniach, które mogą powodować:

bóle brzucha,

nudności,

biegunki,

zaparcia,

wzdęcia,

nadmierne gazy.

Jeśli wiesz, że czujesz się tak po czereśniach, nie jedz ich, lub zmniejsz ich ilość. Nadwrażliwość na salicylany jest zależna od jednorazowej dawki. Pół kilo czereśni może więc wywołać te objawy, ale już porcja 200 g niekoniecznie.

Dieta w chorobie wrzodowej żołądka, a szczególnie przy jej zaostrzeniach, wymaga eliminacji czereśni z jadłospisu. Są one stosunkowo ciężkostrawne i długo zalegają w żołądku. Lepiej nie jeść ich, jeśli czujesz objawy choroby. Jeśli wrzody ci aktywnie nie dokuczają, możesz pozwolić sobie na małą porcję tych owoców. Lepiej przyjęte przez żołądek będą też czereśnie przetarte, gotowane lub pieczone. Można pić też kompot z czereśni.

Zbyt wysoki poziom potasu to przeciwwskazanie do jedzenia wielu sezonowych warzyw, a szczególnie owoców. Nie można jeść pomidorów, przeciwwskazane są truskawki, soki owocowe, borówki... Także czereśnie dołączają do listy owoców, których nie znajdziesz w diecie ubogopotasowej. 100 g czereśni to aż 222 mg potasu.

W diecie na wysoki potas zazwyczaj dopuszcza się max. 2000 mg potasu na dobę. Czereśni często nie da rady przemycić do diety ubogopotasowej nawet w niewielkich ilościach. Nie dla każdego dużo potasu to jednak wada. Z tej właściwości czereśni skorzystają np. nadciśnieniowcy, którzy powinni zwiększać zawartość tego minerału w diecie.

