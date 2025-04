Czereśnie jak najbardziej mogą pojawiać się w diecie cukrzyka, ale nie można z nimi przesadzić. Nawet zdrowe czereśnie (z listy owoców dozwolonych w cukrzycy) mogą podnosić poziom cukru.

Zawartość cukru i indeks glikemiczny czereśni zależą od:

100 g czereśni zawiera ok. 13,3 g węglowodanów, w tym 1,3 g błonnika. 100 g czereśni ma więc 12 g przyswajalnych cukrów. Indeks glikemiczny czereśni to ok. 23. Wartość ta mieści się w przedziale produktów o niskim IG.

Czereśnie, wiśnie i inne sezonowe owoce można umieszczać śmiało w diecie cukrzyka bez ryzyka zdrowotnego. Mimo wszystko nie są to produkty, które cukrzyk może jeść bez ograniczeń. Nawet zdrowe owoce pełne prozdrowotnych cząsteczek, mają potencjał podbijający cukier. Cukrzyk zdecydowanie nie może jeść za to czereśni w syropie i czereśni kandyzowanych. Mają za dużo cukru, by bezpiecznie umieścić je w diecie diabetyka.

To, ile dokładnie czereśni na raz może zjeść cukrzyk, zależy od indywidualnej tolerancji glukozy. Jeśli masz cukrzycę, duża szansa, że umiesz już liczyć wymienniki węglowodanowe (WW). Jeden WW to porcja produktu, który dostarcza 10 g przyswajalnych węglowodanów. Traktuj czereśnie tak, jak inne produkty węglowodanowe, które planujesz zjeść. W cukrzycy i diecie w stanie przedcukrzycowym ważne jest, by rozkładać węglowodany równomiernie w ciągu dnia. Dokładnie tłumaczyłyśmy to, objaśniając zasady diety na naturalne obniżenie cukru.

Pełna garść czereśni (80 g) to ok. 1 WW. Oznacza to, że czereśnie mogą stanowić porcję węglowodanów w posiłku. Najbezpieczniejszą metodą umieszczania owoców w diecie cukrzyka, jest dodawanie ich do posiłków. Białko i tłuszcze występujące w posiłku spowolnią przyswajanie węglowodanów z czereśni, a cukier nie podskoczy gwałtownie. Co oznacza to w praktyce? Większość cukrzyków może zjeść garść czereśni (80 g) osobno, jako przekąskę. Jeśli chcesz umieścić więcej czereśni w diecie, warto jednak włączyć je do posiłków.

Jeśli chcesz konkretnych przykładów posiłków dla diabetyka, w których umieściłyśmy czereśnie, oto one:

Sałatka z czereśniami dla diabetyka

Ta niskowęglowodanowa sałatka doskonale przemyca wiele ważnych w cukrzycy witamin. Pełne błonnika warzywa obniżają tempo przyswajania cukru z czereśni.

Składniki:

3 garście szpinaku,

garść (80 g) czereśni,

1/4 czerwonej cebuli,

garść pestek dyni,

pół awokado.

Sposób przygotowania:

Wydryluj czereśnie. Szpinak umyj. Pokrój czerwoną cebulę w piórka. Pestki dyni podpraż na patelni. Wymieszaj szpinak z czereśniami, cebulą i kostkami awokado. Posyp sałatkę pestkami dyni.

Deser z czereśniami dla diabetyka

Dodatek białkowego jogurtu, tłuszczowych migdałów i otrębów, które są źródłem błonnika, spowalnia przyswajanie cukru z posiłku.

Składniki:

jogurt wysokobiałkowy typu Skyr,

garść czereśni,

łyżeczka otrębów,

30 g migdałów lub innych zdrowych orzechów.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj jogurt z czereśniami. Posyp posiłek kruszonymi migdałami i otrębami.

Śniadanie z czereśniami dla diabetyka

Czereśnie możesz poddusić i zrobić z nich sos, dżem bez cukru. Zdrowsze są jednak w surowej wersji na kanapce.

Składniki:

2 kromki chleba z niskim IG,

100 g twarogu,

łyżka jogurtu naturalnego typu Skyr,

łyżka świeżo zmielonego siemienia lnianego,

garść czereśni.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj twaróg z jogurtem i siemieniem lnianym. Posmaruj twarożkiem kanapki. Wyłóż na wierzchu wydrylowane czereśnie.

Czereśnie zawierają przede wszystkim bardzo dużo antyoksydantów, czyli związków ochraniających przed uszkodzeniem komórek. Komórki cukrzyka są szczególnie narażone na uszkodzenia, więc każdy dodatek sezonowych owoców i warzyw jest tu bardzo ważny.

Antyoksydanty z czereśni chronią też cholesterol przed szkodliwym utlenianiem. Cukrzycy są narażeni na powstawianie miażdżycy, więc to duża zaleta.

Poza tym, jedzenie czereśni może zastąpić cukrzykom potrzebę sięgania po słodycze. W tym wypadku nie ma wątpliwości: czereśnie są zdecydowanie zdrowsze, niż jakiekolwiek słodycze.

