Czereśnie w ciąży są dozwolone, a nawet wskazane. Choć niektóre kobiety ciężarne boją się jedzenia czereśni w ciąży, to mit. Właściwości zdrowotne czereśni czynią je pokarmem zdrowym dla mamy i dziecka.

Wszystkie przyszłe mamy mogą czuć się spokojnie - jedzenie czereśni w ciąży jest polecane medycznie i naukowo. Te smaczne owoce w 80% składają się z wody, dają zatem idealne nawodnienie organizmowi w upalne, letnie dni. W pozostałych 20% czereśnie zawierają mnóstwo cennych składników mineralnych, tak bardzo potrzebnych przecież kobietom w ciąży. Czereśnie w ciąży nie uczulają też tak często, jak np. truskawki w ciąży lub orzechy. Nie musisz się więc martwić o reakcje alergiczne. Te są szczególnie rzadkie.

Według niektórych danych 100 g czereśni dostarcza organizmowi aż 330 mg jodu, to więcej niż w niejednej rybie morskiej. Inne pomiary nie wskazują już na tak wysoką zawartość jodu w czereśniach. Informacje te warto traktować więc z rezerwą i nie rezygnować z suplementacji jodem (jeśli zalecił ją lekarz) na rzecz czereśni. To właśnie jod odpowiedzialny jest w dużej mierze za prawidłowy rozwój dziecka w łonie matki, więc wszelkie źródła jodu w diecie są w ciąży pożądane.

Oprócz jodu czereśnie zawierają też inne cenne składniki odżywcze. Nawet jeśli nie jest ich nadzwyczaj dużo, każda poprawa jakości diety ciężarnej jest na wagę złota. Minerały i witaminy z czereśni to:

potas - ma on działanie odtruwające, pomaga pozbyć się nadmiaru soli z organizmu i reguluje pracę nerek,

wapń - wpływa na prawidłowe tworzenie się tkanki kostnej,

żelazo - poprawia krążenie krwi,

magnez,

chlor,

cynk,

witaminy: C, A, PP oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B5, B6, B12).

Czereśnie poprawiają też jędrność i elastyczność skóry, dzięki czemu przyszła mama zmniejszy szansę na rozstępy. Poza tym zawarte w czereśniach witaminy przeciwdziałają powstawaniu opuchnięć, uczucia ciężkości.

fot. Czereśnie w ciąży to dobra przekąska i dodatek do głównego posiłku/ Adobe Stock, alexsokolov

Bardzo dużą zaletą włączania czereśni do diety w ciąży jest też obecność antyoksydantów w dużych ilościach. To właśnie przez nie owoce sezonowe są bardzo cenne dla kobiet ciężarnych. Najcenniejsze z właściwości truskawek, właściwości borówek i czereśni to właśnie obecność naturalnych przeciwutleniaczy. Zapobiegają one uszkodzeniom komórek, działają ochronnie na mózg, skórę, serce i każdą strukturę w ciele. Zdecydowanie warto je jeść, a w ciąży szczególnie.

Czereśnie mają właściwości moczopędne, dlatego nie należy spożywać ich w nadmiarze. Nadmiar szkodzi też sylwetce - zbyt duża ilość może powodować wzdęcia brzucha, które są niekorzystne i niekomfortowe w ciąży.

Umiar w spożyciu czereśni warto zachować też z innego powodu. Zagrożeniem dla zdrowej diety jest monotonia. Warto odżywiać się różnorodnie, by intuicyjną dietą dostarczyć sobie wszystkich składników odżywczych.

Nie ma konkretnych limitów spożycia czereśni w ciąży, ale ustalmy, że 250 g czereśni dziennie to rozsądna wartość. Oczywiście nic nie stanie się, jeść w szczycie sezonu przez kilka dni będziesz jeść ich trochę więcej.

fot. Czereśnie w ciąży można jeść, ale warto zachować umiar/ Adobe Stock, Екатерина Переславце

Czereśnie przy cukrzycy są dozwolone, także przy cukrzycy ciężarnych. Warto jadać wtedy je wraz z produktami białkowymi lub tłuszczowymi:

jako dodatek do owsianek,

z jogurtem,

jako przekąskę z orzechami lub pestkami,

w zdrowych deserach,

jako dodatek do zdrowych sałatek.

Czereśnie to wartościowe owoce, które mają jednak czasem działanie wzdymające i są ciężkostrawne. Mama karmiąca piersią powinna dbać o to, by jej dieta była bogata w sezonowe warzywa i owoce, więc nie powinna rezygnować z czereśni, tylko dlatego, że należą do pestkowców, podobnie jak śliwki czy morele.

Nie udowodniono, by jedzenie czereśni w trakcie karmienia piersią miało bezpośrednie przełożenie na kolki u niemowlaka. Większe spustoszenie w organizmie może spowodować zjedzenie nieumytych czereśni nieznanego pochodzenia (z uwagi na pestycydy).

Jeśli natomiast sama czujesz, że ten owoc ci nie służy - unikaj go. Kobieta w ciąży i kobieta karmiąca piersią powinna intuicyjnie podchodzić do diety mamy karmiącej - wsłuchuj się w swój organizm i jego potrzeby.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 30.06.2015.

