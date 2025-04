Blender to bardzo pożyteczne urządzenie, które ma w kuchni bardzo dużo osób. Dzięki niemu możecie w szybkim tempie przygotować ulubiony koktajl, zupę krem czy pesto. Jednak istnieje sporo produktów, których nie powinnyście wrzucać do tego urządzenia. Jakich? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

1. Zielone warzywa liściaste w pokojowej temperaturze

Koktajle z dodatkiem szpinaku lub jarmużu mają nieograniczone właściwości zdrowotne, ale okazuje się, że trzeba uważać, wrzucając je do blendera. Wkładając do kielicha liście trzymane w pokojowej temperaturze, zamiast smakowicie wyglądającego koktajlu w zielonym kolorze, najprawdopodobniej otrzymacie nieapetyczną substancję w brązowawym kolorze. Wszystkiemu winna jest duża ilość błonnika, zawarta w tych warzywach.

Aby uniknąć takiej sytuacji, należy trzymać zielone warzywa liściaste w lodówce lub na 5 minut przed użyciem wrzucić do zamrażalnika.

2. Mrożone owoce

To wydaje się bardzo logiczne, ale przyznamy szczerze, że same tak robimy. Przygotowany szybko koktajl owocowy jest pyszny, ale takie postępowanie może doprowadzić do złamanie się ostrza w blenderze. Dlatego, jeżeli wiesz, że rano będziesz chciała wypić koktajl, to wyjmij owoce z zamrażalnika wieczorem.

3. Orzechy

Tutaj mamy na myśli wszystkie bardzo twarde produkty spożywcze - orzechy, kawa, ziarna kakaowca. Blender najprawdopodobniej nie wytrzyma starcia z tak poważnym przeciwnikiem. Tego typu pokarmy lepiej rozdrabiać w specjalnie przeznaczonych do tego młynkach.

4. Produkty o mocnych smakach i zapachach

Czosnek, chilli i cebula mogą mieć wpływ na stan gumowej uszczelki znajdującej się w blenderze, a dokładniej mówiąc, mogą przejść ich smakiem lub zapachem. Gdy wrzucisz do blendera ząbki czosnku, to intensywny posmak poczujesz również w przygotowywanym później ulubionym koktajlu, nawet po dokładnym umyciu pojemnika.

5. Wszystko z kością

To może wydawać się śmieszne i oczywiste, ale ten błąd popełnia wielu początkujących kucharzy. Dlatego, gdy następnym razem będziesz wrzucała do blendera kurczaka lub rybę, to upewnij się, że w tych produktach nie ma kości i ości.

6. Suszone pomidory

Jeżeli nie masz blendera o wysokiej wydajności, nigdy nie wrzucaj do niego suszonych pomidorów. Ten produkt na specyficzną strukturę, która może zaciąć się w ostrzach urządzenia. Jeżeli koniecznie chcesz je zmiksować, to najpierw namocz je w wodzie, aby trochę zmiękły.

7. Sos pomidorowy

W wypadku tego produktu chodzi jedynie o walory estetyczne. Do sosu pomidorowego umieszczonego w blenderze dostaje się dużo powietrza, a przez to traci on swoją piękną barwę i staje się różowawy.

8. Imbir

Nie należy umieszczać w blenderze świeżego i suszonego imbiru. Ta przyprawa ma bardzo włóknistą konsystencję, która najzwyczajniej w świecie nigdy dokładnie się nie zmiksuje. Lepiej go najzwyczajniej w świecie posiekać.

