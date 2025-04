Nie zdajemy sobie sprawy, że nawet drobne czynności wykonywane w ciągu dnia mają wpływu na nasze zdrowie i funkcjonowanie organizmu. A to, co daje przyjemność może wyrządzać krzywdę naszemu ciału. Dlatego zobaczcie, jakich aktywności lepiej wystrzegać się zaraz po jedzeniu.

1. Jedzenia owoców

Są bardzo często traktowane jako zdrowy zamiennik kalorycznego deseru. Jednak jedzenie ich zaraz po posiłku nie jest dobrym pomysłem. Owoce (świeże i suszone) są bogatym źródłem cukrów prostych, które zostają dość szybko trawione. Do dalszych części układu pokarmowego trafiają już po ok. 20-30 minutach, a ich rozkład rozpoczyna się w jelicie cienkim.

Jeżeli owoce zjemy zaraz po obiedzie, to zalegają w żołądku razem z pozostałą treścią, która nie pozwala pomarańczy czy gruszce dotrzeć się na czas do jelita cienkiego. Przez to fermentują i kwaśnieją już w żołądku, a to jest przyczyną wielu dolegliwości trawiennych np. bólu brzucha, gazów czy wzdęć.

Podsumowując: owoce najlepiej traktować jest jako samodzielne przekąski i spożywać kilka godzin po obfitym posiłku.

2. Picia gorącej herbaty

Uwielbiamy herbatę i pijemy jej bardzo dużo. Często pozwalamy sobie na nią zaraz po zjedzeniu obiadu lub kolacji. Niestety zawarte w niej substancje mogą wpływać negatywnie na proces trawienia, a dokładniej na wchłanianie substancji odżywczych. Jakby tego było mało, napój rozcieńcza soki żołądkowe, przez co jedzenie jest trawione wolniej i gorzej.

Teina zawarte w herbacie może mieć wpływ na wchłanianie białka, a inne pierwiastki mogą zaburzać przyswajanie żelaza. Lekarze sugerują, że po filiżankę ulubionej herbaty należy sięgnąć 30-45 minut po posiłku.

3. Palenia papierosów

To nałóg, z którego najlepiej zrezygnować. Jednak doskonale wiemy, że łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. Skoro już nie możecie żyć bez przysłowiowego dymka, to unikajcie go zaraz po posiłku.

Palenie zaraz po jedzeniu równa się wypaleniu 10 papierosów jednocześnie. Chyba nie musimy wam tłumaczyć, że takie przyzwyczajenie jeszcze bardziej zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

4. Pływania

Dokładniej mówiąc, chodzi tutaj o angażujące i wymagające dużego wysiłku aktywności fizyczne. Pływanie zaraz po jedzeniu może powodować bardzo bolesną kolkę jelitową. Jej przyczyną jest obkurczenie ścian narządów. Co ciekawe sport nie jest jedyną przyczyną jej występowania. Może się pojawić również, gdy jemy za szybko lub za dużo.

Dlaczego pływanie jest szczególnie niebezpieczna? Przeszywający ból pozbawia nas kontroli nad ciałem. Jest to niebezpieczne szczególnie na niestrzeżonych kąpieliskach, gdzie nie możemy liczyć na żadną pomoc. Jeżeli koniecznie musicie popływać to odczekajcie - po małej przekąsce ok. 30 minut, po obfitym posiłku 2-3 godziny.

5. Spania

Jeżeli wydaje się wam, że krótka drzemka po obiedzie wyjdzie wam na dobre, to bardzo się mylicie. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak niepozorne zachowania mogą wpływać na nasze zdrowie.

Otulenie się kocem i drzemka zaraz po obiedzie może zaburzyć trawienie i sprawić, że soki żołądkowe spłyną do jelit, wywołując ich stan zapalny.

